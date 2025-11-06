BTS防彈少年團Jimin、Jung Kook再度合體！《ARE YOU SURE?!》第二季夢幻回歸

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃過 自曝「被通緝7次」圖片來源：黃明志IG

馬來西亞歌手黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，4日遭警方發布通緝令，消息震驚兩地娛樂圈。經過整整一天失聯後，他終於在今日（5日）凌晨現身吉隆坡警局，親自投案並錄下影片，強調自己並未潛逃，「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

黃明志在社群表示，自己「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警局報案以及報到」，他強調將全力配合警方調查，給社會與死者家屬一個交代。外界關注他若遭定罪，恐面臨30至40年監禁、最少12下鞭刑，甚至最高可判死刑。對此，吉隆坡總警長回應，「一切言之過早，調查仍在進行中。」

「護理師女神」謝侑芯10月下旬在馬來西亞猝逝，享年31歲，死因仍待釐清。她的好友「雪碧」方祺媛昨晚拍影片自清，澄清與黃明志只是普通朋友，並未涉入任何違禁品相關事件。

雪碧回憶，謝侑芯在出事前幾天仍與她互動頻繁，「她看我心情不好，還私訊說等她24號回國、26號一起出門。」沒想到，10月27日就接到朋友通知，謝侑芯自21日起失聯，「我雞皮疙瘩都起來，以為她遇詐騙或被綁架，完全沒想到會跟黃明志有關。」雪碧表示，得知命案消息後至今仍無法接受。

台灣女優娃娃指控「被餵毒」 導演爆料兩人曾有私下關係

案件未明，卻又出現新指控。曾被封為「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在《Threads》發文，聲稱今年3月赴馬來西亞受邀參加活動時，被黃明志「帶去神祕旅行」，過程中被說服嘗試未知物質，「我以為自己是特別的，如今才知道只是他眾多玩具之一。」

「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）指控遭黃明志餵毒。圖片來源：翁雨澄threads

不久後，AV導演圤智雨在臉書發文反擊，直指娃娃早於2021年9月便與黃明志有私下往來，「當時他已有女友，兩人還在中和某旅館見面。」他強調手上仍保留雙方LINE對話紀錄，並批評娃娃「現在出來潑冷水，是不是忘了自己也留下證據？」

黃明志稱自己沒吸毒，遭台灣最強女優娃娃打臉。圖片來源：黃明志、娃娃IG

圤智雨還指出，娃娃過去也曾在圈內攻擊其他女優，如吳夢夢，如今卻自稱受害者，「什麼時候變得這麼高尚？」他最後表示，所有發言均有憑據。

台灣女優娃娃指控黃明志「餵毒」 導演爆料兩人曾有私下關係。圖片來源：@talk168

黃明志目前已在吉隆坡警局接受警方問訊，相關案件仍在進一步調查。警方表示，待毒理報告與證據比對完成後，才會正式公布調查結果。這起命案從謝侑芯驟逝延燒至多位名人接連捲入，已成為近年華語娛樂圈最受矚目的跨國案件之一。