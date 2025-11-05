紀念台灣女性冒險家 向勇赴極限歷程致敬 曾格爾推出十四座八千米限量紀念公仔系列

一直致力用世界紀錄，為台灣發聲的台灣知名冒險家-曾格爾小姐，為台灣首位完成攀登世界十四座八千米高峰的紀錄保持人，肩背沈重的裝備與贊助者的支持，在稀薄氧氣與暴雪低溫之間，一次次遊走在冒險家，敬若鬼神的死亡地帶，為了讓更多台灣民眾，投入與關注人類極限紀錄，以堅定與謙卑的姿態，真實記錄屬於人類的極限篇章。

如今，這段足以傳世的冒險旅程，化作一組凝聚精神的藝術收藏品—《8848：向極限致敬》十四座八千米限量紀念公仔系列，正式亮相。

每一座山，都有它的呼吸

每一次攀登，都是一場與命運的對話「8848」不僅是聖母峰的高度，更象徵人類挑戰極限的信念與自由意志。這組紀念公仔以曾格爾真實遠征裝備為藍本製作，從羽絨服縫線的細節、冰斧的角度、到手中繩索的張力，都忠實呈現曾格爾，她在山中面對極境的瞬間，跪地調整氧氣瓶的過程、手握冰斧的決心、暴雪後迎風而立的沉靜。

🧭【版本介紹】

🔹 1:1 真人縮小版（限量14隻）

以實際裝備比例精細還原，

每隻均附有《8848限量收藏書》，收錄遠征手稿、日誌片段與珍貴影像，

並由曾格爾親筆簽名，象徵極限精神的真實傳承。

🔹 Q版紀念版（限量14隻）

以柔和線條與堅毅神情，描繪「勇氣」最純粹的樣貌。

收藏的不僅是一個角色，更是一份對信念的守護。

【售價 NT$8,848】

象徵世界最高峰的海拔，也是一份向「極限」致敬的精神標記。

【公益活動】

為延續探險精神與守護自然，曾格爾也將於 11月29日早上10點舉辦淨攤活動，邀請所有熱愛山林與環境的朋友一起行動，用實際行動守護我們共同的「極限之地」。

【延續的旅程】

此系列所有銷售收入，將全數投入曾格爾即將展開的

「探險家大滿貫遠征計畫」——

挑戰北極點與北美洲最高峰，

讓每一份收藏化為推動人類探索邊界的力量。

「攀登的意義，不在於登上山頂，

而在於一路上不放棄的自己。」

—— 曾格爾 Grace Tseng