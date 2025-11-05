木村拓哉載人生最後一程！《東京計程車》冬季最催淚治癒片，陪你看懂放下與告別。圖片來源：天馬行空提供

12 月 24 日，冬夜將迎來一部足以輕輕撞進心房的電影。《東京計程車》由日本殿堂級名導山田洋次執導，是他第 91 部作品，集結「國民偶像」木村拓哉、「國寶級影后」倍賞千惠子與「大滿貫影后」蒼井優，共同帶來一趟關於人生、記憶與告別的動人旅程。

《東京計程車》改編自 2022 年法國作品《巴黎計程車》，在熟悉的東京街景中，將昭和、平成，到令和的風景與情感細緻串起，對於每一個曾在城市裡奮力生活的人而言，都藏著難以言說的共鳴。

《東京計程車》劇照。圖片來源：天馬行空提供

故事從東京柴又展開。計程車司機宇佐美浩二（木村拓哉 飾）接到一位前往神奈川葉山療養院的乘客——85 歲的高野女士（倍賞千惠子 飾）。原以為是一趟普通送客任務，但高野女士突然提出心願：趁還來得及，好好看看「人生最後一次的東京」。這句看似平靜的請求，像在車廂裡打開一道時光裂縫。於是車子不再只是載人前行，而是承載回憶，走過繁華街道、河岸景象與生活氣息濃厚的場景。沿途停靠的不只是地點，更是她的一生。

《東京計程車》劇照。圖片來源：天馬行空提供

在這段有限的旅程裡，宇佐美默默聆聽，而高野女士則以溫柔口吻回望人生。沒有戲劇化激昂，只有層層堆疊的生活片刻：戰後變遷、家族牽絆、平凡日子裡的小幸福與未竟心願。短短一天，兩人的生命彼此觸碰，像冬天裡悄悄放進手心的一杯熱茶，安靜卻暖得持久。他們不是相識已久的摯友，只是命運在最剛好的時點安排了這段同行，也因此格外真切動人。

《東京計程車》劇照。圖片來源：天馬行空提供

飾演年輕時代高野女士的蒼井優，是心如水的存在，她有著昭和女性的堅韌與柔美，那份靜默的力量如影隨形，讓觀眾能看到一位女性如何在時間中沉澱與成長。除了三位主角，本片更集結迫田孝也、優香、神野三鈴、李濬榮等實力派演員，構成一幅細膩又真實的情感群像。

《東京計程車》劇照。圖片來源：天馬行空提供

《東京計程車》劇照。圖片來源：天馬行空提供

作為松竹 130 週年紀念作品，94 歲的山田洋次用鏡頭凝視城市，也凝視人生。他擅長描繪庶民生活的質地，把東京既冷漠又溫暖的面貌捕捉得真實而溫柔：人潮匆忙、街景更迭，卻依然有人願意記得、願意回頭、願意說一句「謝謝」。木村拓哉在熟悉的柴又街區開車前行，倍賞千惠子的眼神透進歲月光芒，蒼井優則如時光的另一端在呼喚。每一幕都像翻閱一封城市寫給生命的情書。

《東京計程車》劇照。圖片來源：天馬行空提供

人生到最後，能一起看看世界的人，就是最深的溫暖。《東京計程車》將於 2025 年 12 月 24 日在台上映。