2025-11-07 11:58 女子漾／編輯許智捷
雨天就要這樣穿！K-Way讓濕氣成為妳的伸展台 巴黎風防水時尚登場
秋冬一到，台灣的天氣就像開了「濕度無限模式」。撐傘、濕鞋、毛衣吸水變形，是每年例行的災難。偏偏今年，法國機能品牌 K-Way® 卻讓這個麻煩季節變成展現風格的最佳時機。
他們接連推出三個話題系列——與巴黎品牌 Soeur 的第三度聯名、品牌實驗支線 R&D系列，以及攜手法國設計品牌 CAHU 的聯名包款把防水、透氣、剪裁與美學，重新編成一套優雅又實穿的秋冬語言。
K-Way × Soeur：法式優雅也能兼具都會機能
今年秋冬，K-Way與Soeur再度攜手，以中性剪裁與柔和色調打造兼具機能與時尚的系列。全系列採用品牌研發的再生Amiable 2.1尼龍布料，具防水、防風與透氣特性，兼顧輕盈與環境友善。
焦點單品Pradel長版風衣以寬鬆傘狀版型搭配封膠防水縫線設計，確保全天候防護；Murray套頭外套融合海軍大衣式口袋與可調抽繩，展現隨性與結構並存的法式輪廓。
此外，系列中的Wes雙面背心、Sienne漁夫帽與Tuesday斜背包，以米灰、黑沙、薑餅棕等中性色詮釋秋冬的溫潤質感。Soeur的優雅線條結合K-Way的防水科技，讓雨天也能穿得乾淨、俐落又不失柔軟。
K-Way R&D：實驗室裡誕生的機能美學
K-Way迎來品牌創立六十週年，全新R&D秋冬系列成為紀念重點。這個系列回到品牌精神的核心「讓功能與風格並行」。
R&D系列延伸出多款設計，結構俐落的外套、拼接羊毛的長大衣，結合潛水布料的洋裝與裙裝，每件都在防護與造型間取得平衡。外套皆採三層防水結構與熱壓貼條縫線，防水等級最高達10,000mmH₂O，同時維持透氣與輕盈。
亮點單品包括Bless披肩式羊毛外套、Effie緞面工裝外套、Prudence長版大衣，以高機能面料打造流暢線條，展現現代女性的自信與從容。R&D不只是實驗，更像是把防水布料穿成一種態度：堅韌、乾淨、極簡卻有層次。
K-Way × CAHU：防水也能玩出時尚
這季另一場焦點合作，是K-Way與法國設計品牌CAHU 的聯名系列。CAHU以PVC材質聞名，這次將其標誌性元素與K-Way尼龍結合，運用品牌經典撞色拉鍊，讓功能成為設計的一部分。
拉鍊貫穿包身中線，不僅結構鮮明，也象徵雙方在「機能與藝術」間的對話。包款延伸自CAHU經典Le Pratique托特包，推出大中兩種尺寸與全新手提肩背包，兼具容量與造型感。這不只是防水包，更像是一件能上街、能撐傘的藝術品。
K-Way品牌用防水科技、法式剪裁與創意聯名，讓雨天不再是造型的敵人！有沒有開始期待下雨天了呢？
