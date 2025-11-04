為什麼記帳很重要？5個記帳技巧讓妳存款翻倍！

編輯/李明真撰文

在物價不斷上漲，薪資成長有限的年代，理財是必須掌握的重要技能。而記帳，正是開啟理財大門的第一把鑰匙。許多人認為記帳只是簡單的數字紀錄，但實際上，透過精確的記帳，我們不僅能夠掌握收支狀況，更能培養財務紀律，為未來的財富積累打下堅實基礎。

記帳為什麼重要？

記帳最大的價值在於它能讓人們「看見」金錢的流向。就像航海需要指南針，理財也需要精確的財務數據作為指引。通常有系統記帳的人們，比起不記帳的人們，能夠多存點收入。這並非偶然，而是因為記帳能讓人們清楚地了解每一筆支出的必要性，從而做出更明智的消費決策，讓人更清楚知道，為什麼要購買A品項，又為什麼不要購買B品項。

記帳最大的價值在於它能讓人們「看見」金錢的流向。圖/123RF圖庫

記帳5大技巧

在了解記帳的重要性後，讓我們來探討一些實用的記帳技巧。

1.先從簡單的記帳工具培養習慣

在這個數位時代，記帳有多種選擇：傳統的紙本記帳、Excel表格，或是各種記帳App。對於剛開始記帳的人們來說，建議可以從簡單的紙本記帳開始，培養記帳習慣後再進階到數位工具。有些記帳App還會把記帳跟電動遊戲結合，讓記帳變得有趣又容易堅持。

2.建立明確的記帳分類系統

建議可以將支出分為「固定支出」、「變動支出」和「非必要支出」三大類。固定支出如房租、水電費等；變動支出如餐費、交通費等；非必要支出則包括娛樂、購物等。這樣的分類方式能讓我們更清楚地了解哪些支出可以進一步節省。

舉例來說，可以自己煮飯代替外食，能夠省下不少變動支出，至於非必要支出的部分，因為是自己想要而非需要的物品，能夠盡量不買就不買。

記帳是良好財務規劃的第一步，會更容易讓妳有目標的存錢，才能實現長期的財務自由。圖/123RF圖庫

3.定期檢視記帳結果

建議每週進行一次小結，每月進行一次總檢，定期檢視記帳成果，能夠讓人更有效率控管支出。如果妳每個月的總花費大約是3萬元，但是在第一週就花了1萬元，那麼在第二週的時候，妳就會警惕自己，要更節省花費。

在檢視時，要特別注意「非必要支出」的變化，並思考是否有替代方案。例如，妳發現自己每週喝咖啡的支出過高，都去買超商買現煮咖啡，於是妳改成自己泡超市買回來的濾掛咖啡，這就達到節省的目的。

4.小額支出也要記錄

記帳時要特別注意細節。很多人在記帳時只記錄大額支出，卻忽略小額消費。殊不知，這些「小錢」累積起來也是一筆可觀的數字。每天的零錢支出也要記錄下來，並且觀察變化，這樣做不僅能更精確地掌握支出，還能培養節約的習慣。

5.適時給自己獎勵維持記帳習慣

記帳的過程中，難免會遇到瓶頸和挑戰。最常見的問題就是「三分鐘熱度」，很多人開始記帳時興致勃勃，但很快就放棄了。要克服這個問題，可以先設定一些小目標，例如連續記帳1個月，並在達成目標後給自己一些小獎勵。

連續記帳一個月後，達成目標後給自己一些小獎勵，像是去做美甲或是喝下午茶。圖/123RF圖庫

進階記帳法「預算記帳法」

對於想要進階的記帳者，可以嘗試「預算記帳法」。這種方法是在月初就訂定好當月的預算，然後在記帳時對照實際支出與預算的差異。這樣做不僅能控制支出，還能培養前瞻性的理財思維。

如果月初就訂立好喝咖啡的預算是一千元，那表示，每天妳只能喝一杯自己去超市買回來沖泡的濾掛咖啡一包，如果想喝拿鐵就要使用奶粉沖泡，這樣才會達到花費1千元以內的目標，妳會因應預算而去改變生活方式，所以，預算記帳法也會讓人節省更多花費。

記帳的最高境界，是將它變成一種生活方式。當記帳成為習慣，我們就能自然而然地做出明智的消費選擇，能夠掌控自己的金錢，而不是被金錢所控制。所以，從今天開始，拿起筆或打開App，開始記帳之旅吧！

