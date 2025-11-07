2025-11-07 10:32 女子漾／編輯許智捷
鄭宜農唱出「暈船戀曲」！MOJOIN《看你聽的3》打造戀愛求生指南 暈船仔都懂的酸甜真心話
氣溫驟降的季節裡，最怕的不是冷風，而是「暈船」帶來的孤單感！
橘子集團旗下漫畫小說平台 MOJOIN 在這股情感浪潮中，推出跨界音樂計畫《看你聽的》第三彈，以「暈船求生指南」為題，集結音樂人 鄭宜農、wannasleep 以及漫畫家 HOM、依萊Eli、小說家 鹿潮、月亮熊，將戀愛的曖昧與傷口，化作能被「看見與聽見」的故事。
從Z世代戀愛觀出發，MOJOIN以「音樂 × 漫畫 × 小說」的全新敘事形式，開啟一場跨界戀愛實驗。
鄭宜農唱出「在愛裡成長」的清透哀愁以溫柔筆觸擄獲無數聽眾的金曲歌后 鄭宜農，這次為MOJOIN量身創作新歌〈你是真的不懂〉。歌曲靈感來自漫畫家 HOM《喜歡你喜歡的樣子》 與小說家 鹿潮《歡迎來到女神後援會》，兩部作品都描寫了在愛情裡努力迎合他人、最終重新找到自我的過程。鄭宜農分享：「第一次看到分鏡稿就臉紅，GL題材真的很會抓人心！」她笑著說。她以City Pop曲風包裹細膩心思，唱出那份「表面生氣、其實只是想被理解的那份心思。」的戀愛心境。
wannasleep〈良夜〉揭開黑暗系浪漫的真面目另一端，新世代饒舌詩人 wannasleep 帶來截然不同的氛圍。他從漫畫家 依萊Eli《侵密陷阱》 與小說家 月亮熊《配對成功後請勿逃跑》 中汲取靈感，創作出暗黑系戀曲〈良夜〉一首關於理解、恐懼與親密邊界的詩。「人會害怕不了解的事物，也會因想了解對方而受傷，」他說。這次他親自操刀編曲，久違地重拾吉他，將音樂變成一場壓抑卻迷人的夜行。
三大活動開跑：暈船者限定任務、親簽專輯、萬元徵文全都來！MOJOIN當然不只讓你聽歌流淚，更邀粉絲一起玩出「暈船文化」的新高度：
暈船有藥醫：11月26日前閱讀並按讚任三本《看你聽的》作品，就有機會抽中鄭宜農、wannasleep親簽專輯，還能抽SONY耳罩耳機。寶，今夜不買醉：12月17日前抖內支持系列作品，有機會獲得限量「暈狗hell T-shirt」與黑膠造型收藏品。交友軟體鬼故事徵文：投稿你在交友App上的驚悚或荒謬經驗，人氣最高者可獨得 1萬元獎金。另外，MOJOIN也推出《看你聽的》專屬周邊，包括即可拍紀念照、迷你CD吊飾等，即日起開放預購，讓粉絲收藏屬於自己的「暈船時刻」。
MOJOIN打造跨界創作新生態 讓台灣原創被世界看見自2023年以來，《看你聽的》已與老王樂隊、美秀集團、理想混蛋、芒果醬等音樂人合作，系列瀏覽量突破200萬人次，平台聲量成長六倍，更兩度入圍金漫獎。如今第三彈以「故事為起點」全面升級，讓漫畫、小說與音樂彼此回饋，成為台灣原創跨界的新典範。MOJOIN團隊表示，未來將持續與音樂人、漫畫家與作家合作，開發更多原創IP內容，「我們想讓創作不再被分類，而是彼此激發、彼此成長。」
