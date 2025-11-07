台劇《看看你有多愛我》楊謹華化身網紅媽媽！揭親子撕裂與社群審判真相，角色劇情一次看懂

由楊謹華、林思廷、詹子萱主演的全新懸疑台劇《看看你有多愛我》，以親子關係與社群審判為主題，揭開「母愛」與「流量」交纏的現代悲歌。故事不只是關於母女，也是關於現代人如何被「網路愛」綁架的深層映照。

當親情成為流量表演：網紅母女的愛與撕裂

單親媽媽陳怡安（楊謹華飾）為了撫養雙胞胎女兒凱希（林思廷飾）與莉莉（詹子萱飾），開設親子頻道爆紅。姊姊凱希甜美可愛成為粉絲寵兒，妹妹莉莉卻被隱藏在鏡頭外。當凱希厭倦被行銷、拒絕拍片後，母親竟策畫一場「假失蹤事件」炒熱人氣，卻意外釀成真綁架。直播鏡頭下的母愛與謊言，也從此崩塌。

導演葉天倫聯手金鐘編劇打造最寫實親子黑洞

本劇由葉天倫監製、廖堃言執導，並邀金鐘編劇范芷綺操刀劇本。導演指出：「這是一部用網路來談人際關係的戲，尤其是華人家庭的壓抑與愛。」編劇范芷綺則強調，故事的靈魂在於「被誤解的愛」──那些出於好意卻造成傷害的親子情感，正是華人家庭最深的傷口。

演員介紹

楊謹華／單親網紅媽媽「陳怡安」

楊謹華飾演兼具光環與壓力的母親角色，她既是流量象徵、也是被社群審判的犧牲者。她說：「我希望觀眾看到的是陳怡安，而不是楊謹華，去感受她身為母親與女兒的掙扎。」從溫柔到崩潰，楊謹華將母愛詮釋成一場關於控制與救贖的修羅場。

林思廷／反抗母愛枷鎖的「凱希」

林思廷飾演的凱希，是在光環中成長卻逐漸厭倦被展示的少女。她勇於對母親說不，也象徵著Z世代對「被觀看」的焦慮與反抗。劇中她的一句「我不是妳的商品」，成為整部戲的核心警鐘。

詹子萱／隱形的雙胞胎「莉莉」

詹子萱詮釋的莉莉幾乎不出現在鏡頭前，卻是情感最複雜的一角。她的存在像陰影，承受家庭忽視與情緒遺棄的痛。觀眾將透過她的視角，看見一個「沒被看見的孩子」如何在極端的母愛中失語。

超豪華卡司：母女三代、父子對決

除三位主角外，劇中還集結古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖、紀培慧等實力派。古名伸飾演楊謹華的母親「玉蘭」，三代女性的相愛相殺成為整部劇最深的情感主軸。紀培慧特別演出八面玲瓏的網紅經紀人，行事動機成為懸疑線索之一。

主題曲〈因為愛的關係〉：彭佳慧唱出母愛的重量

金曲歌后彭佳慧為劇演唱主題曲〈因為愛的關係〉，由陳宏宇填詞，歌詞描繪母親為愛燃燒、也因此迷失的心境。她說：「錄完再聽時，才發現這首歌好像變成了我的故事。」深情嗓音完美呼應劇中母女的撕裂情感。

播出資訊

《看看你有多愛我》共6集，2025年11月2日起於八大戲劇台、中華電信MOD與Hami Video獨家首播，每週日連播兩集。這部戲不僅是懸疑劇，更像是一面鏡子，照出「我們到底有多愛家人，也有多不懂愛」