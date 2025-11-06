日本超火🔥的「泥」洗髮精！在家也能享受沙龍級頭皮SPA💖 DROAS礦物泥洗護實測，告別油膩扁塌髮！

最近我終於找到了心目中的「命定」洗護組合，真的超級驚艷！🌟

就是這款從日本紅到台灣，現在連屈臣氏都買得到的DROAS礦物泥頭皮潔淨系列！🇯🇵

聽說它在日本賣超好，根本是「泥」洗髮精愛用者的首選。

SPA💖 D" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1760600183-2531812683-g_l.jpg"> 日本超火🔥的「泥」洗髮精！在家也能享受沙龍級頭皮SPA💖 D

​我這次使用的是礦物泥洗髮精和礦物泥潤髮乳，一共有兩個系列：針對受損髮的「受損修護」和針對乾燥、容易毛躁的「絲滑柔順」。

迫不及待想跟大家分享我的真實感受了！

我的居家頭皮SPA體驗 🧖‍♀️

我的髮質屬於細軟髮，頭皮容易出油，但髮尾因為長期染燙又很乾燥，常常洗完頭沒多久就扁塌，髮尾卻炸毛得像獅子頭，整個很崩潰。🤦‍♀️

這次買的DROAS礦物泥系列，就是專為這種「混合型」髮質設計的。

​

​

​它的秘密武器就是添加了摩洛哥熔岩泥，這種天然礦物泥成分可以深層清潔，把頭皮上多餘的油脂和髒污吸附走，同時還能調理油水平衡，讓頭皮不會過度清潔而變得乾澀。

這次我選的是「絲滑柔順」系列，瓶身是超美的藍色漸層，香味是清爽皂香。

​另一款「受損修護」是粉色瓶身，聞起來是清新的花香味，兩款包裝都超有質感。

DROAS洗護兩步驟，頭髮質感大升級 ✨

Step 1: 礦物泥洗髮精 - 洗去所有煩惱

洗髮精的質地是透明的凝露狀，擠出來的時候就能聞到一股淡淡的、很舒服的清爽皂香。

跟一般的洗髮精比起來，它的香氣聞起來很高級，不是那種很人工的香味，很像在高級沙龍裡做SPA時會聞到的味道。

它雖然不含矽靈，但起泡力卻超好！只需要一點點，輕輕搓揉就能產生非常綿密、細緻的泡沫。

​這些泡沫能溫柔地包覆住每一根髮絲，深入到髮根，把堆積在頭皮上的髒污和油脂都帶走。

洗的時候可以感覺到頭皮在「呼吸」，很清爽，但又不會有那種被刮得乾乾澀澀的感覺。

這點真的讓我超級驚豔，因為很多強調「深層清潔」的洗髮精，洗完都會讓頭髮變得超級乾，用手一摸還會「嘰嘰」叫，但DROAS完全沒有這個問題！

洗完頭皮後，髮尾的觸感也很滑順，不會打結。

我習慣在洗頭的時候搭配頭皮按摩，讓礦物泥的成分更深入地作用，享受那種在家裡也能做的頭皮SPA儀式感。💆‍♀️

Step 2: 礦物泥潤髮乳 - 髮絲柔順不乾澀

洗完洗髮精後，接著用礦物泥潤髮乳。它的質地比洗髮精更滋潤一些，但很好推開。

一樣是清爽的皂香，讓整個沐浴過程都充滿了療癒的香氣。

我會將潤髮乳塗抹在髮尾，輕輕地用手指梳開糾結的髮絲。大約停留一到兩分鐘後沖洗掉。

沖洗的時候，你會發現頭髮變得非常柔順，摸起來像絲綢一樣。

​最重要的是，它不像有些潤髮乳，沖不乾淨會讓頭髮黏黏的，DROAS這款沖洗後感覺很清爽，但頭髮的柔順感卻保留了下來。

吹乾頭髮後，更是見證奇蹟的時刻！我的頭髮不僅蓬鬆了許多，髮根也站起來了，不再緊緊貼著頭皮。

髮尾原本的毛躁感也大幅減少，變得柔柔順順的。

而且那個清爽皂香會若有似無地留在頭髮上，每次撥頭髮都會聞到，整個心情超好！💖

誰適合用這款DROAS礦物泥系列？

我覺得這款洗護組合根本就是為以下幾種人量身打造的：

​

頭皮容易出油、頭髮容易扁塌的人 ：它能深層清潔，讓頭皮維持油水平衡，頭髮自然蓬鬆。

：它能深層清潔，讓頭皮維持油水平衡，頭髮自然蓬鬆。 長期染燙、髮質受損的人 ：它的「受損修護」系列有修護效果，能讓髮絲變得滋潤又好整理。

：它的「受損修護」系列有修護效果，能讓髮絲變得滋潤又好整理。 重視居家護理儀式感的人 ：高級的香氣和使用感受，讓你每天洗頭都像在沙龍做SPA。

：高級的香氣和使用感受，讓你每天洗頭都像在沙龍做SPA。 喜歡嘗試日系人氣品牌的人：這款在日本真的超火紅，能輕鬆在台灣買到真的太方便了！

如果你也跟我一樣，在尋找一款能同時解決頭皮出油和髮尾乾燥的洗護產品，真的可以到屈臣氏逛逛，試試看DROAS的礦物泥頭皮潔淨系列！

它真的能讓你的頭髮從根本上變好，洗完頭再也不用擔心頭髮不聽話了。

擺脫髮絲困擾，迎接全新自我！

以前總覺得，頭髮就是這樣，洗完也就那樣。

但用過DROAS礦物泥系列後，我才發現，好的洗髮產品真的能改變整個人的狀態。

不再擔心下午頭髮會塌掉，也不再害怕髮尾會毛躁。每天洗完頭吹乾後，都能感覺到頭髮變得輕盈、蓬鬆、有光澤。

這種由內而外的自信，真的比任何東西都來得珍貴。

如果你也對自己的頭髮狀態感到不滿意，不妨給自己一個機會，試試看DROAS的「泥療魔法」吧！

從今天開始，好好對待你的頭髮，讓它成為你的驕傲！💪

屈臣氏網頁：DROAS礦物泥頭皮潔淨系列