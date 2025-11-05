孩子在台灣搭車要忍聲，在歐洲卻有專屬遊戲車廂？高鐵寧靜車廂掀「育兒文化差很大」戰。圖片來源：聯合報系資料照(記者胡瑞玲／攝影)、女子漾AI製圖

台灣高鐵近期推出「寧靜車廂」制度，明訂禁止通話、避免播放影音並鼓勵乘客保持安靜，希望提供長程旅客更舒適的乘車環境。消息一出立刻引發討論，支持者認為政策能提升搭車品質，但部分家長則擔心，孩子稍微發聲就可能遭到側目，讓育兒族群在公共場域承受更大壓力。

圖片來源：聯合報系資料照。記者胡瑞玲／攝影

有家長分享自身搭乘經驗，表示平時已盡力引導小孩保持安靜，卻仍會遇到他人以眼神提醒甚至不耐回頭，「孩子只問一句『我們到哪了』就被白眼」。也有媽媽提到，孩子整趟車幾乎無聲看窗外、塗畫板，反而是附近乘客外放影片、聊天聲大到影響整個車廂，「最後是我抱著孩子去提醒他們注意音量」。

圖片來源：女子漾AI製圖

歐洲親子旅遊作家：歐洲多採雙車廂制度，安靜與育兒空間共存

有旅居歐洲、專寫親子旅行的作家指出，歐洲火車確實有安靜車廂，但同時也普遍設置家庭車廂，兩者並行運作。像奧地利、瑞士、德國的長途列車，多會在訂位時標示「Quiet Zone」與「Family Zone」，乘客上車前就能選擇希望的搭乘環境，休息與育兒需求因此不必互相擠壓。

他分享，歐洲的家庭車廂通常規劃有兒童遊戲角、嬰兒車空間，有些路線還提供童書與小型活動區，小孩可以自然說話、嬉笑或偶爾鬧情緒，車廂氛圍相對包容。這類設計並不是以家庭為例外，而是承認孩子原本就存在於公共空間，應享有與其他乘客同等的乘車權利。

圖片來源：截自FB @艾寶歐洲親子旅遊

相比之下，台灣目前先推出寧靜車廂，引起討論。該作家認為，政策本意或許是為了保護需要安靜的旅客，但在沒有其他配套空間的情況下，可能讓家長與孩子承受更多社會期待與壓力。他表示，未來若討論空間規劃，「也許可以參考國外做法，把不同需求分得更清楚」，讓休息與親子同行都能有適合的座位環境，這樣更接近所謂「共存的公共運輸文化」。

網友齊聲討論：「吵的不是小孩，是不懂分寸的人」

不少網友認為，寧靜車廂討論常被情緒放大，留言寫道：「每次看到這類討論都覺得有點無聊，有時候吵的反而是成人，高鐵的用意是希望制止那些不自律的大人。」也有人指出，兩派同溫層都容易一言以蔽之，「一邊說台灣人都厭童，一邊則覺得帶小孩的都該被譴責，其實大多數人只是默默遵守規範。」

有乘客分享經驗表示，自己雖然不喜歡吵鬧，但會先觀察情況。「遇過媽媽試著安撫兩個情緒大的孩子，小孩看起來可能是特殊需求，我還特別安撫同行的男友不要生氣。」該網友補充，真正讓人反感的並不是孩子，而是「完全不作為的家長」。多數乘客願意理解，但也希望家長先展現教導的態度。

圖片來源：女子漾AI製圖

家長也在討論區提出心聲，有人表示自己帶孩子搭高鐵被白眼，之後便到服務台建議設置親子車廂，也呼籲其他爸媽一起反映。「孩子不是故意吵，我們也一直在努力。」另一名家長回憶搭火車時壓力倍增，「列車長一直提醒安靜，孩子只是看到窗外問問題，我反而不敢大聲呼吸。」

也有網友分享更具體的對比，「三小時車程孩子幾乎沒吭聲，真正吵的是四個講話外放的乘客，也沒人制止。」不少人因此認為，噪音問題不是單一族群，留言寫道：「吵的從來不只有小孩，而是任何沒有自治力的人。」另有旅歐網友補充，自己第一次搭奧地利火車看到親子車廂時印象深刻，「那種安排讓家長孩子都有空間，真的令人放鬆。」

原來歐洲火車早就想通了：小孩不是噪音，是乘客

最近高鐵推出「寧靜車廂」，主打「禁止打電話、禁止播放影音、鼓勵乘客保持安靜」。

聽起來很高級、很禪，但說真的——那個豬腦想出來的政策，最好就「安寧下去」🙃

我不是反對安靜，我反對的是把「安靜」變成唯一的美德。

台灣的高鐵車廂早就夠安靜了，安靜到小孩講一句話都會被白眼、媽媽講故事都像在犯罪現場。

而且最諷刺的是——你看那些真的吵的人，有誰會被制止？

打呼如雷的、不戴耳機追劇的、講電話講整段劇情的，大家都不敢說。

但只要是小孩、媽媽、老人，就變成「破壞秩序的人」。

這不是寧靜，這是選擇性噤聲。

有人留言問我：「那歐洲火車不是也很安靜嗎？」

是啊，歐洲火車很安靜——但他們更懂「共存」這件事。

在奧地利、瑞士、德國，幾乎所有長途列車上都有「家庭車廂（Family Coach / Family Zone）」。

這些車廂不是在「容忍」小孩，而是主動為他們設計空間。

💡舉幾個超有感的例子：

🇦🇹 奧地利 ÖBB（聯邦鐵路）

👉 有「Family Zone」家庭專區，裡面有迷你遊戲區、小電影螢幕、桌遊桌，還能放嬰兒車、設尿布檯。

家長可以放心講故事，小孩可以笑出聲。沒人白眼，因為大家都知道這是「給家庭的車廂」。

🔗 ÖBB Family Zone

🇨🇭 瑞士 SBB（聯邦鐵路）

👉 有「Family Coach / Familienwagen」家庭車廂，設在長途雙層列車上。

上層是小小遊戲天堂，下層有嬰兒車停放區。

他們甚至把這車廂的官方文案寫成：「A playground on wheels.」

🔗 SBB Family Coach

這些設計的核心不是「要不要安靜」，而是「每個人都能自在」。

歐洲鐵路公司理解——孩子有權利在公共空間裡存在，不需要被噤聲。

而大人，也能選擇自己想要的搭乘方式：想休息，就去安靜車廂；有小孩，就進家庭車廂。

共存，不是對立。

所以看到台灣高鐵推「寧靜車廂」，我其實覺得更應該推的是：

「親子共乘車廂」

讓有孩子的家庭能安心旅行，不用一上車就被壓低音量、被瞪被罵。

因為真正的進步，不是把世界靜音，

而是讓世界能包容每一種聲音。

本文由 艾寶歐洲親子旅遊 授權提供