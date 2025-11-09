高敏感VS.鈍感力的兩星座

有些人總是容易被環境的人事物影響，注意小細節而去想東想西，情緒易起伏，因而常常感到心累，屬於高敏感體質；有些人鈍感力十足，不會因一些事情或他人言語，讓自己受傷而暗自痛苦，幸福感往往比較強。十二星座中，你知道哪兩個星座最高敏感及最有鈍感力嗎？來看看你或另一半中了沒。

高敏感的星座—雙魚座

天生多愁善感的雙魚座生性較為膽怯，為避免得罪人，總是小心翼翼觀察他人的情緒變化，因而特別善解人意。生性敏感脆弱哭點低，容易因感動或難過而落淚，愛幻想常常管不住自己的思緒，容易情緒化而讓身心疲憊不已。雙魚座禁不起太大的玩笑，常常信以為真而玻璃心碎滿地，也容易相信別人被人洗腦，加上心軟不忍拒絕別人，容易被騙而受傷。雙魚座缺乏安全感，需要不斷追問或測試，來看看另一半的反應，好讓自己心安。

給高敏感的雙魚座建議：

高敏感的雙魚座往往太在意他人感受，為了避免衝突，不讓人失望或維持關係，會默默的選擇妥協，請試著主動說出自己的想法與需求，而不是一味忍讓接受成為討好者。發生過的事，無論好壞就讓它過去，雙魚座要學習不要陷入情緒的漩渦，而是從中記取教訓，檢討改進避免再犯才是正確的態度。

鈍感力的星座—金牛座

金牛座總是依照自己既定的思維邏輯做事，對周圍人事物敏感度較低，能摒除過多干擾，心情不易被影響，不用考慮太多，專注努力達成自己的目標，即使失敗也不會花時間自怨自艾消耗自己，也不會在意他人的看法。金牛座能讓感覺鈍化以提高接受度，不會讓挫折傷害自己，也不會因為別人的稱讚而得意忘形，保持內心的平衡，比一般人更感到幸福。

給有鈍感力的金牛座建議：

鈍感力不是遲鈍，而是懂得保護自己不被外在形勢影響自己，遲鈍則是搞不清楚狀況，感受不到外在的變化。在現今時代，人人怕自己不夠敏銳，其實鈍感力才是成功的好特質，但要拿捏好，避免對事物沒有共鳴的能力，能夠感同身受才能成為有溫度的人。

