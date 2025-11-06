不懂界線VS保持距離的兩星座

最近鬧很凶的「粿粿范姜婚變事件」，當中提到粿粿和王子沒有保持朋友間該有的界線，最終婚姻破裂。人有親疏之分，有些人卻不懂界線，不避嫌的行為常讓伴侶吃醋而發生爭吵，甚至最後越界出事。而有些人很懂分寸，能保持距離不做超友誼的事，給伴侶很大的安全感。十二星座中，你知道哪二個星座和朋友最難畫清界線及最能保持距離嗎？看看你或另一半中了沒。

最不懂界線的星座—雙子座

雙子座天性熱情交友容易沒有界線，不懂避嫌為感情避險，因此易引發誤會而招來流言蜚語，愛自由的雙子座卻不在乎，認為雙方相處開心就好，不用顧忌別人的眼光。若伴侶介意，他們能用三寸不爛之舌哄伴侶；若哄不成，雙子座不喜歡受到管束，會想逃離這段關係，身為雙子座的另一半要多給他們一點空間，才能抓住他們不穩定的心。雙子座擅於觀察很會猜心思，讓人想與他們談心事進而成為知己，不自覺就有了曖昧氛圍，即使一開始沒有想要發展感情，但最後往往會成為交往對象呢！

最能保持距離的星座—摩羯座

嚴謹自律的摩羯座對待感情非常理性，很清楚知道不懂界線會帶來的麻煩，性格較冷人際往來被動，不想與人發生糾葛，不知不覺樹立了屏障，與其他人保持距離不搞曖昧，時間對摩羯座來說很重要，不會把精力花在沒必要的誤會與解釋，而是充分用在衝刺工作成就自我。摩羯座對純粹只談浪漫的愛情不感興趣，一旦有適合的對象就想安定下來，建構家庭才是他們的目標！具有責任感，很少為了自己去享樂，而是勤奮工作為家庭付出，追求生活中平凡的幸福。

