【電影首映】影后珍妮佛勞倫斯和吸血鬼羅伯派汀森首度演出夫妻檔，演繹新手父母的考驗 #去死吧親愛的【電影欣賞】【電影推薦】

#去死吧親愛的 11/7（五）上映，全台一起來發瘋！

預告：https://www.youtube.com/watch?v=TjdQ0MXQc80

劇情：葛蕾絲（珍妮佛勞倫斯 飾）與丈夫傑克森（羅伯派汀森 飾）婚後搬回了傑克森在蒙大拿州的老家，開始新的家庭生活。

但生下一個孩子後，事情變得和想像中不一樣。葛蕾絲對於身份轉換、身為母親的壓力、對愛的迷茫與自我的追求。讓她的行為脫序、情緒控制，而傑克森在一旁既想支持、又無法完全理解妻子的痛苦。兩人的關係被變得緊蹦和疲憊。

影后珍妮佛勞倫斯和吸血鬼羅伯派汀森首度演出夫妻檔，整部電影以冷靜卻充滿壓力的鏡頭語言，直面婚姻、母職、精神崩潰這些現實面的核心議題。

妮佛勞倫斯演出太震撼了。她將葛蕾絲內在的掙扎、憤怒、絕望與那種被壓抑的渴望層層剝開，讓人很容易共情。

羅伯派汀森則完美詮釋了看似體貼卻無力的丈夫，他愛著妻子，卻無法真正理解她的瘋狂，也不知該如何處理這段逐漸崩壞的關係。那份矛盾與無助，讓整段婚姻的裂縫顯得更真實與殘酷。

去死吧，親愛的！赤裸地揭露了親密關係裡的孤獨與拉扯，這份愛讓人窒息也讓人清醒。

