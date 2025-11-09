【看電影】光是看「射氣球」就值回票價的暴力美學電影—《周處除三害》

一度在電影院看到黑人問號，甚至還想說也不用寫分享，只差沒有離場，但最後的反轉與暴力美學的展現，卻硬是把評價拉了回來。俐落又帶點黑色幽默的暴力、主演阮經天的演技，可說是《周處除三害》最大的兩個亮點，儘管台詞還是過於文謅謅，整體劇情的鋪陳也有不足、需要觀眾腦補的部分，光是「射氣球」那段的爽感，就值得讓觀眾走進戲院。

圖片來源：周處除三害FB

以一個比較喜歡社會寫實的觀眾來說，台詞大概是《周處除三害》最大的敗筆，雖然「周處除三害」本身源自於民間故事，但當演員開始咬文嚼字，講出一些不直觀、不常用的語言（像是「趕緊」，印象中只有台語比較會有人講），在讓人出戲的同時，也會讓整部戲脫離觀眾所處的現實世界，去到另一個景物相似的平行時空。

圖片來源：周處除三害FB

另外，或許是篇幅導致需要取捨，在整體的連貫性方面，除了偶爾會有線索不足的部分、彷彿變成一碗海龜湯外（尤其是李李仁，戲份不夠讓他除了很衰之外，整體根本就只是打醬油的角色），忽略時間序的剪接，也會讓人有時空錯亂、一時間搞不清楚劇情發展的情況發現。

如果上述的內容都不算問題，那《周處除三害》絕對是部能夠花錢買票進場的作品，不廢話的純粹暴力，加上高角度上帝視角的追逐戰呈現，都能夠滿足觀眾的視覺慾望，在畫面的美感與背景音樂的呈現上，也都非常精彩。而它在當年金馬獎獲得多項提名，雖然最後只拿下「最佳動作設計」，也算是肯定了它的觀賞價值。