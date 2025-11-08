2025-11-08 05:39 女子漾／編輯 Wendi
《天地劍心》、《暗河傳》、《水龍吟》都有他！常華森霸屏小螢幕，網讚：「陰險，仙氣，呆萌都演了！」
近期熱播3大古裝劇：成毅《天地劍心》、龔俊《暗河傳》、羅雲熙《水龍吟》同期開打，從男主角、戲劇內容到首播表現都引爆熱議，形成收視激戰，然而人氣小生常華森卻連續出演這3部夯劇，盡收強大流量成為大贏家！常華森持續霸屏小螢幕，叫觀眾們不認識他都難，大家趕快來看看吧！
西西域沙狐國二皇子「梵雲飛」（常華森 飾）從小狗狗化為人形，心思單純善良，一心鍾情厲家軍女將軍「厲雪揚」，在對女方提親一百次失敗後，終於抱得美人歸。想不到小倆口成婚當日，「梵雲飛」卻被沙狐皇強行放入龍脊而性情大變，幸好「王權富貴」（成毅 飾）及時出現幫助煉化御水珠，後與摯愛「厲雪揚」一起離開沙狐國。
《天地劍心》「梵雲飛」呆萌深情
《暗河傳》「蘇昌河」陰險腹黑
《暗河傳》男二「蘇昌河」（常華森 飾）性格複雜，心機深沉、野心勃勃，他與「蘇暮雨」（龔俊 飾）曾是共歷生死的好兄弟，然而「蘇暮雨」發現「蘇昌河」為了幫助「赤王」奪得皇位，竟然犧牲數十名同門作為葯人，2人情誼就此破裂。「蘇昌河」暗中偷練閻魔掌，常用寸指劍迎敵，後擔任「暗河」新任大家長。
《水龍吟》「宛郁月旦」仙氣逼人
《水龍吟》當中仙氣逼人的俊美男配角「宛郁月旦」（常華森 飾）是碧落宮第四十三代宮主，同時擔任祭天神官，並身兼江湖第三大勢力「護龍一族」宛郁家家主。「宛郁月旦」表面上是雙目幾近失明的病弱美少年，實際上卻能一窺天機、看透世事，是掌控武林局勢的關鍵人物。
常華森同時駕馭呆萌、陰險、仙氣3大角色獲讚
網友們對於常華森連尬《天地劍心》、《暗河傳》、《水龍吟》3大熱播劇，展開熱烈討論：「常常看混了，不知道自己在看哪部了？」、「常華森會紅的！有顏值有演技，從《一念關山》開始關注」、「他在《暗河傳》戲份很重，而且把蘇昌河詮釋得很鮮活，氣質痞帥，很有情緒渲染力，必看！」、「演配角演到出名」、「陰險，仙氣，呆萌，3種都演了」…，相信各位陸劇迷們都對常華森的亮眼表現大為驚艷對吧！
