透過月亮星座看感情《看懂自己或他（她）在愛情裡的模樣》

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。
在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。
特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。
2025 年 11 月份 12 星座運勢排名
第 12 名：雙魚座
需要穩定下來，別被情緒牽著走。
土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。
幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤
第 11 名：牡羊座
衝動是這個月的課題。
無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。
幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊
第 10 名：獅子座
壓力偏高，記得給自己喘息的空間。
工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。
幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手
第 9 名：雙子座
考驗智慧與溝通力的時刻。
上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。
幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍
第 8 名：摩羯座
挑戰即成長，堅持會帶來成果。
雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。
幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯
第 7 名：水瓶座
忙碌但充實，平衡身心是首要課題。
工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。
幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚
第 6 名：處女座
分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。
工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。
幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子
第 5 名：射手座
財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。
工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。
幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶
第 4 名：金牛座
人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。
本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。
幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子
第 3 名：天蠍座
職場主角登場，專業讓人刮目相看！
工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。
幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子
第 2 名：天秤座
事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！
本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。
幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手
第 1 名：巨蟹座
好運旺到跨年，星光全開！
木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。
幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚
