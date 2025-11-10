曾一個月昏到12次！泫雅音樂節暈倒嚇壞全網！揭「迷走神經性暈厥」真相

韓國「性感女王」（HyunA）於9日的「WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」(澳門水炸彈音樂節) ，於舞台上表演時突發暈倒，驚險一幕嚇壞現場觀眾，此影片也於網上遭到瘋傳，這場突如其來的意外，讓粉絲擔心她的健康狀況。

圖片來源： 泫雅 IG

現場驚險瞬間：熱舞結束後突癱軟倒地

根據網友們以及微博的影片顯示，泫雅當晚以招牌火辣造型登場，身穿泳裝式連身衣與金色亮片外罩，唱跳經典曲〈Bubble Pop!〉，舞台氣氛熱力四射，然而就在歌曲結束的瞬間，她一轉身突然身癱倒在地，毫無反應，台下粉絲起初以為這是表演設計的一部分，直到兩名舞者立刻蹲下查看，隨行保鑣衝上台抱起她離場，演出才被迫中斷。

泫雅深夜報平安：我沒事，只是「斷片」

事發數小時後，泫雅於晚間10點左右透過Instagram上傳黑色背景貼文報平安，並寫下：「不用擔心我，我真的沒事。」她坦言暈倒當下「真的真的很抱歉……雖然距離上次公演的時間很短，但我很想以更好的樣子出現在大家面前，卻覺得自己沒有做到像專業的人那樣。其實我自己也什麼都不記得了」，並懊惱自己讓觀眾擔心，「大家花錢來看演出，我卻沒有做到最好的表現，真的很抱歉。」

她也承諾未來會加強體能訓練，「雖然不是所有事情都能如我所願，但我會努力。」泫雅最後感性地向粉絲喊話：謝謝你們一直支持、愛護著不完美的我。」

圖片來源： 泫雅 IG

粉絲湧入留言安慰：健康比什麼都重要

貼文一出，大批粉絲湧入留言打氣：「姐姐不要再太拼命」、「減肥不要再逼自己了，健康最重要」、「你怎樣我們都會愛你。」不少網友也心疼地表示，「泫雅一直太敬業，希望她能優先照顧自己。」

泫雅曾一個月暈倒12次？

事實上，泫雅的健康問題並非首次引發討論，她過去曾在韓國綜藝節目《全知干預視角》中坦承，為了維持40公斤的纖瘦體態，長期採取極端飲食控制，「有時一天只吃一條紫菜飯捲」，長期的過度節食讓她營養不良，甚至被診斷出罹患「迷走神經性暈厥症」，她曾自曝，最嚴重時「一個月內暈倒了12次」，讓人不禁為她的健康狀況相當擔憂。

什麼是「迷走神經性暈厥」？

根據醫學資料，迷走神經性暈厥（Vasovagal Syncope）是最常見的反射性暈厥類型，主要因迷走神經受到過度刺激，導致心跳突然減慢、血壓下降，使腦部短暫缺乏血流供應而引發暈厥。

迷走神經是人體第十對腦神經，負責調控呼吸、心臟、消化等多項生理功能，當身體受到強烈刺激，如疼痛、情緒焦慮、恐懼、長時間站立、用力咳嗽或抽血等，都可能誘發反射性血壓下降與心率減慢，導致短暫的意識喪失。

圖片來源： 泫雅 IG

常見症狀包括：

1.暈厥前感到頭暈、噁心、冒冷汗、視線模糊或胸悶；

2.突然失去意識，但通常數秒至數分鐘內可自行恢復；

3.少數人可能出現短暫抽搐或大小便失禁；

4.醒來後感到疲倦、四肢無力，但不會造成永久性神經損傷。

這類暈厥多與壓力、脫水、低血糖或過度節食有關，因此對於經常需要高強度表演、體力消耗極大的藝人來說，更是有著潛在風險。