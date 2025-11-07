闊別將近30年的老長官，咱們再見一面

他是我在金門當兵的連長，在我還是該死的菜鳥身分時，那時我們連隊可是師部榜上有名的「黑名單」，於是派來這位剛下部隊的菜連長整頓軍紀。

那年軍中開始流行愛的教育，廣為宣傳申訴電話，而後發生被老兵舉報「不當管教」的故事，雖然連長差點被拔階，最後從營長、旅長到師長力挺之下，有驚無險的安然度過這場難關。

等我成為老兵時，在一次衛哨和安官交接期間，我與另兩位同字頭的弟兄，被笑笑從後方走來的他，迅雷不及掩耳的順走了槍械！於是，下哨後連集合場全副武裝報到，先單兵基本教練，再去連外道路挖洞種樹苗。

說起往事可以聊個不停，畢竟我們的軍旅生活都是從菜開始的，雖然他的人生是志願役軍官，而我的義務役只有短短一年十個月。

今天中午找他小聚，入監前先吃了一頓飽（內埔的麵店實在好吃），隨後親自開車送我進屏東監獄，路上新舊話題不斷，早已到50好幾年紀的我們，也聊上健康的話題。

離開金門將近30年，但走過海防駐地的日子，下基地爆發的榮譽感，被操練處分的幕幕畫面，依然歷歷在目永難忘懷。

離別前，除了互道珍重之外，大家都要好好的，為了下回、下下回、下下下回弟兄們的團聚啊。