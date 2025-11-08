張啟樂喜迎愛女感性淚崩當新手爸 找來曾寶儀力挺「好友港節」

臺港經濟文化合作策進會（下稱策進會）與大陸委員會（下稱陸委會） 共同舉辦的「2025 好友港節市集」， 於今（8）日在華山文創園區熱鬧開幕。 活動以「台港澳共振」為主題，除了邀請知名藝人曾寶儀擔任活動大使與現場民眾同樂外，亦讓民眾享受由在台港澳朋友所設置的道地美食及文創商品攤位，同時也欣賞由謝雅兒、劉志遠 x 謝宇威等台港歌手所帶來的精采演出。在台港澳文化共同交織下，讓所有參與民眾都能沉浸在一個最「港」動的周末午後時光。

市集開幕式由策進會董事長賴秀如主持，陸委會副主委兼策進會董事李麗珍及港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水亦於現場大力支持。賴董事長致詞時表示，好友港節市集已邁入第三屆，前兩年的好友港節市集佳評如潮，今年報名攤商非常踴躍，希望未來市集規模會越來越盛大，讓更多好朋友一同參與每年的台港澳盛會。好友港節市集正是架起台港澳最溫暖且有力的橋樑，讓台灣民眾看見港澳新住民在台灣這塊土地發光發熱的故事。歡迎大家在這周末盡情享受最「港」動、最具港澳氛圍的週末市集。

活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂連袂現身力挺。在台生活50年的曾寶儀，自稱也是「資深新住民」，強調一定要支持這有意義的活動。張啟樂也說，一想到找誰當活動大使比較好時，就立刻想到，只有曾寶儀最適合，他也感性表示，今年有曾寶儀的加入，讓市集活動更加熱鬧非凡，攤商報名也因此空前踴躍。談及最愛港味，曾寶儀笑稱：「我喜歡的很多，像雞蛋仔、叉燒、奶茶，每次回香港都從早吃到晚，一天吃五餐！」

同場現身的張啟樂則分享喜訊，太太已在月初剖腹產下愛女，讓他又驚又喜！他透露，女兒原預產期在十一月，卻因醫生弄錯日期、寶寶體型大而提前催生。談到看見女兒誕生的瞬間感動落淚，他不禁眼眶泛紅。張啟樂更心疼表示，自己整晚未眠幫妻子擠母乳，直呼：「老婆真的很辛苦。」明年也有望可以帶女兒一起來參加「好友港節」。

張啟樂也說，現在少子化，老婆有說，生小孩其實福利很好。曾寶儀在

一旁搞笑稱：「在台灣生小孩還能賺錢！」張啟樂立刻接話：「對！元旦出生還能領十萬，可惜來不及了。」

「2025好友港節」在台北華山熱鬧登場，活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂連袂現身力挺。（好友港節提供）

曾寶儀被問及工作計畫時坦言，最近只想好好放假，甚至主持完金鐘獎隔天就想出國，許多邀約都已推掉，唯獨為了「好友港節」才特別留下。至於招牌節目《我們回家吧》第四季，她則透露「先休息一下」。被問到爸爸曾志偉若參與《夜市王》第二季，她也笑說：「如果邀請他，我一定會去！」