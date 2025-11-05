2025台語主流化親子營隊【做伙講台語】台語禮貌力：小小交流使者，臺中市圖書館主辦的活動。沉浸式台語體驗，親子互動學習，讓孩子用母語說出禮貌。

2025-11-05 09:21 鍾小殷的幸福玩樂趣
大家的台語好嗎?
雖然現在台灣教育制度，已經把閩南語列入國小課程裡，
但相信大部分的孩子，對於台語應該還是很陌生吧!
前陣子帶著苳，一起參加了一場很特別的活動，
由臺中市圖書館所舉辦的「做伙講台語：2025台語主流化親子營隊」。
這不是一般的語言課，更像是一趟「重新認識母語」的旅程。
這是由臺中市圖書館所舉辦的活動，
從9月中到10月底，一共有五個場次，不同主題。
我們參加的是10/26的場次，也是這系列的最末場。
我們參加的是營隊第三個主題-台語禮貌力：小小交流使者。
學會在日常生活中用台語展現禮貌與尊重，建立良好的人際互動。
這個課程最特別的地方，在於跟以往認知的上課不太一樣。
不是老師台上拼命講，學生台下靜靜聽的傳統模式，
而是老師會用遊戲、故事、歌曲的方式，
讓孩子在玩中學、學中玩。
就像照片中，正式上課前，
老師們還請大家先請立，跟著台語兒歌一起跳一跳動一動。
這是互動式的親子營隊，換言之大人小孩要共同參與，
而且每一個人都有上台說話的機會。
就算你的孩子生性害羞，也不用擔心，
有家長陪在身邊，相信勇氣便會增長出來。
像苳也是內向的小孩，在參加這個營隊前，
她超緊張，一直問我有誰?我也會陪她一起上課嗎?
「怎麼樣?有很可怕嗎?」當天上完以後我問她心得。
她說根本就沒什麼，而且還蠻有趣的嘛!
老師設計一連串的活動、遊戲，讓孩子自然而然學台語、講台語。
闖關完成，還能得到小禮物，
小禮物是色鉛筆一盒及文具用品。
以為就單純是禮物而已嗎?
其實也是有用意的，接著進行下一個活動。
用拿到的筆，畫出你想去的地方、想做的事情，
再用台語發表你畫的內容是什麼。
(請忽略我畫的這張盪鞦韆有多隨性，話說大家會講盪鞦韆的台語嗎?我們也是當天學會的呢!)
最後一個遊戲我們都很喜歡-人事時地物的接龍遊戲。
大家小時候有玩過類似的遊戲吧?
但用台語版本進行，應該就是第一次了!
隨機抽出不同的人、地點、事情，組合變成一個詭異爆笑的句子。
像我們拿到的單字，組合起來是: 「表姊幫忙嬸嬸去圖書館睡覺」，
全家人一起上台，用台語講出這個荒謬的句子，
也算是一個珍貴有趣的回憶。
活動尾聲，我們親子共讀了一本繪本。
苳幼兒園時期，睡前我們習慣一起看一本故事書。
讀過的繪本最少也超過上百本，
直到參加這次活動，才突然意識到，
我從不曾用台語唸過故事書，也沒想過要用台語唸給她聽。
經過了這次活動，
我發現語言不只是溝通的工具，它同時也是文化的根。
也是我們每天都可以重新開口說的東西。
老實說，比起台語，苳更常講英文，因為她覺得英文很好聽。
但經過這個活動，
讓孩子願意開口講母語，從最基本的禮貌、問候、稱謂開始學習，
同時也是在延續一份對文化的尊重與認識。
很開心能參加這場有意義的活動，
也謝謝圖書館，讓台語變成不再只是「阿公阿嬤的語言」。
另外臺中市政府推動培育台語家庭的計畫，
有興趣的朋友，歡迎加入台語家庭，
不僅常有類似這樣特別的活動可以參加，也有機會獲得獎勵金。
緊來加入台語家庭的行列吧!
💡更多有趣的課程請參考「臺中市政府推動培育台語家庭計畫」官網
學台語、登錄／註冊／綁定家庭、參加台語活動集點拿獎勵金，
讓家裡也變成「台語家庭」一起玩一起學！
