月薪族告別死薪水！實測超夯被動收入平台，靠不動產債權每月幫自己加薪？日生金評價與下午茶交流會全記錄！

每個月最期待又最怕受傷害的，就是發薪日那天了💸。

看著薪資入帳的數字，開心不到三秒，就開始盤算著要繳的房租、孝親費、卡費、還有朋友的紅色炸彈...

轉眼間，錢錢就像長了翅膀一樣，咻～地一聲飛走了，戶頭裡的數字好像從來沒變過。

看著身邊的朋友，有人在股市裡殺進殺出，心臟跟著指數上上下下，比坐雲霄 ferroviario 還刺激🎢；

也有人說要存錢買房，但看著天價般的房價，感覺那像是一個遙不可及的夢。難道我們這些認真工作的上班族，只能眼睜睜看著自己的辛苦錢，在銀行的活存裡被通膨巨獸慢慢吃掉嗎？

我常常在想，有沒有一種方式，可以讓我的錢錢不只是靜靜地躺在那裡，而是能為我工作，創造一點點「睡後收入」？

我不需要一夜暴富，只求一個穩穩的、能讓我看懂、讓我安心的管道。

螢幕擷取畫面 2025-10-20 005229.png

​

螢幕擷取畫面 2025-10-20 005238.png

​就在我滑手機滑到快睡著的某個夜晚，一個名字吸引了我——「日生金」，聽起來就好吉利呀✨，抱著好奇心點進去，沒想到就這樣開啟了我理財世界的新大門！

我的第一步：從網路小白到實名認證的奇幻旅程 ✨

決定要深入研究後，我做的第一件事就是註冊會員。

整個過程比我想像中簡單快速，填寫基本資料，手機收個驗證碼，很快就成為「瀏覽會員」，可以開始在網站上「逛街」了。

不過，如果要真的開始投資，就需要升級成「新手會員」，進行實名認證。

一開始看到要上傳身分證正反面、銀行存摺封面，甚至還有一張個人手持證件的合照，坦白說我猶豫了一下，畢竟現在個資外洩的新聞太多了，內心小劇場上演了好幾回。

但轉念一想，這反而讓我更放心耶！一個正規的金融平台，本來就應該要嚴格審核用戶的身分，這代表他們是認真在做事，也保障了平台上所有人的權益。

如果一個跟金錢有關的網站，隨便一個假帳號就能註冊成功，那我才真的要嚇到吃手手！😱

整個上傳過程都有清楚的指引，大概花了十分鐘就搞定了，接下來就是靜靜等待審核通過的通知。

一場含金量超高的下午茶：不只是聊理財，更是上了一課 ☕️

就在我對平台充滿好奇的時候，發現日生金竟然會定期舉辦免費的「下午茶交流會」！

天啊，這也太佛心了吧！對於我這種問題寶寶來說，有機會跟官方團隊面對面交流，簡直是天上掉下來的禮物。

我立刻手刀報名，抱著既期待又緊張的心情赴約。

實測超夯被動收入平台，靠不動產債權每月幫自" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1760890226-687132153-g_l.jpg"> 月薪族告別死薪水！實測超夯被動收入平台，靠不動產債權每月幫自

​

月薪族告別死薪水！實測超夯被動收入平台，靠不動產債權每月幫自

​活動辦在一家很有質感的咖啡廳，現場準備了精緻的點心和咖啡紅茶，完全沒有那種硬梆梆的說明會氣氛，反而像是一群朋友在悠閒地聊著天。

月薪族告別死薪水！實測超夯被動收入平台，靠不動產債權每月幫自

​

月薪族告別死薪水！實測超夯被動收入平台，靠不動產債權每月幫自

​一開始，主講人分享的內容讓我超意外，我以為要開始講 K 線、報酬率了，沒想到他花了十分鐘在講...「爬山」？⛰️

他分享自己帶領「陽明山東西大縱走」長達 22 年的經驗，從幾十人帶到上千人。

他說，一個登山隊伍裡，最強、最有經驗的人，不該衝在最前面，而是要待在「壓後」（隊伍的最後面）。

為什麼？因為「壓後」的人，要能解決路上發生的所有突發狀況，確保每一個人都能安全順暢地前進。

這個哲學瞬間打動了我！這不就是我對一個理財平台最深的期待嗎？我不需要你衝多快，我需要的是你夠穩、夠專業，能在我看不到的後方，把所有的風險都處理好。這份「壓後」的擔當，讓我對日生金的好感度瞬間飆升。

接著，他才開始深入介紹平台的運作模式。他用了一個超生動的比喻：「日生金的模式，就像是麵包已經做好，放在麵包櫃裡賣；我們不是向大家募資來做麵包。」

這句話超重要！意思是，他們平台上的每一個案子，都是「借款已成立」的，日生金的專業團隊評估過每筆讓與到平台上的債權，確認這個「不動產或租賃契約抵押擔保額度是足夠的」，才會把這個「債權」切割小單位(1萬元)上架，讓我們投資人來認購。

而且，他們借款的對象也很有趣。主講人坦言，會來找他們的，通常是銀行不做的生意。

月薪族告別死薪水！實測超夯被動收入平台，靠不動產債權每月幫自

​

月薪族告別死薪水！實測超夯被動收入平台，靠不動產債權每月幫自

​例如，超過 65 歲的阿姨、生意超好的攤販老闆、或是收入不穩定的美髮師。銀行嫌他們沒有穩定薪轉，但日生金看的是他們名下有沒有「資產」。

他們是「借機不借窮」，幫助這些有資產的人靈活週轉，同時也取代了高利貸市場，這點我覺得很有社會價值。

其中我最感興趣的是「包租公 2.0」專案。這是他們跟專業的租賃業者（二房東）合作，業者去租下老舊公寓，重新翻修隔間出租，而日生金提供他們裝修的資金。

這對我們投資人來說超棒的，因為「租金」是超級穩定的現金流（主講人還說，房價有跌過，但租金幾十年來沒跌過！），等於我們的投資有穩定的租金在支撐，風險極低。同時，這還能活化老屋，根本是 ESG 耶！

當然，我最在意的還是「安全感」。主講人也直接攤開來講，他們受到金管會的「四條紅線」規範（不收存款、不募資、不發有價證券等），他們完全合規。

為了讓我們安心，他們更建立了「六大控管機制」。我把它們翻譯成白話文就是：

實名認證：你就是你，帳戶綁定，金流超清楚。 資金分離：我們的錢跟平台的營運資金是分開的，互不相干。 第三方金流：錢是交給像 PayNow 這樣的合法第三方支付處理，平台碰不到錢，只處理資訊，超安全！ 會計師查核：每半年就有會計師來「查帳」，確保平台上的案子都是真實的。 文件鑑賞：我們可以預約看債權的「抵押擔保相關文件」。 權利證明：我們投資的每一筆，都會有「他項權利證明」，這是在地政事務所登記的，是國家認證的法律保障，不是平台說了算。

最後，主講人還分享了超多房市的「內行話」，像是央行怎麼管制房市、哪裡的房子有土壤液化風險（我立刻載了 NCDR 查詢 App）、為什麼舊公寓的價格會跟電梯大樓差距越來越大... 這哪裡是說明會，根本是一堂價值連城的房產趨勢分析課！

指尖上的包租公/婆夢：實際操作流程走一遍 👩‍💻

參加完下午茶，我對整個流程已經瞭然於心。回到家後，我打開日生金的網站，正式開始我的「雲端看房」之旅。

螢幕擷取畫面 2025-10-20 005249.png

​Step 2: 購買債權網站上的每個投資項目都標示得非常清楚，包括地點、總金額、投資天期、年化報酬率 6-8%，還有最重要的「還款方式」。

有些是「到期還本」，有些則是「每月付息到期還本」，可以根據自己的現金流需求來選擇，非常彈性。

當我選定一個看起來不錯的項目，點進去後，按下「我要投資」，就會跳出線上的電子合約。

Step 3: 取得債權權利簽署合約後，最關鍵的一步來了——付款。

就像下午茶聽到的，我們的錢是匯進「第三方託管」的專戶，日生金平台碰不到，這讓我超級安心！🔒

完成付款後，很快地，我就可以在「投資紀錄」中看到自己的債權憑證，清楚地記錄著我的投資細節。

從這一刻起，我就像是一個小小的包租婆，正式取得了這筆債權的權利，那種感覺真的超級奇妙又開心！

Step 4: 投資獲利接下來，就什麼都不用做了！不用找房客、不用修馬桶、不用擔心空窗期。

我只要等著合約到期，本金和利息就會自動匯回到我當初綁定的銀行帳戶。這...這就是我夢寐以求的「睡後收入」啊！

為自己的未來，多開一扇窗

在這個什麼都漲、就是薪水不漲的年代，光靠節流真的不是辦法。學會如何「開源」，讓錢為我們工作，才是能讓我們擺脫焦慮、掌握人生的關鍵。

日生金對我來說，不只是一個投資平台，它更像是一位理財路上的引路人。

它用一個相對穩健、透明、易懂的方式，讓我這個理財小白也能跨出建立被動收入的第一步。

尤其是那場下午茶交流會，從登山哲學、商業模式、風險控管到房市分析，滿滿的乾貨和真誠的態度，讓我感受到他們是真的在做一份「有溫度」的金融服務。

如果你也跟我一樣，厭倦了把錢放在銀行裡貶值，又害怕股市的驚濤駭浪，那麼，不妨給自己一個機會，來認識這個有不動產當靠山的理財新選擇吧！

不用馬上投錢，可以先從註冊會員開始，逛逛平台上的項目，或者，我強力推薦，一定要報名參加他們免費的下午茶交流會，親自感受一下那份安心的氛圍。

理財不是有錢人的專利，而是我們愛自己的方式。為自己的未來多開一扇窗，或許窗外的風景，會比你想像中更美喔！💖



