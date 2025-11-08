2025-11-08 11:50 司徒建銘
桃氣女孩首跨職棒舞台熱力四射 雙垠組合世紀同台掀尖叫！
「亞洲職棒交流賽」近日在桃園棒球場熱鬧開打！除了各國職棒隊伍的精彩對決，全場最吸睛的「嬌」點，莫過於各國啦啦隊與「桃氣女孩」的首次跨界演出。她們的甜美、青春與活力，瞬間點燃現場氣氛，讓桃園主場星光熠熠。這群來自職業排球聯盟的女孩們，首次踏上棒球場紅土，興奮之情溢於言表，直呼：「這絕對是難忘的體驗！」
其中，桃氣女孩的韓國人氣成員朴星垠，與另一位在地啦啦隊成員卉妮，兩人外型激似，同框出場立刻引爆熱議，粉絲驚呼「根本是姊妹！」她們相見歡時羞澀互讚，氣氛超有愛。當天現場，「雙垠組合」金佳垠與朴星垠的合體更是掀起高潮！這兩位來自韓國的女神，首次在台灣正式同台演出，朴星垠更將她的台灣首秀獻給了這場盛事。粉絲們熱情應援，尖叫聲不斷。球迷們紛紛感動表示：「看到雙垠同台太幸福了！」、「真希望她們能常駐台灣啊！」
擔任兩支在地啦啦隊舞蹈總監的陸筱晴透露，這次難得的同台演出意義非凡。她強調：「桃園職業運動團隊的合作，象徵著一個嶄新的開始。不同領域的啦啦隊互相交流、支持，這種跨界合作對城市運動發展和啦啦隊文化都具有正向影響。」同時身兼兩隊成員的穎樂也說，女孩們彼此熟悉，合體就像家人般默契十足，希望將這份能量傳遞給所有觀眾。值得粉絲期待的是，未來將有更多機會欣賞到桃氣女孩的精彩表演！
接下來的職籃主場賽事，「雙垠」組合將再度合體登場；而月中，韓援三本柱「3in」—金佳垠、朴星垠、朴昭映也將正式合體獻藝。期盼桃氣女孩能持續用青春與熱情，吸引更多粉絲進場，共同支持台灣的職業排球運動發展！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數