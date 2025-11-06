創新賦能產業AI神助攻！讓大導演朱延平也驚呼！

2025-11-06 22:18 司徒建銘

全球AI浪潮洶湧，各產業正經歷前所未有的變革。從法律、影視到教育與設計，AI正重新定義專業價值。由前電影處長陳志寬與執行長張楷文領軍的「亞威AI商務應用教育學院」深耕AI賦能產業與實務教育，近期成果豐碩。他們不僅協助產業導入AI轉型，更榮獲國家級AI培訓計畫核定，並攜手知名學府開創「大師級AI詠唱課程」。這展現了亞威AI商務應用教育學院的深厚實力，也預告台灣將引領全球AI應用新版圖。

「亞威AI商務應用教育學院」的AI工作流導入服務成果斐然。他們已成功協助軍事國防、教育、醫療、紡織、保險、影視、法律等多元產業，導入AI工作流程，顯著提升效率與競爭力。學院更建立一套完整的「AI跨世代」教育體系，從企業內訓、政府專案、兒童AI素養教育到國際技能認證，讓AI普及至各行各業，不再專屬於科技菁英。

執行長張楷文強調，AI大語言模型已進化至智慧體2.0時代，AI不再僅是單一工具。他指出，AI時代的關鍵並非取代人類，而是「共創」！未來的專業人士將與AI協同合作，讓智慧與創新成為台灣重要的競爭力。這項前瞻觀點，為產業發展指引了明確方向。

影視音產業邁向數位智慧製作的關鍵時刻，AI應用學院再創佳績。他們榮獲國家級數位發展單位核定，成為「工具應用型」影視音產業AI工作流輔導培訓計畫的執行單位。此計畫旨在幫助台灣影視產業鏈中的創作者、製作公司及技術團隊，掌握生成式AI應用，建構實務可行的AI製作流程。

培訓課程內容豐富，涵蓋AI劇本、分鏡、影像後製、特效、配音與聲音設計，以及AI整合實務演練等。學院院長陳志寬，憑藉其前電影處長的經驗指出，電影產業正迎來數位轉型2.0，AI將在時間、成本、工序與管理上帶來全新突破。此計畫獲政府全額補助，符合資格的影視音公司皆可報名，由實戰導師線上線下親授，加速產業AI升級。

為深化AI與創意產業的融合，AI應用學院與某知名學府創新育成中心合作，推出全台首創「大師級AI詠唱應用課程」。課程鎖定商業設計、音樂及影視三大領域，廣邀具備豐富AI實務經驗與國際講師資格的產業大師授課。影視界重量級導演朱延平與張柏瑞，更擔任課程顧問，陣容堅強。

AI應用學院教務長黃頌揚表示，此次大師班最大特色在於其師資群。所有講師皆為已成功導入AI工具鏈、具備實戰經驗的產業菁英與創作者。課程跳脫學術理論，以「產業應用現場的真實挑戰與AI解決方案」為核心，引導學員掌握AI如何在創意、製程及營運中發揮最大效益。

亞威AI學院院長陳志寬領航產業轉型，邀請影視大師朱延平助陣
亞威AI學院院長陳志寬領航產業轉型，邀請影視大師朱延平助陣


朱延平導演將分享他半世紀的影視經驗，解析AI如何輔助劇本開發、分鏡與剪輯流程。張柏瑞導演則會以動畫電影AI製作實例，揭示AI在角色設計、影像生成與配樂的革命性應用。學員完成課程後，不僅能掌握AI實戰技能，更能獲得報考國際AI證照的資格，邁向國際專業舞台。

司徒建銘

司徒建銘

由擁有百萬訂閱的YouTube含羞草日記，找來文史工作者司徒建銘一同開設的頻道《看你老墓》是台灣首個走訪各地墳場，尋找歷史上的經典人物，述說傳奇故事，以歷史人文類為主的知識型頻道，開設至今紀錄了許多關於傳奇名人、國軍將領、日本總督，甚至就連天后王菲的祖父故事都被紀錄下來，頻道也邀請過港星錢小豪、職棒啦啦隊女孩、偶像女團、知名網紅等擔任來賓，一起到墓園聽故事。

#AI #導演 #保險

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
往下滑看更多精彩文章
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

編輯推薦

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

編輯推薦

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦

2025-11-05 22:47 廖嘉紅

當R姊的手機新聞跳出「補充保費新制 」，驚覺這招打破台灣理財的底層邏輯:：

「過去靠拆單省補充保費的你，

我要先說抱歉！這一招，真的失效了。」

那天我陪客戶去銀行，她拿著1000萬，

要換美金做高利定存。

行員超貼心，笑著說：

「我幫妳拆成十張定存單，每張每月利息不超過兩萬，這樣不用繳補充保費喔～」

Ｒ姐回想：這畫面，即將成為歷史了！

------

為因應衛生福利部（以下簡稱衛福部）提出的開源政策，針對現行二代健保，政府擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，#要改成年度結算制！

不論你領股利、利息、還是租金，加總一年超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮！

換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。

2萬的利息也不過是100萬的定存，50萬的存股

難怪，政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫掃全版，

怒轟「這不是補充保費，根本是明目張膽的搶錢」。

連業務獎金都逃不掉，只要超過基本工資4倍（約11.4萬），

一樣要繳，這次是對努力的中產開槍！





罵歸罵，但重點不是被課多少，而是--這次你連避都避不掉。

這不是稅，是提醒！提醒你該升級你的理財腦了。

------

📌風險與誤區：拆單避稅失效，現金流變成本流

這次改革，衝擊最大的就是：

1️⃣定存族

100萬年定存，每年利息超過2萬，就要繳補充保費，拆單，月領利息都逃不過。

2️⃣月配息ETF族

以前靠月月領現金過生活的新型存股族，將面臨每筆股利合併課保費。

不管你分幾次領，只要全年合計超過2萬元，都要課。

3️⃣包租公、包租婆

租金收入也納入結算門檻，等於被動收入全面課補充保費。以往分租、分帳戶避開單筆門檻的方式，通通失效。

而且是股票+定存利息+租金合計一年超過2萬就要繳補充保費~天啊！

而且扣繳上限從1,000萬提高到5,000萬。

------

許多人會下意識想再找「避稅招」，

但Ｒ姐要提醒你：

補充保費不是可以閃的稅，是該被納入規劃的流出項。

📌行動建議：三步調整你的理財腦

👉第一步：盤點年度非薪資收入

把你的股利、利息、租金全部加總，看看有沒有超過2萬門檻。

👉第二步：重新定義高配息

在新制下，高配息＝高補充保費。

不配息ETF、成長股、海外再投資標的會更有吸引力。

評估投資報酬率時，應以稅後淨收益率為主，而非配息率。

👉第三步：用整體結算的腦袋看錢

錢不是月月來就好，要看稅後淨報酬率，資產配置要整合稅務思維。

------

📌延伸提醒：美股早就是這樣的世界

非美國稅務居民（NRA）在美股領股利時，會被預扣30%稅金，因此，多數美股公司乾脆不發股利，而是讓股價成長。也難怪美股投資人追求的是漲幅，不是配息。

當台灣投資人面對健保補充保費新制時，也會逐漸轉向這樣的邏輯：

少領現金＝少稅負；多累積資本＝多效益。

------

📌R姐觀點：補充保費新制，將會逼出台灣人的理財思維升級

身為顧問，我不是要你氣，而是要你準備。因為真正被重擊的，是沒規劃的人。

過去，我們熱愛月月領現金的安全感。但新制讓我們不得不問：

我需要的，是穩定配息，還是穩定增值？

所以別再想著「怎麼閃過」，該想的是：「我能怎麼提前佈局？」

因為補充保費只是開端，接下來，保險、會計、稅務、信託、投資、房產，都會被這場「年度結算思維」沖洗一遍。

你覺得這次是搶錢，還是警鐘？

好奇的問：你會因為補充保費新制，把萬年定存改成保單嗎？

👉

傳承諮詢請加

https://lin.ee/BRhxskr

-------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁：Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#存股 #家族信託 #財富傳承 #補充保費新制 #股利二代健保 #健保補充保費 #二代健保補充保費

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉

2025-11-05 08:07 女子漾／編輯張念慈
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃過 自曝「被通緝7次」圖片來源：黃明志IG
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃過 自曝「被通緝7次」圖片來源：黃明志IG

馬來西亞歌手黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，4日遭警方發布通緝令，消息震驚兩地娛樂圈。經過整整一天失聯後，他終於在今日（5日）凌晨現身吉隆坡警局，親自投案並錄下影片，強調自己並未潛逃，「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

黃明志深夜現身投案！自曝遭通緝7次「不曾逃過」。圖片來源：黃明志粉專、IG
黃明志深夜現身投案！自曝遭通緝7次「不曾逃過」。圖片來源：黃明志粉專、IG

黃明志在社群表示，自己「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警局報案以及報到」，他強調將全力配合警方調查，給社會與死者家屬一個交代。外界關注他若遭定罪，恐面臨30至40年監禁、最少12下鞭刑，甚至最高可判死刑。對此，吉隆坡總警長回應，「一切言之過早，調查仍在進行中。」

圖片來源：謝侑芯 IG
圖片來源：謝侑芯 IG

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門

「護理師女神」謝侑芯10月下旬在馬來西亞猝逝，享年31歲，死因仍待釐清。她的好友「雪碧」方祺媛昨晚拍影片自清，澄清與黃明志只是普通朋友，並未涉入任何違禁品相關事件。

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專
雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專

雪碧回憶，謝侑芯在出事前幾天仍與她互動頻繁，「她看我心情不好，還私訊說等她24號回國、26號一起出門。」沒想到，10月27日就接到朋友通知，謝侑芯自21日起失聯，「我雞皮疙瘩都起來，以為她遇詐騙或被綁架，完全沒想到會跟黃明志有關。」雪碧表示，得知命案消息後至今仍無法接受。

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專
雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專

台灣女優娃娃指控「被餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係

案件未明，卻又出現新指控。曾被封為「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在《Threads》發文，聲稱今年3月赴馬來西亞受邀參加活動時，被黃明志「帶去神祕旅行」，過程中被說服嘗試未知物質，「我以為自己是特別的，如今才知道只是他眾多玩具之一。」

「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）指控遭黃明志餵毒。圖片來源：翁雨澄threads
「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）指控遭黃明志餵毒。圖片來源：翁雨澄threads

不久後，AV導演圤智雨在臉書發文反擊，直指娃娃早於2021年9月便與黃明志有私下往來，「當時他已有女友，兩人還在中和某旅館見面。」他強調手上仍保留雙方LINE對話紀錄，並批評娃娃「現在出來潑冷水，是不是忘了自己也留下證據？」

黃明志稱自己沒吸毒，遭台灣最強女優娃娃打臉。圖片來源：黃明志、娃娃IG
黃明志稱自己沒吸毒，遭台灣最強女優娃娃打臉。圖片來源：黃明志、娃娃IG

圤智雨還指出，娃娃過去也曾在圈內攻擊其他女優，如吳夢夢，如今卻自稱受害者，「什麼時候變得這麼高尚？」他最後表示，所有發言均有憑據。

台灣女優娃娃指控黃明志「餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係。圖片來源：@talk168
台灣女優娃娃指控黃明志「餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係。圖片來源：@talk168

黃明志目前已在吉隆坡警局接受警方問訊，相關案件仍在進一步調查。警方表示，待毒理報告與證據比對完成後，才會正式公布調查結果。這起命案從謝侑芯驟逝延燒至多位名人接連捲入，已成為近年華語娛樂圈最受矚目的跨國案件之一。

延伸閱讀

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#雪碧 #導演 #黃明志 #謝侑芯 #馬來西亞

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
Threads「都是張藝興的錯」是什麼梗？張藝興怎麼了？原來迷因與 EXO 回歸有關

Threads「都是張藝興的錯」是什麼梗？張藝興怎麼了？原來迷因與 EXO 回歸有關

2025-11-03 23:16 銀杏樹
圖源：擷取自張藝興 IG
圖源：擷取自張藝興 IG

這陣子在 Threads 上很常看到網友留言「都是張藝興的錯」，也有人詢問這句話到底是什麼迷因梗？原來跟韓團 EXO 宣布團體回歸有關，本來讓粉絲期待能看到全員再度合體，卻因為成員張藝興（Lay） 的回歸引起網友正反面熱議。

張藝興怎麼了？EXO 回歸爭議介紹

韓國人氣男團 EXO 在結束長達六年的「軍白期」後，終於宣布即將正式回歸。

隨著忙內成員世勳在 9 月 20 日退伍，官方也在近日發布消息，EXO 將於 2026 年 2 月 13 日至 14 日舉辦粉絲見面會，並計畫在 2026 年第一季推出第八張正規專輯。

然而最引發討論的，是團體將以 6 人形式進行活動，並驚喜宣布中國成員張藝興（LAY）將重新加入。由於過去張藝興長期在中國以個人身份活動，與 EXO 團體行程幾乎脫節，這次回歸讓粉絲感到驚訝、錯愕也意見兩極。

EXO 回歸沒有 XIUMIN、伯賢、CHEN

除此之外，這次的見面會名單中少了 XIUMIN、伯賢與 CHEN，與早前官方公布的「全員回歸」說法有出入，不少粉絲在社群留言表示失望，甚至出現「還我 8 人 EXO」的呼聲，讓這次 EXO 回歸消息成為社群熱議焦點之一。

Threads 網友創造爆紅句子，「都是張藝興的錯」成迷因梗

在 Threads 上，一名身為愛麗、頭貼是戴著橘色頭巾的女子（yuiymzkkt）便在近日海巡留言，無論貼文是否與 EXO 有關，都會留下與張藝興相關的句子。

以下擷取了該名愛麗的留言回覆，實在讓人會心一笑：

（1）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：一個人也很好

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（2）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：強扭的瓜不甜

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（3）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：需要保有空間

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（4）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：誰還在......

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

於是「都是張藝興的錯」這句話意外掀起熱潮，成為網友用來吐槽各種生活狀況的流行語，有人嘲笑天氣不好、東西弄丟、工作或感情不順，總之各種事情都可以用上「都是張藝興的錯」，讓原本 EXO 回歸爭議意外變成極為有趣的社群迷因潮。

對於這樣的熱潮，yuiymzkkt 也發文謝謝大家對於留言的愛戴，完整貼文如下圖。

以上就是「都是張藝興的錯」迷因梗的由來，以及張藝興怎麼了的介紹，希望大家都能快樂追星！

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

【延伸閱讀】

我是銀杏樹，也歡迎看看我的底片作品：IGThreads


銀杏樹

銀杏樹

影劇、書籍、展覽、攝影、咖啡，都是我的續命水。

#韓國 #韓團 #男團 #大勢韓團 #藝人大小事

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉

最新文章

創新賦能產業AI神助攻！讓大導演朱延平也驚呼！

創新賦能產業AI神助攻！讓大導演朱延平也驚呼！

#AI #導演 #保險

司徒建銘 2025.11.06 9
不懂界線VS保持距離的兩星座

不懂界線VS保持距離的兩星座

#星座運勢 #雙子座 #摩羯座 #圖文插畫 #星座

唐蘋想很多 2025.11.06 8
《監所男子囚生記》六大男神鬥狠又鬧劇！楊祐寧差點強吻陳澤耀、掐下巴互動太火辣

《監所男子囚生記》六大男神鬥狠又鬧劇！楊祐寧差點強吻陳澤耀、掐下巴互動太火辣

#楊祐寧 #劉以豪 #曖昧 #職場人生

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.06 12
日本超火🔥的「泥」洗髮精！在家也能享受沙龍級頭皮SPA💖 DROAS礦物泥洗護實測，告別油膩扁塌髮！

日本超火🔥的「泥」洗髮精！在家也能享受沙龍級頭皮SPA💖 DROAS礦物泥洗護實測，告別油膩扁塌髮！

#好物推薦 #SPA #潤髮乳 #清潔

meru 2025.11.06 17
一代宗師劉家良骨灰驚傳失竊！YouTuber司徒：盜墓賊太狂！宗師骨灰也敢偷？

一代宗師劉家良骨灰驚傳失竊！YouTuber司徒：盜墓賊太狂！宗師骨灰也敢偷？

#偶像 #導演 #粉絲

司徒建銘 2025.11.06 38
【2025普發雙十一優惠總整理！】美食×家居×生活品牌限時優惠一篇搞定

【2025普發雙十一優惠總整理！】美食×家居×生活品牌限時優惠一篇搞定

#普發現金 #頂呱呱 #普發一萬 #焦糖楓 #麥當勞 #屈臣氏 #康是美 #7-11

女子漾 /編輯周意軒 2025.11.06 112
【2025普發一萬10大銀行加碼懶人包】現金回饋、碼抽iPhone、機票大放送

【2025普發一萬10大銀行加碼懶人包】現金回饋、碼抽iPhone、機票大放送

#普發一萬 #登記 #LINE #台北 #信託 #富邦銀行、台新銀行、中國信託銀行、元大銀行 #銀行優惠

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.06 224
專訪／帳戶只剩160元！揭《自殺通告》張豐豪、戴雅芝的低潮告白，與黃秋生對戲被一句話震撼

專訪／帳戶只剩160元！揭《自殺通告》張豐豪、戴雅芝的低潮告白，與黃秋生對戲被一句話震撼

#張豐豪 #老師 #校園 #演員 #分享 #戴雅芝 #自殺通告 #黃秋生

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.06 46
GENBLUE幻藍小熊化身愛心大使揪「零錢捐」私下善舉曝光

GENBLUE幻藍小熊化身愛心大使揪「零錢捐」私下善舉曝光

#公益 #幻藍小熊 #分享

司徒建銘 2025.11.06 18
BTS防彈少年團Jimin、Jung Kook再度合體！《ARE YOU SURE?!》第二季夢幻回歸

BTS防彈少年團Jimin、Jung Kook再度合體！《ARE YOU SURE?!》第二季夢幻回歸

#BTS #粉絲 #第二季 #Disney #實境秀

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.06 18
18+