Threads「都是張藝興的錯」是什麼梗？張藝興怎麼了？原來迷因與 EXO 回歸有關

這陣子在 Threads 上很常看到網友留言「都是張藝興的錯」，也有人詢問這句話到底是什麼迷因梗？原來跟韓團 EXO 宣布團體回歸有關，本來讓粉絲期待能看到全員再度合體，卻因為成員張藝興（Lay） 的回歸引起網友正反面熱議。

張藝興怎麼了？EXO 回歸爭議介紹

韓國人氣男團 EXO 在結束長達六年的「軍白期」後，終於宣布即將正式回歸。

隨著忙內成員世勳在 9 月 20 日退伍，官方也在近日發布消息，EXO 將於 2026 年 2 月 13 日至 14 日舉辦粉絲見面會，並計畫在 2026 年第一季推出第八張正規專輯。

然而最引發討論的，是團體將以 6 人形式進行活動，並驚喜宣布中國成員張藝興（LAY）將重新加入。由於過去張藝興長期在中國以個人身份活動，與 EXO 團體行程幾乎脫節，這次回歸讓粉絲感到驚訝、錯愕也意見兩極。

EXO 回歸沒有 XIUMIN、伯賢、CHEN

除此之外，這次的見面會名單中少了 XIUMIN、伯賢與 CHEN，與早前官方公布的「全員回歸」說法有出入，不少粉絲在社群留言表示失望，甚至出現「還我 8 人 EXO」的呼聲，讓這次 EXO 回歸消息成為社群熱議焦點之一。

Threads 網友創造爆紅句子，「都是張藝興的錯」成迷因梗

在 Threads 上，一名身為愛麗、頭貼是戴著橘色頭巾的女子（yuiymzkkt）便在近日海巡留言，無論貼文是否與 EXO 有關，都會留下與張藝興相關的句子。

以下擷取了該名愛麗的留言回覆，實在讓人會心一笑：

（1）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：一個人也很好

（2）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：強扭的瓜不甜

（3）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：需要保有空間

（4）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：誰還在......

於是「都是張藝興的錯」這句話意外掀起熱潮，成為網友用來吐槽各種生活狀況的流行語，有人嘲笑天氣不好、東西弄丟、工作或感情不順，總之各種事情都可以用上「都是張藝興的錯」，讓原本 EXO 回歸爭議意外變成極為有趣的社群迷因潮。

對於這樣的熱潮，yuiymzkkt 也發文謝謝大家對於留言的愛戴，完整貼文如下圖。

以上就是「都是張藝興的錯」迷因梗的由來，以及張藝興怎麼了的介紹，希望大家都能快樂追星！

