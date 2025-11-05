木村拓哉登OWNDAYS 日台全球品牌大使！感性坦言：「今年XX真的不容易」

圖片來源：OWNDAYS

在時尚與實用並進的眼鏡市場裡，OWNDAYS 再次出招，日本潮流男神木村拓哉，擔任日本與台灣的全球品牌大使，推出全新形象廣告《黑色眼淚篇》，這位不老男神以獨有的沉穩魅力，詮釋品牌新系列「BACK in BLACK」的黑框眼鏡與多焦點眼鏡，呈現出「成熟男人的深邃」。

OWNDAYS 以「黑色眼淚」為主題，描繪人在成長過程中的情緒轉化，憤怒、不安、逞強、喜悅，木村拓哉以極具故事感的神情，詮釋了這份「不動聲色的深度」。 OWNDAYS 表示：「黑色眼淚並非悲傷，而是歷練與成熟的象徵。」影片全程未使用動畫，而以光線、色彩與造型構築現實感，展現品牌對「真實與時間」的執著。

圖片來源：OWNDAYS

談到 OWNDAYS 的實際配戴感，木村拓哉第一句話就是：「真的非常輕！」 他笑說，以前拍戲常戴眼鏡，但這次重新戴上 OWNDAYS 的黑框鏡時，「那種輕盈與貼合感讓我驚訝」。 OWNDAYS 的鏡架不易滑落、無負擔的設計，搭配豐富的鏡片色調，讓他直呼：「這副眼鏡可以在不同場合自由切換，不管正式還是休閒都很搭。」

木村拓哉提到，對他來說，眼睛是「輸入」世界的入口：「如果輸入的品質不好，輸出的結果也不會好。」 他分享自己在閱讀劇本、拍攝現場時，視覺清晰與否會直接影響表現。 對長時間使用電腦或手機的現代人，多焦點與藍光鏡片成為不可或缺的保護者：「能保護好身體，自然也能支撐心理。」這句話完全體現了他對生活的細膩觀察。

圖片來源：OWNDAYS

感性坦言：今年進化不容易，但我很幸運能遇見許多人

談到今年的變化，木村拓哉坦言：「進化真的不容易。」 但他感性表示，能在不同作品與人相遇，是最幸運的事：「每一次合作都在相互影響，也讓我一點一點在進化。」這樣的謙遜與自覺，正是他能持續成為「時代象徵」的原因。