傾心演繹內心思念，艾薇 Ivy 藉〈天使借的溫柔〉撫慰自己、也撫慰大家

Hi there，在台灣已經耕耘了好幾年的馬來西亞歌手艾薇Ivy，日前在和新唱片公司簽約後，發行了最新單曲〈天使借的溫柔〉(2025)，這首歌在發行之後的迴響很不錯，雖然或許還比不上他自己被大眾熟悉的成名曲〈失重前幸福〉(2021)，但是和其他流量情況比較好的幾首歌相比，算是有並駕齊驅的趨勢，從網路評價以及目前的流量看來，這首歌或將成為艾薇下一首傳唱度極高的歌曲，現在就端看後續他還會不會有什麼策略去推廣呢？

這首〈天使借的溫柔〉在一開始我也是因為朋友的推薦而去聽的，沒想到後來變成自己直接陷進歌曲裡了。在這首歌中艾薇以已經過世的阿公為主題，目的是要將自己心中的思念放在音樂中傳達出去，他在採訪中提到，阿公過世時他正好在外地參加比賽，所以便錯過了見到彼此最後一面的機會，儘管時間過去這麼久了，每次想到這件事的時候他依舊會覺得難過；然而轉個念頭想想，自己心中寶貴的阿公就像是天使所借出的溫柔，現在只不過是還給了天使，相信阿公回到天使身邊一定也會過得很好。

我認為這樣的概念是很奇妙的，或許是突然之間的靈感、也或許出乎自我療癒，將自己身邊有限時間的這份溫柔比擬成天使借給自己的，如此一來至少在自己的腦海中這份思念便有了寄託，並且在有所寄託的同時，也將彼此之間的記憶更加穩定且溫暖的長留下來。如果單看歌詞、意涵來說，我認為這是近期在華語歌曲當中很優秀的一首作品，言之有物而且是真實的情感，最重要的是跳脫了描寫愛情的情歌。

在歌詞意涵讓人感到驚喜之餘，艾薇本身在這首歌的表現也很令人驚艷，從一出道就給人實力派歌手印象的他，飆高音是他一直以來的強項，厚實的聲線也總是給人強而有力的感受；不過在這首歌當中他幾乎全程都運用比較輕柔的聲線，雖然溫順但卻堅強，滑順的同時依舊兼顧穩定度，只有在最後的高潮段落安排了比較澎湃的表達方式。即便整體聽起來是滿典型的抒情歌曲配置，但在歌曲內涵及歌聲收放自如的襯托下，至少這首〈天使借的溫柔〉已經立於好作品的不敗之地了，而受到大家歡迎都是後話了。

〈天使借的溫柔〉的 MV 並不算複雜，艾薇親自入鏡了所有的場景，其實對我來說就是意境的營造，看起來並不算有劇情或是值得特別關注的段落；然而，全程拿著白色氣球在各場景穿梭的艾薇，在各個片段串接起來後的效果非常不錯，因為這樣一首表達自身思念的歌曲，用如此簡潔的手法來表現無疑是很適合的，不需要多餘的其他元素，這首歌本身最重要的就是情感，所以用這樣的方式去呈現我認為是很恰當又命中的。

對於這首〈天使借的溫柔〉會有這麼好的成績我並不意外，平時也有陸續接收艾薇的歌曲，畢竟他發行的速度還算是高產量，但這首歌實在有直擊內心的感受，不管是詞或曲都一樣讓人感同身受，親自創作的艾薇這次真的有打中大家心裡最溫熱的那份柔軟，也許這就是用自身真實情感投射的成果吧！〈天使借的溫柔〉目前真的是我今年華語歌曲的前三名，非常推薦大家去聽聽看，尤其在夜深人靜時戴起耳機會更有氣氛！

