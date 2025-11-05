傅孟柏喊話《回魂計》導演：第二季我可以！曝動作新作、兵役血淚史

2025-11-05 17:06 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：官方
圖片來源：官方

一邊是《回魂計》裡反派的冷冽殺氣，一邊是現實生活中奶爸的柔軟肩膀，傅孟柏的人生比戲劇更帶反轉。今(5日)出席國家地理服飾活動，他罕見主動喊話：「《回魂計》如果有第二季，我可以！」語氣爽快又帶點玩心，讓粉絲瞬間敲碗期待。同時他也悄悄丟出新動作片計畫，準備把文青氣質換上硬派肌肉模式。談到兵役更毫不避諱，從骨折硬上入伍，到一年內陸軍＋替代役兩套劇本全體驗，再加上遭遇兵變的青春傷口，從少年到父親、從戲劇到人生，他用最實際的方式，把每一段磨成韌度。

回魂計如果有第二季？他直接喊話

傅孟柏這波人氣漲勢來自《回魂計》，神秘角色張士凱暗潮洶湧，粉絲狂刷「求他回歸」。如今他親口說出心聲：「如果導演願意寫，我一定想參與。」短短一句話，留足懸念。粉絲也希望第二季可以看到他。

當過陸軍又替代役 他是罕見「一年兩種兵」男星

台灣近期兵役議題沸騰，傅孟柏被問起服役經驗，故事比熱血軍教片還精彩。

他原本在金六結接受陸軍訓練，但體檢被驗出扁平足，後來被判改服替代役，成了少數一年內當過兩種兵的人。更狂的是，入伍前一天手腕骨折還照樣入伍，只能握拳伏地挺身，被班長覺得耍帥。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

他淡淡說：「不想錯過梯次，再等一兩個月，全部得重來。」這就是硬漢式的倔強，把責任放前面、把痛藏後面。

移民署替代役「壓著人走特殊通道」

轉服替代役後，他在移民署面對非法移工、遣返程序，甚至真的在特殊通道壓著人走。他回憶：「那段時間壓力很大，但看到很多現實。」情緒含蓄卻沉厚，不是苦情，而是看過人生重量後的堅定。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

兵變也扛過：「人生過去了」成熟比胸肌更迷人

當兵時遇兵變，對象還是朋友。這種戲劇都寫不出來的心碎，他卻只輕輕一句：「過去了。」沒有抱怨、沒有憤怒，只是一種活過痛的平靜。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

傅孟柏平日穿搭

傅孟柏笑說，家裡的羽絨外套「短版、長版都要有」，短版穿出俐落城市感，長版則冬天超寒冷像是攜帶行動睡袋一般，兩種風格切換自如，就像他在戲劇與生活中自由轉身。國家地理也分享，2025秋冬主打EIRA與POOULI兩大輕羽絨系列，將科技與時尚融合，打造從都市通勤到假日山林都能自在穿梭的機能風格。新品強調輕盈保暖、高穿搭性，讓冬季不再臃腫。同步推出的NRN系列（Return To Nature）延續品牌探索精神，首度在羽絨外套採用80:20 RDS鵝絨，兼具保暖、耐用與風格，是今年秋冬衣櫃不可錯過的重點單品。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

#戲劇 #奶爸 #回魂計 #傅孟柏 #第二季 #替代役 #Nature

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉

2025-11-05 08:07 女子漾／編輯張念慈
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃過 自曝「被通緝7次」圖片來源：黃明志IG
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃過 自曝「被通緝7次」圖片來源：黃明志IG

馬來西亞歌手黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，4日遭警方發布通緝令，消息震驚兩地娛樂圈。經過整整一天失聯後，他終於在今日（5日）凌晨現身吉隆坡警局，親自投案並錄下影片，強調自己並未潛逃，「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

黃明志深夜現身投案！自曝遭通緝7次「不曾逃過」。圖片來源：黃明志粉專、IG
黃明志深夜現身投案！自曝遭通緝7次「不曾逃過」。圖片來源：黃明志粉專、IG

黃明志在社群表示，自己「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警局報案以及報到」，他強調將全力配合警方調查，給社會與死者家屬一個交代。外界關注他若遭定罪，恐面臨30至40年監禁、最少12下鞭刑，甚至最高可判死刑。對此，吉隆坡總警長回應，「一切言之過早，調查仍在進行中。」

圖片來源：謝侑芯 IG
圖片來源：謝侑芯 IG

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門

「護理師女神」謝侑芯10月下旬在馬來西亞猝逝，享年31歲，死因仍待釐清。她的好友「雪碧」方祺媛昨晚拍影片自清，澄清與黃明志只是普通朋友，並未涉入任何違禁品相關事件。

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專
雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專

雪碧回憶，謝侑芯在出事前幾天仍與她互動頻繁，「她看我心情不好，還私訊說等她24號回國、26號一起出門。」沒想到，10月27日就接到朋友通知，謝侑芯自21日起失聯，「我雞皮疙瘩都起來，以為她遇詐騙或被綁架，完全沒想到會跟黃明志有關。」雪碧表示，得知命案消息後至今仍無法接受。

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專
雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門。圖片來源：雪碧粉專

台灣女優娃娃指控「被餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係

案件未明，卻又出現新指控。曾被封為「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在《Threads》發文，聲稱今年3月赴馬來西亞受邀參加活動時，被黃明志「帶去神祕旅行」，過程中被說服嘗試未知物質，「我以為自己是特別的，如今才知道只是他眾多玩具之一。」

「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）指控遭黃明志餵毒。圖片來源：翁雨澄threads
「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）指控遭黃明志餵毒。圖片來源：翁雨澄threads

不久後，AV導演圤智雨在臉書發文反擊，直指娃娃早於2021年9月便與黃明志有私下往來，「當時他已有女友，兩人還在中和某旅館見面。」他強調手上仍保留雙方LINE對話紀錄，並批評娃娃「現在出來潑冷水，是不是忘了自己也留下證據？」

黃明志稱自己沒吸毒，遭台灣最強女優娃娃打臉。圖片來源：黃明志、娃娃IG
黃明志稱自己沒吸毒，遭台灣最強女優娃娃打臉。圖片來源：黃明志、娃娃IG

圤智雨還指出，娃娃過去也曾在圈內攻擊其他女優，如吳夢夢，如今卻自稱受害者，「什麼時候變得這麼高尚？」他最後表示，所有發言均有憑據。

台灣女優娃娃指控黃明志「餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係。圖片來源：@talk168
台灣女優娃娃指控黃明志「餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係。圖片來源：@talk168

黃明志目前已在吉隆坡警局接受警方問訊，相關案件仍在進一步調查。警方表示，待毒理報告與證據比對完成後，才會正式公布調查結果。這起命案從謝侑芯驟逝延燒至多位名人接連捲入，已成為近年華語娛樂圈最受矚目的跨國案件之一。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#雪碧 #導演 #黃明志 #謝侑芯 #馬來西亞

Threads「都是張藝興的錯」是什麼梗？張藝興怎麼了？原來迷因與 EXO 回歸有關

Threads「都是張藝興的錯」是什麼梗？張藝興怎麼了？原來迷因與 EXO 回歸有關

2025-11-03 23:16 銀杏樹
圖源：擷取自張藝興 IG
圖源：擷取自張藝興 IG

這陣子在 Threads 上很常看到網友留言「都是張藝興的錯」，也有人詢問這句話到底是什麼迷因梗？原來跟韓團 EXO 宣布團體回歸有關，本來讓粉絲期待能看到全員再度合體，卻因為成員張藝興（Lay） 的回歸引起網友正反面熱議。

張藝興怎麼了？EXO 回歸爭議介紹

韓國人氣男團 EXO 在結束長達六年的「軍白期」後，終於宣布即將正式回歸。

隨著忙內成員世勳在 9 月 20 日退伍，官方也在近日發布消息，EXO 將於 2026 年 2 月 13 日至 14 日舉辦粉絲見面會，並計畫在 2026 年第一季推出第八張正規專輯。

然而最引發討論的，是團體將以 6 人形式進行活動，並驚喜宣布中國成員張藝興（LAY）將重新加入。由於過去張藝興長期在中國以個人身份活動，與 EXO 團體行程幾乎脫節，這次回歸讓粉絲感到驚訝、錯愕也意見兩極。

EXO 回歸沒有 XIUMIN、伯賢、CHEN

除此之外，這次的見面會名單中少了 XIUMIN、伯賢與 CHEN，與早前官方公布的「全員回歸」說法有出入，不少粉絲在社群留言表示失望，甚至出現「還我 8 人 EXO」的呼聲，讓這次 EXO 回歸消息成為社群熱議焦點之一。

Threads 網友創造爆紅句子，「都是張藝興的錯」成迷因梗

在 Threads 上，一名身為愛麗、頭貼是戴著橘色頭巾的女子（yuiymzkkt）便在近日海巡留言，無論貼文是否與 EXO 有關，都會留下與張藝興相關的句子。

以下擷取了該名愛麗的留言回覆，實在讓人會心一笑：

（1）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：一個人也很好

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（2）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：強扭的瓜不甜

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（3）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：需要保有空間

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

（4）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：誰還在......

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

於是「都是張藝興的錯」這句話意外掀起熱潮，成為網友用來吐槽各種生活狀況的流行語，有人嘲笑天氣不好、東西弄丟、工作或感情不順，總之各種事情都可以用上「都是張藝興的錯」，讓原本 EXO 回歸爭議意外變成極為有趣的社群迷因潮。

對於這樣的熱潮，yuiymzkkt 也發文謝謝大家對於留言的愛戴，完整貼文如下圖。

以上就是「都是張藝興的錯」迷因梗的由來，以及張藝興怎麼了的介紹，希望大家都能快樂追星！

圖源：擷取自 Threads
圖源：擷取自 Threads

我是銀杏樹，也歡迎看看我的底片作品：IG、Threads


銀杏樹

銀杏樹

影劇、書籍、展覽、攝影、咖啡，都是我的續命水。

#韓國 #韓團 #男團 #大勢韓團 #藝人大小事

日本爆紅「無羊枕頭」Costco缺貨中！真的可以秒睡？3款隱藏好物同步推薦

日本爆紅「無羊枕頭」Costco缺貨中！真的可以秒睡？3款隱藏好物同步推薦

2025-11-04 14:22 女子漾／編輯ANDREA

日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧近日在社群分享，台灣好市多（Costco）悄悄上架日本爆紅的「無羊枕頭」，消息一出立刻引發熱烈討論。這款枕頭在日本一度造成搶購潮，一顆含包裝重達4.6公斤，如今在台灣售價竟比日本原價更划算，讓不少人直呼「早點出就不用扛回來了！」

圖片來源：翻攝自 日本自助旅遊中毒者 臉書
圖片來源：翻攝自 日本自助旅遊中毒者 臉書

所謂「無羊枕頭」的名字相當可愛，靈感來自「不用數羊也能睡著」的概念，林氏璧表示，自己曾從日本帶回一顆，雖然沒有特別驚艷，但不少網友體驗後卻大讚「躺下就睡著」、「肩頸壓力全消」，甚至有人形容是「秒睡神器」。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

這款枕頭之所以引發熱議，關鍵就在於它使用的TPE（Thermoplastic Elastomer）熱塑性彈性體材質，TPE介於橡膠與塑膠之間，兼具柔軟、回彈與耐用特性，能提供穩定支撐而不易變形，材質本身具有彈潤感，能平均分散頭部與頸肩壓力，減少睡眠時的壓迫感與僵硬，讓肩頸自然放鬆。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

設計上，「無羊枕頭」採用中央低、兩側高的三角格狀結構，能貼合人體頸部曲線，維持理想睡姿，這種立體支撐設計能避免因錯誤姿勢壓迫神經或血管，對長期肩頸緊繃族群來說相當友善，更讓人驚喜的是，枕頭的透氣性極佳，立體格狀孔洞讓空氣流通，不易悶熱，對容易流汗或怕熱的人來說是一大加分。

圖片來源：好市多 官方網站
圖片來源：好市多 官方網站

此外，這款枕頭的耐用度與清潔便利性也備受好評，許多用戶反映使用多年仍不塌陷，且可整顆水洗，保養相當簡單，無論是側睡、仰睡或趴睡族，都能找到適合自己的高度與彈性版本，滿足不同的睡眠習慣。

目前「無羊枕頭」在好市多（Costco）官網已顯示缺貨，建議可前往各地實體賣場看看是否有補貨，或至其他線上商城搜尋購買，以免錯過熱賣檔期。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

好市多除了這款爆紅的無羊枕頭，還有三樣隱藏版好物也很值得推薦：

1.澳洲製植物精油香皂：天然成分，香味自然，洗澡時享受舒適放鬆的好心情。

圖片來源：好市多 官方網站
圖片來源：好市多 官方網站

2.科克蘭兩層隨意撕特級廚房紙巾：結實耐用、撕取隨意，是廚房不可缺的好幫手。

圖片來源：好市多 官方網站
圖片來源：好市多 官方網站

3.IF椰子汁：泰國原裝進口，100%純椰子汁，清甜解渴，夏天必備飲品。

圖片來源：好市多 官方網站
圖片來源：好市多 官方網站

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#肩頸 #失眠改善方式 #無羊枕頭好市多

普發一萬放大術！銀行送iPhone、7-11狂回饋、燦坤5折、出國旅遊萬元有找一次看(持續更新...)

普發一萬放大術！銀行送iPhone、7-11狂回饋、燦坤5折、出國旅遊萬元有找一次看(持續更新...)

#普發一萬 #登記 #懶人包 #7-Eleven #萊爾富

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.05 2612
傅孟柏喊話《回魂計》導演：第二季我可以！曝動作新作、兵役血淚史

傅孟柏喊話《回魂計》導演：第二季我可以！曝動作新作、兵役血淚史

#回魂計 #戲劇 #奶爸 #傅孟柏 #第二季 #替代役 #Nature

女子漾 /編輯周意軒 2025.11.05 38
木村拓哉載人生最後一程！《東京計程車》冬季最催淚治癒片，陪你看懂放下與告別

木村拓哉載人生最後一程！《東京計程車》冬季最催淚治癒片，陪你看懂放下與告別

#木村拓哉 #影后 #偶像 #李濬榮 #演員

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.05 16
木村拓哉登OWNDAYS 日台全球品牌大使！感性坦言：「今年XX真的不容易」

木村拓哉登OWNDAYS 日台全球品牌大使！感性坦言：「今年XX真的不容易」

#美妝 #分享 #聖誕彩妝 #蘭蔻 #療癒 #OWNDAYS #木村拓哉

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.05 31
《一吻爆炸》5大看點！安恩真假單親媽媽求職遇真愛？ 張基龍意外之吻點燃辦公室戀情

《一吻爆炸》5大看點！安恩真假單親媽媽求職遇真愛？ 張基龍意外之吻點燃辦公室戀情

#韓劇 #情慾韓劇 #愛情 #浪漫 #Netflix

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.05 20
佐藤健中山街頭拍出「台灣感性」，手機放冰箱？5個不為人知的秘密一次看

佐藤健中山街頭拍出「台灣感性」，手機放冰箱？5個不為人知的秘密一次看

#佐藤健 #粉絲 #台北 #星座 #分享

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.05 101
孩子在台灣搭車要忍聲，在歐洲卻有專屬遊戲車廂？高鐵寧靜車廂掀「育兒文化差很大」戰

孩子在台灣搭車要忍聲，在歐洲卻有專屬遊戲車廂？高鐵寧靜車廂掀「育兒文化差很大」戰

#高鐵 #瑞士 #媽媽 #親子旅遊 #親子

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.05 24
2025最大超級月亮今晚登場！月亮拍攝技巧全攻略一次教給你

2025最大超級月亮今晚登場！月亮拍攝技巧全攻略一次教給你

#美妝 #聖誕彩妝 #蘭蔻 #療癒 #穿搭 #11月滿月 #超級月亮 #拍攝月亮

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.05 117
花蓮洪災、國民黨魁之爭、豬瘟... 誰能挺過？10月十大縣市首長聲量排行榜揭曉！

花蓮洪災、國民黨魁之爭、豬瘟... 誰能挺過？10月十大縣市首長聲量排行榜揭曉！

#非洲豬瘟 #盧秀燕 #蔣萬安 #張善政 #黃偉哲 #陳其邁 #徐榛蔚 #侯友宜 #張麗善 #李多慧

DailyView網路溫度計 2025.11.05 352
iHerb雙11限時優惠開跑！輸入折扣碼享74折 一站購足全家健康好物 全站正品、全球直送安心購　iHerb熱銷保健美妝品限時折扣開跑

iHerb雙11限時優惠開跑！輸入折扣碼享74折 一站購足全家健康好物 全站正品、全球直送安心購　iHerb熱銷保健美妝品限時折扣開跑

#美妝品牌 #電商 #關稅

miyakemi 2025.11.05 32
18+