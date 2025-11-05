「格鬥界許光漢」三浦孝太再訪台！行走費洛蒙太犯規 封口戀情羞笑「是秘密」 小S曾被他帥哭！圖片來源：IG@kota_miura_official、編輯張念慈/攝影

台北現場秒變粉絲見面會！23歲日本格鬥界男神 三浦孝太 今（11月5日）再度現身台灣，為日本護髮品牌 SILK THE RICH 站台，所到之處電流狂放，壞壞眼神、痞痞笑容全開，他一開口就說：「好懷念台灣的熱情！」瞬間把現場融化成粉紅泡泡。

「格鬥界許光漢」三浦孝太登台！挑眉痞笑太犯規 小S曾被帥哭、戀情再被問「是秘密」。

這位被封為「格鬥界許光漢」的高顏值拳手，不只身材精壯、笑容無敵，還帶點少年羞怯。被問到怎麼樣才能成為像他一樣的「帥氣王子」時，他神回：「首先要找到公主。」但提到自己是否已經找到那位「公主」，他露出靦腆笑容、耳根發紅，只留下一句：「是秘密。」現場立刻尖叫連連。

這句「是秘密」不是第一次說！他9月被日媒拍到與赤西仁前妻黑木梅沙在原宿約會、共遊祭典，爆出14歲姐弟戀，當時就以同一句話回應，曖昧氣氛滿點。這回再被問起感情，他只笑不語。

日本最帥格鬥選手三浦孝太。圖片來源：IG@kota_miura_official

有趣的是，今年初三浦孝太首次訪台上《小姐不熙娣》，小S當場被帥到「失控」，邊尖叫邊摸他全身，最後竟感動落淚：「他本人太帥、太乾淨了！」節目播出後，「行走費洛蒙」三浦孝太瞬間登上熱搜，粉絲暴增破百萬。如今他再次登台，氣場更成熟，現場形容：「他一站出來，全場空氣都變甜。」

日本最帥格鬥選手三浦孝太。圖片來源：IG@kota_miura_official

談到外型魅力秘訣，他笑說自己特別注重髮型與香氣，「乾淨、柔順、帶淡淡香氣的頭髮最讓人印象深刻」，也大方認了喜歡長髮女生：「我喜歡聞到甜甜的香氣，會覺得對方很有自信。」更透露愛用SILK THE RICH 護髮油，讓他無論上擂台或外出都能保持「從髮絲開始的完美狀態」。

日本最帥格鬥選手三浦孝太。圖片來源：IG@kota_miura_official

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

他也向粉絲喊話：「希望2026年能有更多比賽機會，也想在不同領域挑戰自己。如果有機會，我一定還會再來台灣！」

日本最帥格鬥選手三浦孝太。圖片來源：IG@kota_miura_official

4