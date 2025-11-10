普發一萬變iPhone！柒息地推「放大術」　吃串燒也能抽手機中百券

2025-11-10 11:07 引新聞

普發一萬元怎麼用最聰明？有人拿去繳帳單，有人選擇犒賞自己，但有網友笑稱「吃飯也能變成投資」。連鎖品牌「柒息地串燒居酒屋」即日起推出「一萬元放大術」活動，讓每一筆消費都能越吃越划算，甚至還有機會把iPhone 17直接帶回家，成為年底最有話題的普發金延伸企劃！

圖／連鎖品牌「柒息地串燒居酒屋」即日起推出「一萬元放大術」活動，讓每一筆消費都能越吃越划算，甚至還有機會把iPhone 17直接帶回家！（柒息地提供）
圖／連鎖品牌「柒息地串燒居酒屋」即日起推出「一萬元放大術」活動，讓每一筆消費都能越吃越划算，甚至還有機會把iPhone 17直接帶回家！（柒息地提供）

抽iPhone　吃串燒也能中大獎

活動期間（114年11月14日至115年1月15日），凡於全台柒息地串燒居酒屋門市單筆消費滿600元（含以上、折扣後計算），即可獲得「iPhone抽獎券」乙張。

這次柒息地共祭出一支iPhone 17 Pro（256G）與兩支iPhone 17（256G），並於115年1月22日舉行直播抽獎，由律師全程公證，確保公平公正。屆時三位幸運得主將從全台門市票券中抽出，讓民眾吃宵夜也能圓夢，感受「吃一頓、贏一機」的驚喜時刻。

滿千送百　再吃再折超實在

除了抽iPhone之外，柒息地同步推出「滿千送百」回饋活動，只要單筆消費滿1,000元，即可獲得100元優惠券一張，可於下次內用或外帶直接折抵使用。

柒息地強調，希望藉此讓消費者的普發金「越花越值得」，不僅能享受美食，還能延伸使用回饋，打造實質性的「一萬元放大術」。

圖／114年11月14日至115年1月15日期間，凡於全台柒息地串燒居酒屋門市單筆消費滿600元，即可獲得「iPhone抽獎券」乙張。（柒息地提供）
圖／114年11月14日至115年1月15日期間，凡於全台柒息地串燒居酒屋門市單筆消費滿600元，即可獲得「iPhone抽獎券」乙張。（柒息地提供）

屬於台灣人的串燒居酒屋　把「聚」變成生活日常

柒息地自創立以來，就以「屬於台灣人的串燒居酒屋」為核心精神，打造讓朋友、同事、家人能自在相聚的空間。對柒息地而言，「吃飯不只是飽餐一頓，更是一種情感的交流」。

其中最具代表性的招牌烤肉醬，更是歷經五小時、三道工序手工熬製，濃郁鹹香、層次豐富，是讓人一試成主顧的關鍵靈魂。不僅如此，網友更戲稱柒息地是「被串燒耽誤的鍋物」—店內湯品意外成為近期必點熱門，湯頭濃厚鮮香，搭配串燒暖胃又暖心。柒息地預告，今年冬天將主打這波鍋物風潮，讓饕客在冷天裡也能感受熱氣蒸騰的幸福滋味。

圖／網友更稱柒息地是「被串燒耽誤的鍋物店」—店內湯品意外成為近期必點熱門，湯頭濃厚鮮香，搭配串燒暖胃又暖心。（柒息地提供）
圖／網友更稱柒息地是「被串燒耽誤的鍋物店」—店內湯品意外成為近期必點熱門，湯頭濃厚鮮香，搭配串燒暖胃又暖心。（柒息地提供）

貼心服務加乘體驗　吃得開心又舒適

除了美味與活動亮點，柒息地更以貼心入微的用餐體驗贏得眾多好評。店內提供濕紙巾、牙線、漱口水等貼心備品，讓顧客在聚餐後依然保持清爽體面。這些細節正是柒息地成為「聚會首選」的原因之一。

從先前的「骰子樂」活動，到這次搭上全民關注的「普發金放大術」，柒息地屢屢以創意行銷打造話題，成功將日常聚餐變成「有驚喜、有樂趣」的生活儀式。

活動資訊一覽

  • 活動期間：114年11月14日～115年1月15日
  • 抽獎日期：115年1月22日（週四）
  • 抽獎方式：直播抽出三位幸運得主，全程律師公證。
  • 活動門市：全台柒息地串燒居酒屋門市。
  • 回饋機制：單筆滿600元得iPhone抽獎券乙張；單筆滿1,000元贈100元優惠券乙張。



引新聞

引新聞

從事媒體業25年資歷，擅長用文字去記錄每一個瞬間，到每一個場合，很習慣透過雙眼去觀察、雙耳去聆聽，然後再把這些寫成一篇文章，當然拍照也是靈魂，一張好的照片勝過千言萬語，希望能結合現階段經營引新聞這個平台的資源，分享更多優質內容給女子漾。

#鍋物 #聚餐 #居酒屋 #好康優惠 #iPhone

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
往下滑看更多精彩文章
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

編輯推薦

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
往下滑看更多精彩文章
補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦

2025-11-05 22:47 廖嘉紅

當R姊的手機新聞跳出「補充保費新制 」，驚覺這招打破台灣理財的底層邏輯:：

「過去靠拆單省補充保費的你，

我要先說抱歉！這一招，真的失效了。」

那天我陪客戶去銀行，她拿著1000萬，

要換美金做高利定存。

行員超貼心，笑著說：

「我幫妳拆成十張定存單，每張每月利息不超過兩萬，這樣不用繳補充保費喔～」

Ｒ姐回想：這畫面，即將成為歷史了！

------

為因應衛生福利部（以下簡稱衛福部）提出的開源政策，針對現行二代健保，政府擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，#要改成年度結算制！

不論你領股利、利息、還是租金，加總一年超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮！

換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。

2萬的利息也不過是100萬的定存，50萬的存股

難怪，政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫掃全版，

怒轟「這不是補充保費，根本是明目張膽的搶錢」。

連業務獎金都逃不掉，只要超過基本工資4倍（約11.4萬），

一樣要繳，這次是對努力的中產開槍！





罵歸罵，但重點不是被課多少，而是--這次你連避都避不掉。

這不是稅，是提醒！提醒你該升級你的理財腦了。

------

📌風險與誤區：拆單避稅失效，現金流變成本流

這次改革，衝擊最大的就是：

1️⃣定存族

100萬年定存，每年利息超過2萬，就要繳補充保費，拆單，月領利息都逃不過。

2️⃣月配息ETF族

以前靠月月領現金過生活的新型存股族，將面臨每筆股利合併課保費。

不管你分幾次領，只要全年合計超過2萬元，都要課。

3️⃣包租公、包租婆

租金收入也納入結算門檻，等於被動收入全面課補充保費。以往分租、分帳戶避開單筆門檻的方式，通通失效。

而且是股票+定存利息+租金合計一年超過2萬就要繳補充保費~天啊！

而且扣繳上限從1,000萬提高到5,000萬。

------

許多人會下意識想再找「避稅招」，

但Ｒ姐要提醒你：

補充保費不是可以閃的稅，是該被納入規劃的流出項。

📌行動建議：三步調整你的理財腦

👉第一步：盤點年度非薪資收入

把你的股利、利息、租金全部加總，看看有沒有超過2萬門檻。

👉第二步：重新定義高配息

在新制下，高配息＝高補充保費。

不配息ETF、成長股、海外再投資標的會更有吸引力。

評估投資報酬率時，應以稅後淨收益率為主，而非配息率。

👉第三步：用整體結算的腦袋看錢

錢不是月月來就好，要看稅後淨報酬率，資產配置要整合稅務思維。

------

📌延伸提醒：美股早就是這樣的世界

非美國稅務居民（NRA）在美股領股利時，會被預扣30%稅金，因此，多數美股公司乾脆不發股利，而是讓股價成長。也難怪美股投資人追求的是漲幅，不是配息。

當台灣投資人面對健保補充保費新制時，也會逐漸轉向這樣的邏輯：

少領現金＝少稅負；多累積資本＝多效益。

------

📌R姐觀點：補充保費新制，將會逼出台灣人的理財思維升級

身為顧問，我不是要你氣，而是要你準備。因為真正被重擊的，是沒規劃的人。

過去，我們熱愛月月領現金的安全感。但新制讓我們不得不問：

我需要的，是穩定配息，還是穩定增值？

所以別再想著「怎麼閃過」，該想的是：「我能怎麼提前佈局？」

因為補充保費只是開端，接下來，保險、會計、稅務、信託、投資、房產，都會被這場「年度結算思維」沖洗一遍。

你覺得這次是搶錢，還是警鐘？

好奇的問：你會因為補充保費新制，把萬年定存改成保單嗎？

👉

傳承諮詢請加

https://lin.ee/BRhxskr

-------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁：Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#存股 #家族信託 #財富傳承 #補充保費新制 #股利二代健保 #健保補充保費 #二代健保補充保費

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
往下滑看更多精彩文章
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉

2025-11-05 08:07 女子漾／編輯張念慈
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃過 自曝「被通緝7次」圖片來源：黃明志IG
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃過 自曝「被通緝7次」圖片來源：黃明志IG

馬來西亞歌手黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，4日遭警方發布通緝令，消息震驚兩地娛樂圈。經過整整一天失聯後，他終於在今日（5日）凌晨現身吉隆坡警局，親自投案並錄下影片，強調自己並未潛逃，「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

黃明志深夜現身投案！自曝遭通緝7次「不曾逃過」。圖片來源：黃明志粉專、IG
黃明志深夜現身投案！自曝遭通緝7次「不曾逃過」。圖片來源：黃明志粉專、IG

黃明志在社群表示，自己「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警局報案以及報到」，他強調將全力配合警方調查，給社會與死者家屬一個交代。外界關注他若遭定罪，恐面臨30至40年監禁、最少12下鞭刑，甚至最高可判死刑。對此，吉隆坡總警長回應，「一切言之過早，調查仍在進行中。」

圖片來源：謝侑芯 IG
圖片來源：謝侑芯 IG

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門

「護理師女神」謝侑芯10月下旬在馬來西亞猝逝，享年31歲，死因仍待釐清。她的好友「雪碧」方祺媛昨晚拍影片自清，澄清與黃明志只是普通朋友，並未涉入任何違禁品相關事件。

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專
雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專

雪碧回憶，謝侑芯在出事前幾天仍與她互動頻繁，「她看我心情不好，還私訊說等她24號回國、26號一起出門。」沒想到，10月27日就接到朋友通知，謝侑芯自21日起失聯，「我雞皮疙瘩都起來，以為她遇詐騙或被綁架，完全沒想到會跟黃明志有關。」雪碧表示，得知命案消息後至今仍無法接受。

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專
雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專

台灣女優娃娃指控「被餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係

案件未明，卻又出現新指控。曾被封為「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在《Threads》發文，聲稱今年3月赴馬來西亞受邀參加活動時，被黃明志「帶去神祕旅行」，過程中被說服嘗試未知物質，「我以為自己是特別的，如今才知道只是他眾多玩具之一。」

「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）指控遭黃明志餵毒。圖片來源：翁雨澄threads
「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）指控遭黃明志餵毒。圖片來源：翁雨澄threads

不久後，AV導演圤智雨在臉書發文反擊，直指娃娃早於2021年9月便與黃明志有私下往來，「當時他已有女友，兩人還在中和某旅館見面。」他強調手上仍保留雙方LINE對話紀錄，並批評娃娃「現在出來潑冷水，是不是忘了自己也留下證據？」

黃明志稱自己沒吸毒，遭台灣最強女優娃娃打臉。圖片來源：黃明志、娃娃IG
黃明志稱自己沒吸毒，遭台灣最強女優娃娃打臉。圖片來源：黃明志、娃娃IG

圤智雨還指出，娃娃過去也曾在圈內攻擊其他女優，如吳夢夢，如今卻自稱受害者，「什麼時候變得這麼高尚？」他最後表示，所有發言均有憑據。

台灣女優娃娃指控黃明志「餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係。圖片來源：@talk168
台灣女優娃娃指控黃明志「餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係。圖片來源：@talk168

黃明志目前已在吉隆坡警局接受警方問訊，相關案件仍在進一步調查。警方表示，待毒理報告與證據比對完成後，才會正式公布調查結果。這起命案從謝侑芯驟逝延燒至多位名人接連捲入，已成為近年華語娛樂圈最受矚目的跨國案件之一。

延伸閱讀

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#雪碧 #導演 #黃明志 #謝侑芯 #馬來西亞

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
往下滑看更多精彩文章
貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

編輯推薦

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
往下滑看更多精彩文章
Threads「都是張藝興的錯」是什麼梗？張藝興怎麼了？原來迷因與 EXO 回歸有關

Threads「都是張藝興的錯」是什麼梗？張藝興怎麼了？原來迷因與 EXO 回歸有關

2025-11-03 23:16 銀杏樹
圖源：擷取自張藝興 IG
圖源：擷取自張藝興 IG

這陣子在 Threads 上很常看到網友留言「都是張藝興的錯」，也有人詢問這句話到底是什麼迷因梗？原來跟韓團 EXO 宣布團體回歸有關，本來讓粉絲期待能看到全員再度合體，卻因為成員張藝興（Lay） 的回歸引起網友正反面熱議。

張藝興怎麼了？EXO 回歸爭議介紹

韓國人氣男團 EXO 在結束長達六年的「軍白期」後，終於宣布即將正式回歸。

隨著忙內成員世勳在 9 月 20 日退伍，官方也在近日發布消息，EXO 將於 2026 年 2 月 13 日至 14 日舉辦粉絲見面會，並計畫在 2026 年第一季推出第八張正規專輯。

然而最引發討論的，是團體將以 6 人形式進行活動，並驚喜宣布中國成員張藝興（LAY）將重新加入。由於過去張藝興長期在中國以個人身份活動，與 EXO 團體行程幾乎脫節，這次回歸讓粉絲感到驚訝、錯愕也意見兩極。

EXO 回歸沒有 XIUMIN、伯賢、CHEN

除此之外，這次的見面會名單中少了 XIUMIN、伯賢與 CHEN，與早前官方公布的「全員回歸」說法有出入，不少粉絲在社群留言表示失望，甚至出現「還我 8 人 EXO」的呼聲，讓這次 EXO 回歸消息成為社群熱議焦點之一。

Threads 網友創造爆紅句子，「都是張藝興的錯」成迷因梗

在 Threads 上，一名身為愛麗、頭貼是戴著橘色頭巾的女子（yuiymzkkt）便在近日海巡留言，無論貼文是否與 EXO 有關，都會留下與張藝興相關的句子。

以下擷取了該名愛麗的留言回覆，實在讓人會心一笑：

（1）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：一個人也很好

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（2）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：強扭的瓜不甜

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（3）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：需要保有空間

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（4）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：誰還在......

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

於是「都是張藝興的錯」這句話意外掀起熱潮，成為網友用來吐槽各種生活狀況的流行語，有人嘲笑天氣不好、東西弄丟、工作或感情不順，總之各種事情都可以用上「都是張藝興的錯」，讓原本 EXO 回歸爭議意外變成極為有趣的社群迷因潮。

對於這樣的熱潮，yuiymzkkt 也發文謝謝大家對於留言的愛戴，完整貼文如下圖。

以上就是「都是張藝興的錯」迷因梗的由來，以及張藝興怎麼了的介紹，希望大家都能快樂追星！

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

【延伸閱讀】

我是銀杏樹，也歡迎看看我的底片作品：IGThreads


銀杏樹

銀杏樹

影劇、書籍、展覽、攝影、咖啡，都是我的續命水。

#韓國 #韓團 #男團 #大勢韓團 #藝人大小事

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

最新文章

《換乘真愛》A24奇幻愛情電影6大看點！緋紅女巫化身凡人　重逢初戀與摯愛的永恆抉擇

《換乘真愛》A24奇幻愛情電影6大看點！緋紅女巫化身凡人　重逢初戀與摯愛的永恆抉擇

#導演 #怪獸與鄧不利多的秘密

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.10 5
好市多爆紅「洗衣神器」！這款「神級芳香豆」讓衣服香半年？5大用法一次看

好市多爆紅「洗衣神器」！這款「神級芳香豆」讓衣服香半年？5大用法一次看

#香氣 #分享 #療癒 #精油 #美妝 #好市多 #蘭諾衣物芳香豆 #好市多香香豆

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.10 15
✰十二星座的周運報告 ｜2025.11.10(一)～11.16(日)

✰十二星座的周運報告 ｜2025.11.10(一)～11.16(日)

#星座運勢 #12星座 #星座 #射手座 #獅子座

直覺心靈·直覺占星｜Duha 2025.11.10 11
普發一萬變iPhone！柒息地推「放大術」　吃串燒也能抽手機中百券

普發一萬變iPhone！柒息地推「放大術」　吃串燒也能抽手機中百券

#居酒屋 #iPhone #好康優惠 #鍋物 #聚餐

引新聞 2025.11.10 11
曾一個月昏到12次！泫雅音樂節暈倒嚇壞全網！揭「迷走神經性暈厥」真相

曾一個月昏到12次！泫雅音樂節暈倒嚇壞全網！揭「迷走神經性暈厥」真相

#泫雅 #粉絲 #美妝 #音樂節 #聖誕彩妝 #泫雅暈倒

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.10 122
JINS 連六年捐義賣所得　攜手連晨翔成為導盲犬的光 十周年感謝祭備700萬豪禮 大獎iPhone 17 Pro 免費抽

JINS 連六年捐義賣所得　攜手連晨翔成為導盲犬的光 十周年感謝祭備700萬豪禮 大獎iPhone 17 Pro 免費抽
文／張瑞文 提供 2025.11.10 102
Demi Lovato 全新電子舞曲大碟發行！聽完整張《It's Not That Deep》有夠嗨！

Demi Lovato 全新電子舞曲大碟發行！聽完整張《It's Not That Deep》有夠嗨！

#歌手 #歌單推薦 #全新專輯 #分享 #520

睿忒 2025.11.09 15
高敏感VS.鈍感力的兩星座

高敏感VS.鈍感力的兩星座

#星座運勢 #金牛座 #雙魚座 #星座

唐蘋想很多 2025.11.09 33
【選書】隱沒在語言政策下的文壇彗星 儘管命運如同雲霄飛車他卻始終對文學懷抱夢想—《南方的光與夢》

【選書】隱沒在語言政策下的文壇彗星 儘管命運如同雲霄飛車他卻始終對文學懷抱夢想—《南方的光與夢》

#好書推薦 #小說 #來台

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.11.09 16
「好友港節」超感人！「港仔台爸」張啟樂媽媽跨海來台現身會場

「好友港節」超感人！「港仔台爸」張啟樂媽媽跨海來台現身會場

#金鐘 #金曲 #來台

司徒建銘 2025.11.09 24
18+