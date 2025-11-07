台灣再生醫療醫美新篇章！三顧生醫M Cell自體纖維母細胞發表　聚焦細胞修復與國際布局

文／克拉大

台灣再生醫療領域再傳創新突破。三顧生醫於11月7日舉辦「M Cell 自體纖維母細胞修復再生發表會」，展現細胞科技在醫美應用上的新進展。多位醫界專家與名人齊聚，見證M Cell技術以高規格生產流程與嚴謹安全標準，推動細胞醫學在肌膚修復領域的嶄新可能。

由左至右為臺安醫院曾德朋醫師、三顧總經理唐洪德、M Cell 推廣大使洪曉蕾、三顧生醫執行長楊瀅臻、璞美整形外科陳心瑜醫師。（圖／三顧生醫提供）

三顧生醫事業群執行長楊瀅臻表示，M Cell技術以自體細胞為核心，導入具國際標準的製程環境，讓細胞再生應用更安全、可追溯。此技術獲衛福部依《特管法》核准，並通過PIC/S GMP認證，同時擁有多項專利與國家新創獎肯定，象徵國內再生醫療已正式邁向成熟階段。楊瀅臻指出，M Cell能將「高規再生醫學」的概念帶入醫美，讓修復過程兼顧自然與安全，為個人化肌膚照護開啟新方向。

M Cell 自體纖維母細胞修復再生發表會登場，三顧領導團隊與推廣大使洪曉蕾、專業醫師共同亮相。（圖／三顧生醫提供）

臺安醫院曾德朋醫師與璞美整形外科陳心瑜醫師亦出席發表會，分享臨床觀察與專業見解。陳醫師提到，M Cell的細胞製程與管理水準符合嚴謹規範，提供臨床應用更高層級的保障。曾醫師則指出，該技術的優勢在於從細胞層面進行調理與修復，能夠帶來更自然的整體改善。

國際名模洪曉蕾以M Cell推廣大使身份亮相，分享親身體驗。她表示，長期面對鏡頭，維持自然狀態的膚質尤為重要，M Cell強調「由自體細胞開始」的理念，讓她深受啟發，認為這是兼具科技與美學的創新選擇。

三顧生醫攜手M Cell推廣大使洪曉蕾，共同見證「再生美，由自體細胞開始」。 （圖／三顧生醫提供）

三顧生醫總經理唐洪德表示，M Cell的推出象徵再生醫療的實質落地，三顧未來將持續深化技術與國際合作。公司近期與日本Megakaryon簽署合作備忘錄，推動iPSC技術臨床應用；同時與日商CM Plus合作，導入AI與GMP文件自動化技術，強化國際競爭力。唐洪德強調，三顧生醫將以結合臨床經驗、市場需求與國際合作的策略，持續推進再生醫療產業的國際化發展。