2025-11-06 17:39 女子漾／編輯王廷羽
《監所男子囚生記》六大男神鬥狠又鬧劇！楊祐寧差點強吻陳澤耀、掐下巴互動太火辣
愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》即將於11月15日正式上線，最新釋出的精華版預告一曝光便掀起熱議！陳澤耀不僅被黑道狠揍、威脅「不還錢就切掉」，還得賣身進監所「伺候」黑道老大楊祐寧，展開一場又慘又荒唐的監所職場人生。
劇中，楊祐寧飾演的老大9568得知陳澤耀是姊姊（陳雪甄 飾）派來的臥底後，對他展開一連串「特別關愛」——不只呼來喚去，還掐下巴、逼近臉龐差點強吻，曖昧張力直接炸裂！陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能用眼神求饒。」
楊祐寧則透露，這些親密舉動幾乎全是現場臨時發揮：「我會突然摸他臉、捏耳朵，甚至做出像吃他豆腐的動作，讓氣氛既荒謬又好笑。」他笑稱：「我在他身上摸來摸去的次數應該不少。」
預告中最震撼的畫面莫過於陳澤耀「倒吊戲」，他被黑道倒吊懲罰、血衝腦到快昏厥，為求真實共吊了10多次。陳澤耀形容那場戲「比惡夢還慘」：「倒吊3秒血就全衝上頭，嘴又被膠帶封住，差點喘不過氣！」他甚至自創「比中指」當求救暗號，既符合角色個性又讓劇組立刻明白他真的快撐不住。
《監所男子囚生記》由高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、楊祐寧等人主演，以黑色幽默方式描寫監所日常。《監所男子囚生記》將於11月15日正式上線。
