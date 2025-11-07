2025-11-07 22:43 miyakemi
從織夢到旅行 台北國際旅展 ，原民會以泰雅文化織夢串起部落心旅行
「2025 ITF台北國際旅展」於今（7）日上午假南港展覽館盛大開幕，原民會以「部落心旅行」為主題參展，展現原住民族深具文化底蘊的旅遊魅力與永續精神。
杜張梅莊Adralriw Abaliusu副主任委員於開幕當日親臨現場，與賴清德總統及貴賓一同參與開幕典禮並巡視展區，為參展業者加油打氣。
原民會展館以「泰雅族」為策展主軸，融合射日傳說、靈鳥意象與織布工藝，打造象徵族人編織文化的主舞台，呈現出「以文化織就旅程」的精神。現場並邀請泰雅原舞工坊等知名藝術團帶來樂舞表演，以歌聲與舞步迎接賓客，傳遞原住民族豐沛的文化生命力。
藉由「部落心旅行」主題展，整合部落旅遊單位與旅行社資源，推出結合歲時祭儀、山海美景與飲食文化的深度遊程，邀請民眾走入部落、感受土地與文化的連結。今年展區邀集全臺21個部落及7家旅行社共同參與，現場並設置原民農特攤位與美食體驗區，讓民眾從味覺開始親近部落風味。
為擴大展會效益，原民會同步於「看見太陽」官網設立旅展專區，提供「部落心旅行」系列遊程線上選購，讓無法親臨現場的民眾也能輕鬆體驗部落旅遊魅力。旅展期間每日安排遊程介紹與表演活動，並推出旅展限定優惠，期望促進更多民眾實際走入部落，支持在地文化永續發展。
杜副主任委員表示，原住民族的旅遊不僅是行程體驗，更是文化學習與生活共感的旅程。原民會將持續透過多元行銷及跨域合作，強化「部落心旅行」推廣效益，打造兼具文化感動與觀光轉單效益的永續旅遊平台。
