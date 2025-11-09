Demi Lovato 全新電子舞曲大碟發行！聽完整張《It's Not That Deep》有夠嗨！

via Demi Lovato's Instagram

Hi there，Demi Lovato在今年中就開始為新專輯《It's Not That Deep》(2025) 造勢了，在八月時釋出了首支單曲〈Fast〉(2025)，之前我也分享過這首聽了非常過癮的歌曲，而完整專輯已經在十月底時發行了！整張專輯中歌曲的風格很一致，都是加入了滿滿電子元素的流行歌曲，而由 Demi 充滿爆發力的嗓音來詮釋這類歌曲也非常地適合，從搶先發行的幾首單曲就可以窺見一二。

在專輯發行之前，Demi 本人執導的紀錄片《Child Star》(2024) 在去年上映了，根據他自己的說法，在紀錄片上映前他似乎失去了對於音樂的熱情，甚至覺得自己將要退出樂壇了；然而在紀錄片播出之後，對音樂的那份熱愛又重新回來了！並且他也在很短的時間內就決定要發行新專輯《It's Not That Deep》。幸好有這樣的契機讓我們能夠聽到 Demi 的新作品，專輯中可以看見現在的他對音樂有滿滿的熱情；以下同樣選了三首我的愛歌來分享，來聽聽也有沒有你的呢？

〈Frequency〉是 Demi 在專輯中錄製的第一首歌，主要在描述和自己頻率相同的人相處，是多麼令人身心愉悅的事情；從歌詞來看歌曲中的對象是情人，而在這樣情緒高漲的一首歌裡，他竭盡所能地稱讚對方是和自己多麼契合，同時也不斷地舉出自己與對方相似、相合的地方，實際上這就是首求愛的歌曲，無論是在什麼地方、什麼情境，這首歌就有種不多加理睬其他事物的態度，在這樣的氛圍當中很容易就跟著一起擺動，Demi 唱出了一種大膽追求並且充滿自信的感覺，算是非常引人嚮往的狀態。

在歌曲中大家可以聽到在副歌部分有理所當然會出現的高音段落，這是 Demi 招牌的嗓音特色，而在這樣的歌曲中聽起來也非常地過癮；然而值得注意的是在主歌部分，Demi 嘗試了用呢喃念唱的方式去詮釋，這是他過往不太使用的表現方式，沒想到放進電子舞曲裡會出現另一種力度，這真的是在這張專輯之前沒有想過會聽到的東西，可以說 Demi 在藉著紀錄片找回音樂熱情之餘，也在做出以往沒有試過的事物，而且帶來的效果又非常地好，算是一次很不錯的試驗。





之所以會推薦〈Say It〉，是因為在初次聽這首歌的時候，本來覺得主歌部分有點不妙的感覺，如果照那樣調性繼續發展下去，我本以為會是首很無聊的歌，同時 Demi 在第一段主歌的聲音運用也不是他擅長的方式，聽起來有點封閉了喉嚨，雖然有達成氣氛營造的效果，不過對於聽眾來說如果時間長了一些便會有不太舒服的感覺；而精彩的部分在於，整首歌在進行副歌時就變得不一樣了，歌曲時長雖然不長，不過仍然段落分明，從副歌開始就完全打破了我一開始的顧慮。

編曲以重節拍直白地進入副歌，Demi 的嗓音也直接扯開，一切都在告訴著大家主歌真的只是鋪墊，真正的精彩在副歌一次爆發出來，儘管我私心認為編曲或許可以試著再滿一點，但現在的成品已經夠讓人滿意了。仔細想想這樣的配置也蠻符合歌詞想表達的意境，從自己心裡容易對事情想太多，到後來轉變成認為自己對情人、情人對自己，只要大方地說出心裡感受就能夠輕易解決很多事情，這不正好跟我所感受到的編曲一樣嗎？從鋪墊、畏縮的狀態，過渡到直接的表達及爆發，這實在是首雖然稍嫌時間過短但卻充滿內容的精緻舞曲。





作為專輯的第三首主打單曲，這首歌在第一次聽的時候我覺得蠻喜歡的了，同樣可以聽到 Demi 運用了大量的念唱方式，同時也沒有落下他在旋律上的強項部分，整體結合起來很有態度，傳達出了自由奔放且不顧世俗眼光的感覺，就像歌名〈Kiss〉要表達的，整首歌以親吻為重點，不管外界如何就是想要親吻的這份欲望，在音樂中展現得很大膽、情欲，但又不會過分地讓人覺得有關於性方面的暗示，有的只是在告訴大家親密舉動並沒什麼大不了的，想要就去做吧。

在 MV 部分也是盡可能地將「kiss」這個情境具體呈現出來，Demi 自己沒有參與親吻這方面的拍攝，而是隻身穿梭在眾多親吻的人群之間，或走或爬，無論他到了哪裡都有人在親嘴，甚至他在拍攝之後接受採訪時表示，雖然他自己沒有加入到親吻的行列中，但他察覺到在這麼長時間的親吻拍攝後，有好幾對搭檔在結束後或許會出現進一步發展的可能呢，我認為這也側面表現出親吻這個主題的力量有多麼強大；因此不管是在音樂或是視覺影片，這首歌給出的感覺都是一致且強烈的，就更別提整體給出的快節奏及情緒有多麼吸引人了！





由於 Demi Lovato 的這張專輯《It's Not That Deep》是電子、流行舞曲的路線，所以在網路上、樂評媒體等都將Charli xcx的《BRAT》(2024) 拿來與之比較，這種比較的觀感是見仁見智的，而也通常沒有什麼優劣之分，有的只是每個人的喜好不同而已。對我而言，紅極一時的《BRAT》非常有 Charli 的個人特色，用比較慵懶地嗓音去詮釋高漲的情緒；而 Demi 的先天條件就擺在那裡，儘管唱腔、唱法會因歌制宜，不過聲線裡總是藏著一絲強勢，這種情形就讓人感受到不同的舞曲風格了，畢竟以強勢 vocal 取向的女歌手來詮釋舞曲，本身就烙上不可磨滅的特色了。

在《It's Not That Deep》中，Demi 參與了每首歌的創作，並且經由Kesha的介紹而認識擔綱此次專輯製作人的Zhone，他曾經和 Kesha、Troye Sivan、Zara Larsson等歌手合作，並且都是舞曲專輯的製作，這也難怪了這組 Demi 和 Zhone 的組合，囊括了優秀的歌聲、創作、製作等方面，這張《It's Not That Deep》的品質會這麼地高，除了上面我分享的歌曲之外，實在很推薦大家可以將整張專輯從頭到尾地完整聽聽，是張不會讓人失望的好作品啊！

🎧《It's Not That Deep》官方收聽連結：demilovato.lnk.to/ItsNotThatDeep

