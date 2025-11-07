全新親子音樂劇場「快弟的三個包裹」　用音樂學習告別、延續

文／克拉大

《快弟的三個包裹》主視覺設計圖。（圖／極致藝術提供）

為臺灣親子表演市場注入全新能量！由極致藝術KTOne STUDIO製作、融合打擊樂與現代劇場語彙打造的全新親子音樂劇場作品《快弟的三個包裹》，將於下週（15、16日）在新北藝文中心溫暖首演。該次特邀KOL「胖球人生」擔綱重要角色，並網羅知名音樂劇卡司黃浩詠、藍紫綾、賴珮如與鎮萬鈞共同演出。劇中透過現場打擊樂、戲劇語言與親子互動，細膩探討親情、生命與成長，帶領親子以溫柔視角面對「離別」與「選擇」，打造臺灣親子劇場全新典範。

極致藝術KTOne STUDIO由打擊樂家兼作曲家戴健宇於2020年創立，秉持「您有故事，我有音樂」核心理念，以音樂打造情感敘事場域，積極投入劇場與藝文合作，致力創造兼具藝術性與教育性的當代音樂劇場作品。《快弟的三個包裹》為工作室首部大型親子音樂劇場，期盼以音樂與劇場交織出具文化推廣與社會教育意義的藝術體驗。

用音樂溫柔談離別：陪伴孩子理解生命與成長

《快弟的三個包裹》改編自林國峰原著劇本，以主角「快弟」的生命旅程為核心。故事描述他在爺爺與奶奶的細心陪伴下長大，並因緣際會進入「幸福快遞公司」成為送貨員，在一趟趟遞送包裹的過程中，遇見形形色色的人物與他們的生命故事。在故事後段，快弟面臨摯愛親人離世的課題，從失落與思念中學習放下，感悟愛的延續與生命循環，並最終鼓起勇氣，迎向嶄新的未來。該劇以溫柔、適齡的方式探討生命議題，將劇場化身成親子共學、共感的對話空間，陪伴大小觀眾一起理解愛、面對成長，並在溫暖中找到力量。

該作邀請跨足劇場、音樂劇、歌劇與傳統戲曲領域的導演陳昶旭擔任編導，並由深受親子族群喜愛的KOL「胖球」加盟演出，以孩子的視角引領觀眾進入故事，使深刻情感以輕柔、真摯的方式被理解。四位實力派音樂劇演員亦共同飾演劇中角色：產後強勢回歸，曾於《聲林之王》表現亮眼的賴珮如、橫跨影視舞台、表演能量豐沛並擔任多位藝人聲音指導的黃浩詠、赴美深造後活躍於多部音樂劇的藍紫綾及擔任主角「快弟」的鎮萬鈞今年以《我的初戀是頭鹿》入圍第一屆臺北戲劇獎最佳音樂劇類男演員。

《快弟的三個包裹》五位演員照片。（圖／極致藝術提供）

此外，《快弟的三個包裹》以打擊樂為創作核心之一，雙北場將攜手台北打擊樂團共創現場聲響，將節奏語言與劇情、情感、舞台節奏緊密交織，從快遞公司工作節奏到角色心境變化，都以音樂成為敘事線索；並配合大量原創歌曲，以旋律呈現角色情緒、記憶與希望，使劇場觀賞成為一場感動與共鳴的旅程。

藝術扎根 愛無界限

10%公益席次邀弱勢兒童入場

音樂總監戴健宇期盼透過藝術陪伴孩子看見世界、理解情感，特別邀請知名插畫藝術家周依（CHOU YI）擔任主視覺設計，與劇情相互呼應，同時回應極致藝術KTOne STUDIO對社會公共性的承諾，每場演出免費邀請弱勢及偏鄉育幼院兒童入場。受邀單位包括新北市濂洞國小、新北市鼻頭國小、新北市福和國中特教班、瑞濱國小、瑞柑國小、家扶基金會／大同育幼院、天使心家扶基金會及陽光基金會等，讓藝術成為孩子與世界建立連結的橋樑。

《快弟的三個包裹》將於11月15、16日於新北藝文中心首演四場，12月13、14日於臺北親子劇場再演，並於明年（2026年）1月17、18日於臺中市中山堂巡迴，共計12場演出，帶領親子走入劇場，在笑與淚交織的音樂旅程中，陪伴孩子學習愛、理解成長與接納離別。

更多詳情請上OPENTIX：https://www.opentix.life/event/1952655738673881089