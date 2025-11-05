2025台語主流化親子營隊【做伙講台語】台語禮貌力：小小交流使者，臺中市圖書館主辦的活動。沉浸式台語體驗，親子互動學習，讓孩子用母語說出禮貌。

大家的台語好嗎?

雖然現在台灣教育制度，已經把閩南語列入國小課程裡，

但相信大部分的孩子，對於台語應該還是很陌生吧!

前陣子帶著苳，一起參加了一場很特別的活動，

由臺中市圖書館所舉辦的「做伙講台語：2025台語主流化親子營隊」。

這不是一般的語言課，更像是一趟「重新認識母語」的旅程。

這是由臺中市圖書館所舉辦的活動，

從9月中到10月底，一共有五個場次，不同主題。

我們參加的是10/26的場次，也是這系列的最末場。

我們參加的是營隊第三個主題-台語禮貌力：小小交流使者。

學會在日常生活中用台語展現禮貌與尊重，建立良好的人際互動。

這個課程最特別的地方，在於跟以往認知的上課不太一樣。

不是老師台上拼命講，學生台下靜靜聽的傳統模式，

而是老師會用遊戲、故事、歌曲的方式，

讓孩子在玩中學、學中玩。

就像照片中，正式上課前，

老師們還請大家先請立，跟著台語兒歌一起跳一跳動一動。

這是互動式的親子營隊，換言之大人小孩要共同參與，

而且每一個人都有上台說話的機會。

就算你的孩子生性害羞，也不用擔心，

有家長陪在身邊，相信勇氣便會增長出來。

像苳也是內向的小孩，在參加這個營隊前，

她超緊張，一直問我有誰?我也會陪她一起上課嗎?

「怎麼樣?有很可怕嗎?」當天上完以後我問她心得。

她說根本就沒什麼，而且還蠻有趣的嘛!

老師設計一連串的活動、遊戲，讓孩子自然而然學台語、講台語。

闖關完成，還能得到小禮物，

小禮物是色鉛筆一盒及文具用品。

以為就單純是禮物而已嗎?

其實也是有用意的，接著進行下一個活動。

用拿到的筆，畫出你想去的地方、想做的事情，

再用台語發表你畫的內容是什麼。

(請忽略我畫的這張盪鞦韆有多隨性，話說大家會講盪鞦韆的台語嗎?我們也是當天學會的呢!)

最後一個遊戲我們都很喜歡-人事時地物的接龍遊戲。

大家小時候有玩過類似的遊戲吧?

但用台語版本進行，應該就是第一次了!

隨機抽出不同的人、地點、事情，組合變成一個詭異爆笑的句子。

像我們拿到的單字，組合起來是: 「表姊幫忙嬸嬸去圖書館睡覺」，

全家人一起上台，用台語講出這個荒謬的句子，

也算是一個珍貴有趣的回憶。

活動尾聲，我們親子共讀了一本繪本。

苳幼兒園時期，睡前我們習慣一起看一本故事書。

讀過的繪本最少也超過上百本，

直到參加這次活動，才突然意識到，

我從不曾用台語唸過故事書，也沒想過要用台語唸給她聽。

經過了這次活動，

我發現語言不只是溝通的工具，它同時也是文化的根。

也是我們每天都可以重新開口說的東西。

老實說，比起台語，苳更常講英文，因為她覺得英文很好聽。

但經過這個活動，

讓孩子願意開口講母語，從最基本的禮貌、問候、稱謂開始學習，

同時也是在延續一份對文化的尊重與認識。

很開心能參加這場有意義的活動，

也謝謝圖書館，讓台語變成不再只是「阿公阿嬤的語言」。

另外臺中市政府推動培育台語家庭的計畫，

有興趣的朋友，歡迎加入台語家庭，

不僅常有類似這樣特別的活動可以參加，也有機會獲得獎勵金。

緊來加入台語家庭的行列吧!

💡更多有趣的課程請參考「臺中市政府推動培育台語家庭計畫」官網

👉 https://gov.tw/wkp

學台語、登錄／註冊／綁定家庭、參加台語活動集點拿獎勵金，

讓家裡也變成「台語家庭」一起玩一起學！

📲記得追蹤 中市圖Facebook粉專