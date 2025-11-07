2025-11-07 15:40 女子漾／編輯ANDREA
2025年讓人「欲罷不能」韓劇TOP 6，《操控遊戲》超過癮、《比天堂還美麗》孫錫久太會演
有時候追劇，不只是為了打發時間，而是為了暫時逃離現實的壓力，當生活讓人喘不過氣，一部好劇不僅陪伴一位人經歷情緒的起伏，也能重新獲得能量，真的可以好好舒壓一翻。
2025年的韓劇從《操控遊戲》的復仇燃燒、《暴君的廚師》的奇幻笑淚，到《比天堂還美麗》的溫柔餘韻，每一部都在不同情緒裡給人力量，精選六部一看就「欲罷不能」的韓劇，每部劇情都極具張力且評價熱烈，適合喜愛刺激劇情的你深度品味。
《操控遊戲》
這部Disney+韓劇結合動作與復仇元素，講述主人公朴台仲因錯判入獄，獲釋後展開對主謀安耀翰的復仇行動，製作費高達350億韓元，導演與編劇皆是韓劇界重量級人物，演員池昌旭、都敬秀展現高水準演技，塑造震撼的情感與智謀對決，劇情緊湊懸疑，絕對吸引你一集接一集看下去。
《暴君的廚師》
由潤娥主演的穿越題材劇，不僅刷新tvN收視紀錄，還登上Netflix話題榜冠軍。劇中融合歷史與現代元素，穿越與美食相輔相成，劇情神秘刺激又帶幽默感，讓人欲罷不能，該劇的成功除了靠潤娥的魅力，劇本和節奏的拿捏也獲得廣大觀眾好評。
《血謎拼圖》
這部懸疑燒腦劇由金多美與孫錫久主演，是她睽違四年的重要回歸作。劇情環繞複雜的犯罪與心理解析，兼具美劇質感與韓劇特色，高張力推理與緊湊節奏，加上出色演技，讓觀眾評價不斷攀升，成為2025年Disney+觀看次數最高的韓劇之一。
《未知的首爾》
這部Netflix劇作呈現一對雙胞胎姐妹因人生道路截然不同而交換生活的故事，透過深入的角色刻畫與情感表達，探討身份認同與成長的痛苦與希望，讓許多觀眾感同身受，該劇不僅溫暖人心，同時揭示了現代年輕人的內心掙扎，備受好評。
《比天堂還美麗》
2025上半年紅到不行！劇情描寫一對相差50歲的老夫老妻在天堂重逢後展開新人生的奇幻浪漫故事，集奇想、感動與哲理於一體，穿插天堂與現實的場景，搭配金惠子與孫錫久的精彩演出，劇情別具一格，深刻又帶有幽默，是2025年難得的溫馨佳作。
《鬼宮》
作為2025年收視率超高的古裝劇代表，《鬼宮》以緊湊的敘事與精緻的製作吸引大批觀眾，融合懸疑與歷史元素，打造出充滿驚悚與神秘感的氛圍，讓觀眾隨著劇情跌宕起伏，感受濃厚的戲劇張力與視覺震撼，是刺激劇迷必追的劇集。
