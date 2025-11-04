開箱「鹽麴雞白湯」天花板！十味觀x樂雅樂聯名湯底，10分鐘複製餐廳級美味！OL下班自煮「犒賞系」火鍋，這口湯...是靈魂的救贖！

下班鐘聲敲響，但真正的戰役才剛開始... 😩

拖著疲憊的身體擠上沙丁魚罐頭般的車廂，腦袋還在嗡嗡作響，想著明天會議的簡報。

回到家，打開燈，迎接你的不是熱騰騰的飯菜，而是一室的安靜。這時候，你最渴望的是什麼？

不是又一次點開外送APP，在油膩和高鈉之間做著無奈的選擇；也不是掙扎著洗米切菜，搞得滿身油煙。

你想要的，只是一碗...不，是一鍋，能從胃暖到心底，彷彿能「一鍵清除」所有疲憊的...熱湯。

如果，這鍋湯還自帶「餐廳級」的光環，有著熬煮數小時才能達到的濃郁乳白，喝下去的每一口都充滿膠質感，還帶著一股溫柔、自然的甘甜... 如果，這一切，只需要10分鐘就能上桌？

開箱「鹽麴雞白湯」天花板！十味觀x樂雅樂聯名湯底，10分鐘複

​聽起來像天方夜譚嗎？不，這是我最近挖到的寶藏，我的「靈魂急救包」——十味觀 X 樂雅樂 鹽麴香醇雞白湯鍋。





拯救社畜的深夜食堂，我的「犒賞系」湯底 🍲

老實說，身為一個對「吃」有點小堅持的人，我對市面上的湯底包，一開始是抱持著「方便就好，別強求太多」的心態。 很多標榜「濃郁」的，喝起來卻是滿滿的調味粉感；標榜「清甜」的，又淡如刷鍋水... 🥲 直到我遇見了它。

光是「十味觀」和「樂雅樂 (Royal Host)」這兩個名字的聯名，就已經拉高了我的期待值。

一個是懂頂級滋味的行家，一個是日式洋食的精緻代表。

​而這次的主角，更是直接點明了靈魂所在——「鹽麴」和「雞白湯」。

這不是你想像中那種普通的雞湯。 這包「鹽麴香醇雞白湯鍋」，是真正意義上的「犒賞系」聖品。

在那些加班到天昏地暗、或是被鳥事煩到內心枯竭的夜晚，它就是我的深夜食堂。它不需要我再花任何心力，就能端出一鍋「看起來超厲害」，而且「喝起來更厲害」的頂級湯鍋。

揭開「鹽麴」的溫柔面紗：不只是鹹，是「鮮甜」的魔法 ✨

打開包裝，你第一時間感受到的，不是刺鼻的香精或調味，而是一股非常「厚實」的雞湯香氣。

湯底本身是那種令人安心的乳白色，質地不是清湯寡水，而是帶點微微稠度的「精華感」。 這一切，都要歸功於「鹽麴」。

「鹽麴」這幾年在日本料理界超級紅，它被稱為「魔法調味料」。

它不是單純的鹽，而是用米麴、鹽和水發酵熟成的。

它的厲害之處在於，它不只提供鹹味，它富含的酵素，能把食材的「鮮味」和「甜味」以最溫柔、最自然的方式，完完整整地「勾」出來！ 這款湯底，就是把雞骨慢火熬煮的「雞白湯」，和這股溫柔的「鹽麴」力量完美結合。

它的香氣是「有層次的」。 你聞得到雞湯的醇厚，但又有一股淡淡的、像米飯發酵後的清香在後面托著，讓整個味道變得非常「圓潤」。

這就是「有質感」的味道。 它不會一入口就用重鹹衝擊你的味蕾，而是像溫水煮青蛙... 不對，是像泡溫泉 ♨️，讓你慢慢地、舒服地沉浸在它的美味裡。

懶人救星！10分鐘還原餐廳級美味

說了這麼多，到底要多「懶」才能享用？ 答案是：你只需要會開火跟倒水。

包裝背後的指示圖（就是我附上的那張）簡直是懶人福音，我來為大家「口述」一下我的實際體驗過程：

首先，我拿出了我最愛的那個陶鍋（吃鍋，儀式感還是要有的嘛 🏺）。

​第一步，「於鍋內注入600cc開水」。

這個數字很關鍵！600cc的水配上這包600g的湯底，是官方推薦的「濃郁風味」。

相信我，請你一定要先試這個比例！這就是專為重度湯控、膠原蛋白愛好者設計的黃金比例。

（當然，如果你想走「清爽風味」，包裝也貼心提示可以加到1000cc的水，拿來煮粥或下面一定也很棒！）

第二步，「再將湯底包倒入鍋中」。

這一步是我的最愛！ 當我剪開包裝，那乳白色的高湯「緩緩」流入水中時，那個畫面真的太療癒了... 🤍

它不是「嘩啦」一下，而是帶著濃稠感的「滑入」。

而且，裡面是「有、料、的！」 我看到了好幾塊貨真價實的「鮮嫩小翅腿」，它們就這樣跟著高湯一起進到鍋裡，不是那種乾柴的雞肉塊，而是看起來就燉煮得非常入味的樣子。

第三步，「放入您喜愛的食材」。

這就是「犒賞」的時刻了！ 這個湯底，就是你最好的舞台，你放什麼，它就幫你「升級」什麼。

第四步，「待高湯煮沸，食材熟透後，即可享用」。

根本不用10分鐘！ 當鍋蓋掀開，那「噗嚕噗嚕」冒著的白色泡泡，伴隨著蒸氣衝上來的香氣...

我只能說，那一刻，今天所有的辛苦，都值得了。😌

靈魂一擊！這口湯，是雞湯的天花板 🏆

開動前，我習慣先喝一口原湯。 ... ... ...太、好、喝、了！🤯

這絕對不是在家隨便能煮出來的味道！ 第一口，是雞湯的「醇厚」。





​你能喝到那種慢火熬煮、骨頭精華全融入湯裡的「膠質感」，嘴唇會有一點點黏黏的，那是滿滿的膠原蛋白在跟你打招呼。 接著，是「溫潤」。 它非常「順口」，一點都不油膩。很多雞白湯喝到後面會「膩」，但這款完全不會！ 最後，是「回甘」。

在湯汁滑過喉嚨後，一股非常淡雅、非常自然的「甘甜」會慢慢浮上來。這！就是鹽麴的魔法！✨ 它不是糖的甜，而是一種讓味覺很舒服的「鮮甜」（umami）。

它讓整鍋湯的層次變得非常豐富。 鹹味、鮮味、甜味，三者平衡得無懈可擊。 然後我吃了那塊小翅腿，用筷子輕輕一撥，真的是「骨肉分離」！

雞肉本身已經吸飽了湯汁，超級軟嫩，而且因為鹽麴的關係，肉質本身的甜味也被帶出來了。







​我把煮軟的白菜、吸滿湯汁的豆腐，和著一口湯一起吃下... 天啊，這根本不是在吃火鍋，這是在「療癒」。

全身的細胞都在叫囂著「幸福」！ 之前開會被老闆釘的鬱悶、通勤被擠到變形的煩躁，在這一刻，全都被這鍋湯給「撫平」了。

我甚至沒有加任何沾醬，因為湯底本身的味道就已經「足夠完美」。 加任何東西，都像是對這鍋湯的「不尊重」。

為生活「加湯」，我的冰箱常備療癒聖品

在這個什麼都講求「快」的時代，我們常常被迫在「效率」和「品質」之間妥協。 特別是「吃」，好像很難兩全其美。

但「十味觀X樂雅樂 鹽麴香醇雞白湯鍋」做到了。 它用最簡單的步驟，給了我最高規格的味覺享受。

它不只是一包湯底，它是我應對生活疲憊的「秘密武器」 ，是我在忙碌生活中，留給自己的一份「溫柔」。



​我已經決定要再去囤個幾包，畢竟包裝上那「期間限定」四個字，看了就讓人焦慮啊！

如果你也跟我一樣，常常覺得身心俱疲，想吃點好的、卻又懶得動手； 如果你也是個「湯控」，對湯的品質有著不願妥協的堅持... 答應我，去試試這包。

它絕對會成為你冰箱裡，最讓你安心的「常備療癒聖品」。