創新賦能產業AI神助攻！讓大導演朱延平也驚呼！

全球AI浪潮洶湧，各產業正經歷前所未有的變革。從法律、影視到教育與設計，AI正重新定義專業價值。由前電影處長陳志寬與執行長張楷文領軍的「亞威AI商務應用教育學院」深耕AI賦能產業與實務教育，近期成果豐碩。他們不僅協助產業導入AI轉型，更榮獲國家級AI培訓計畫核定，並攜手知名學府開創「大師級AI詠唱課程」。這展現了亞威AI商務應用教育學院的深厚實力，也預告台灣將引領全球AI應用新版圖。

「亞威AI商務應用教育學院」的AI工作流導入服務成果斐然。他們已成功協助軍事國防、教育、醫療、紡織、保險、影視、法律等多元產業，導入AI工作流程，顯著提升效率與競爭力。學院更建立一套完整的「AI跨世代」教育體系，從企業內訓、政府專案、兒童AI素養教育到國際技能認證，讓AI普及至各行各業，不再專屬於科技菁英。

執行長張楷文強調，AI大語言模型已進化至智慧體2.0時代，AI不再僅是單一工具。他指出，AI時代的關鍵並非取代人類，而是「共創」！未來的專業人士將與AI協同合作，讓智慧與創新成為台灣重要的競爭力。這項前瞻觀點，為產業發展指引了明確方向。

影視音產業邁向數位智慧製作的關鍵時刻，AI應用學院再創佳績。他們榮獲國家級數位發展單位核定，成為「工具應用型」影視音產業AI工作流輔導培訓計畫的執行單位。此計畫旨在幫助台灣影視產業鏈中的創作者、製作公司及技術團隊，掌握生成式AI應用，建構實務可行的AI製作流程。

培訓課程內容豐富，涵蓋AI劇本、分鏡、影像後製、特效、配音與聲音設計，以及AI整合實務演練等。學院院長陳志寬，憑藉其前電影處長的經驗指出，電影產業正迎來數位轉型2.0，AI將在時間、成本、工序與管理上帶來全新突破。此計畫獲政府全額補助，符合資格的影視音公司皆可報名，由實戰導師線上線下親授，加速產業AI升級。

為深化AI與創意產業的融合，AI應用學院與某知名學府創新育成中心合作，推出全台首創「大師級AI詠唱應用課程」。課程鎖定商業設計、音樂及影視三大領域，廣邀具備豐富AI實務經驗與國際講師資格的產業大師授課。影視界重量級導演朱延平與張柏瑞，更擔任課程顧問，陣容堅強。

AI應用學院教務長黃頌揚表示，此次大師班最大特色在於其師資群。所有講師皆為已成功導入AI工具鏈、具備實戰經驗的產業菁英與創作者。課程跳脫學術理論，以「產業應用現場的真實挑戰與AI解決方案」為核心，引導學員掌握AI如何在創意、製程及營運中發揮最大效益。

亞威AI學院院長陳志寬領航產業轉型，邀請影視大師朱延平助陣

朱延平導演將分享他半世紀的影視經驗，解析AI如何輔助劇本開發、分鏡與剪輯流程。張柏瑞導演則會以動畫電影AI製作實例，揭示AI在角色設計、影像生成與配樂的革命性應用。學員完成課程後，不僅能掌握AI實戰技能，更能獲得報考國際AI證照的資格，邁向國際專業舞台。