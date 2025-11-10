吳亦凡死訊瘋傳！昔日頂流成13年階下囚 吳亦凡當年有多紅？崩塌始末。圖片來源：微博

前韓團 EXO 成員吳亦凡，近日在中國社群上驚傳「獄中身亡」，消息指出他因「拒絕進食」導致健康惡化不治。然而截至目前為止，北京官方並未發表任何說明，微博上也未出現相關討論，主流媒體更呼籲民眾切勿散播未經查證的內容。此消息可信度極低，但也讓外界再度回顧這位昔日頂流偶像，從全球爆紅到跌落神壇的戲劇性人生。

吳亦凡。圖片來源：微博

吳亦凡死訊傳聞未獲證實

綜合陸媒報導，吳亦凡自2021年因「性侵與聚眾淫亂案」遭法院判刑13年入獄，刑滿後將被驅逐出境。近來有博主在網路上聲稱，吳亦凡「長期拒絕進食」導致身體惡化，最終病逝，引發社群熱議。不過當網友實際搜尋該貼文時，相關內容很快遭刪除或不存在，疑似為行銷帳號造假或惡意帶風向。

有自稱律師的人透露，吳亦凡在獄中生活待遇不差，甚至曾增重數公斤，與「拒食致死」說法明顯矛盾。由於官方至今沒有任何回應，真實情況仍不得而知，各界呼籲大眾理性看待，避免轉傳不實訊息。

吳亦凡死訊瘋傳！昔日頂流成13年階下囚 吳亦凡當年有多紅？崩塌始末。圖片來源：微博

從EXO出道到國際舞台：他曾是華語圈最強頂流

吳亦凡2012年以韓團EXO成員身份出道，憑高顏值與氣場成為團內人氣擔當。2014年退團返中後，演藝事業一路攀升，不僅成為 Burberry、Louis Vuitton 全球代言人，還與美國饒舌歌手 Travis Scott 合作單曲〈Deserve〉，並受邀參演《限制級戰警：重返極限》與《星際特工：千星之城》，一度被視為最具國際潛力的華人男星。

他也以一句「你有Freestyle嗎？」紅遍全網，在節目《中國有嘻哈》中化身評審導師，將原屬地下文化的嘻哈推向主流，掀起一股「skr」風潮。當時的吳亦凡，不只是偶像，更是中國娛樂圈最具話題與帶貨力的「流量代表」。

吳亦凡死訊瘋傳！昔日頂流成13年階下囚 吳亦凡當年有多紅？崩塌始末。圖片來源：微博

一夕翻車：性侵案重創形象 被判13年入獄

2021 年，網紅都美竹公開控訴吳亦凡誘姦未成年少女，並揭露其「酒局選妃」醜聞，輿論瞬間炸裂。警方隨後以強姦罪立案偵查，當年底北京朝陽法院判處吳亦凡13年有期徒刑，刑滿後驅逐出境；二審仍維持原判。事件爆發後，所有品牌火速切割，音樂與影視作品全面下架，他的演藝生涯也正式終止。

揭發吳亦凡性侵案、掀起中國#MeToo運動的吹哨者都美竹，沉寂4年後重返螢光幕。她近日登上女性訪談節目《嫂嫂請講》，以「頂流終結者」、「18歲屠龍」為宣傳標語，首度親口還原事件始末。她回憶18歲那年，透過微博接到吳亦凡經紀人「選MV女主角」邀約，誤以為是試鏡卻被帶往對方豪宅。

酒局中她被灌醉、隔天醒來發現與吳亦凡同床，事後被對方以戀人姿態安撫。她坦言當時年輕懵懂、誤信偶像追求，直到發現對方同時與多名女孩曖昧，才決定揭發真相。她也透露曾被開價2,000萬人民幣和解，但拒絕以金錢換沉默。

節目播出後再度掀起輿論浪潮。支持者讚她勇敢發聲、喚起女性自我保護意識；反對者則批評節目娛樂化、疑似消費司法悲劇。《嫂嫂請講》因此遭網友舉報、部分片段被下架。

揭發吳亦凡性侵案、掀起中國#MeToo運動的吹哨者都美竹，沉寂4年後重返螢光幕。

入獄後的吳亦凡多次傳出「新罪名」與「健康惡化」謠言，今年更因傳出逃稅3億人民幣被再度移送，引發外界關注，如今又爆出「獄中身亡」，讓這位昔日頂流再度成為輿論焦點。

吳亦凡曾以「國際化偶像」形象站上華語娛樂巔峰，也最終因私德問題與司法定罪跌入谷底。從「你有Freestyle嗎」的金句，到法院鐵證下的判決，短短數年間，他的人生軌跡堪稱娛樂圈的警示錄。目前北京尚未就死訊傳聞發表任何官方說明，真實狀況仍待後續確認。