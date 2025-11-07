王子摳門風波延燒！這3大星座「最摳門」榜上有名　金牛竟然才第三？

圖片來源IG@prince_pstar

王子再陷輿論風暴！繼婚外情事件後，他又被爆料「小氣真面目」，出國工作時還不忘替自己爭取贊助機票、住宿和樂園門票，連同行友人都想一起免費同行，讓網友直呼「真‧節儉達人」。然而，在現實生活中，有些星座的「摳門功力」也絕不輸他！根據星座分析，這三個星座最容易在感情中被另一半吐槽「太省、太精打細算」，一起看下去!

第3名：金牛座——算得精不代表摳，是「理性控」

金牛座的摳門是出了名的，卻不是出於吝嗇，而是因為他們天生就有「CP值雷達」。在金牛眼中，花錢前一定要經過成本效益評估，無論吃飯、旅行或送禮，都要物超所值才行。這類人不一定不願意花錢，只要覺得「值得」，就能瞬間豪氣出手。

不過若是像王子一樣精打細算到要「社群換住宿」，那就已經是金牛座也會皺眉的地步了。

第2名：巨蟹座——對外省、對家人卻超大方

巨蟹座表面看起來溫柔體貼，但其實非常擅長理財。當他覺得對方不是長久對象時，會默默地開始「控管支出」，不再願意無限投資。反之，一旦他認定你是「家人」，就會打開荷包、願意為你付出一切。

巨蟹的摳門，其實是一種情感試探——他不是不願花，而是要先確定，你值不值得他花。

第1名：牡羊座——表面大方、其實最會「精省演出」

牡羊座給人的第一印象通常是大方直爽，請客買單都不手軟，但實際上他們「摳」得很有策略——懂得挑時機、會算心理帳。牡羊屬於「衝動型理性派」，平常可能為了面子買單，但事後回家一定開始碎唸「這餐怎麼這麼貴」、「早知道不點甜點」，甚至默默少吃兩天外食來平衡開銷。