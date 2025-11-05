傅孟柏喊話《回魂計》導演：第二季我可以！曝動作新作、兵役血淚史

圖片來源：官方

一邊是《回魂計》裡反派的冷冽殺氣，一邊是現實生活中奶爸的柔軟肩膀，傅孟柏的人生比戲劇更帶反轉。今(5日)出席國家地理服飾活動，他罕見主動喊話：「《回魂計》如果有第二季，我可以！」語氣爽快又帶點玩心，讓粉絲瞬間敲碗期待。同時他也悄悄丟出新動作片計畫，準備把文青氣質換上硬派肌肉模式。談到兵役更毫不避諱，從骨折硬上入伍，到一年內陸軍＋替代役兩套劇本全體驗，再加上遭遇兵變的青春傷口，從少年到父親、從戲劇到人生，他用最實際的方式，把每一段磨成韌度。

回魂計如果有第二季？他直接喊話

傅孟柏這波人氣漲勢來自《回魂計》，神秘角色張士凱暗潮洶湧，粉絲狂刷「求他回歸」。如今他親口說出心聲：「如果導演願意寫，我一定想參與。」短短一句話，留足懸念。粉絲也希望第二季可以看到他。

當過陸軍又替代役 他是罕見「一年兩種兵」男星

台灣近期兵役議題沸騰，傅孟柏被問起服役經驗，故事比熱血軍教片還精彩。

他原本在金六結接受陸軍訓練，但體檢被驗出扁平足，後來被判改服替代役，成了少數一年內當過兩種兵的人。更狂的是，入伍前一天手腕骨折還照樣入伍，只能握拳伏地挺身，被班長覺得耍帥。

圖片來源：官方

他淡淡說：「不想錯過梯次，再等一兩個月，全部得重來。」這就是硬漢式的倔強，把責任放前面、把痛藏後面。

移民署替代役「壓著人走特殊通道」

轉服替代役後，他在移民署面對非法移工、遣返程序，甚至真的在特殊通道壓著人走。他回憶：「那段時間壓力很大，但看到很多現實。」情緒含蓄卻沉厚，不是苦情，而是看過人生重量後的堅定。

圖片來源：官方

兵變也扛過：「人生過去了」成熟比胸肌更迷人

當兵時遇兵變，對象還是朋友。這種戲劇都寫不出來的心碎，他卻只輕輕一句：「過去了。」沒有抱怨、沒有憤怒，只是一種活過痛的平靜。

圖片來源：官方

傅孟柏平日穿搭

傅孟柏笑說，家裡的羽絨外套「短版、長版都要有」，短版穿出俐落城市感，長版則冬天超寒冷像是攜帶行動睡袋一般，兩種風格切換自如，就像他在戲劇與生活中自由轉身。國家地理也分享，2025秋冬主打EIRA與POOULI兩大輕羽絨系列，將科技與時尚融合，打造從都市通勤到假日山林都能自在穿梭的機能風格。新品強調輕盈保暖、高穿搭性，讓冬季不再臃腫。同步推出的NRN系列（Return To Nature）延續品牌探索精神，首度在羽絨外套採用80:20 RDS鵝絨，兼具保暖、耐用與風格，是今年秋冬衣櫃不可錯過的重點單品。

圖片來源：官方