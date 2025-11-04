【追劇】溫暖人心又不失專業的韓系醫療劇—《機智醫生生活》

《范姜控粿粿出軌王子》再掀渣風暴！盤點演藝圈11大婚內偷吃名人。圖片來源：范姜彥豐、粿粿粉專

男星范姜彥豐今天無預警在社群發文怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊，痛罵：「我的信任與真心被狠狠踐踏，成了戴著綠帽的小丑。」一句控訴瞬間引爆網路輿論，也讓外界再度想起那些年讓人「愛情幻滅」的演藝圈出軌風暴。

從王力宏的「蕾神之鎚」、阿翔的街頭熱吻，到福原愛的「兩天一夜」爭議，以下整理出11位婚內出軌被實錘的藝人故事，有人一夜之間從模範偶像變全民公敵，也有人事後重生復出，但每一段背叛都曾讓大眾重新懷疑愛情的真實。

婚內出軌藝人1. 王力宏：蕾神之鎚砸碎才子光環

王力宏和李靜蕾之前營造甜蜜夫妻形象。

2021年底，李靚蕾揭露王力宏多次召妓、冷暴力與感情控制，讓昔日「音樂才子」形象瞬間崩塌。她的長文直指他「偽裝愛家，實則荒唐」，引發全網轟動，被網友封為「蕾神之鎚」。

王力宏雖出面道歉、宣布暫退演藝圈，但長達20年的完美人設已無法挽回，這場婚變成為華語娛樂圈最具代表性的出軌事件。

婚內出軌藝人2. 阿翔 × 謝忻：車邊熱吻照毀掉一世清白

阿翔 × 謝忻：車邊熱吻照毀掉一世清白。圖片來源：阿翔IG

2019年，媒體拍下阿翔與謝忻街頭擁吻照震驚各界，阿翔多年來以「模範丈夫」著稱，與妻子育有三子女，形象乾淨親民，卻被曝與謝忻在工作期間陷入不倫戀。事件曝光後兩人淚灑記者會道歉，但民眾不買帳，甚至有網友怒喊：「這場八點檔太噁心！」阿翔沉寂兩年才逐漸回歸螢光幕，阿翔的妻子Grace（龔淑卿）不離不棄，如今夫妻常在社群分享恩愛日常。

婚內出軌藝人3. 鄭人碩 × 小薫：戲裡戲外分不清的「影帝不倫戀」

鄭人碩。圖片來源：公視提供

演技派男星鄭人碩以直率個性與硬派形象聞名，但拍攝《角頭》系列後卻深陷「戲假情真」風波。他與合作女星小薫被爆婚內曖昧、頻繁約會，他雖辯稱已離婚，但前妻在社群暗示「時間點重疊」，讓外界譁然。事後兩人乾脆公開戀情，從被罵到「順勢成真」。

婚內出軌藝人4. 陶喆 × 楊子晴：音樂才子落淚認錯

陶喆2014年風光迎娶富家千金江佩蓉，不料隔年已婚的陶喆，就接受舊愛楊子晴邀約上酒店交歡，當晚楊子晴在飯店大廳被狗仔偷拍，隔天立即出示訊息對話截圖接受採訪爆料，引燃轟動兩岸的「陶色腥聞」，彷彿一切都在女方計畫之中。

事件延燒十幾天，陶喆終親上火線認錯，強調是遭女方主動邀約設計，愧歉：「對不起自己的妻子Penny之外，也給社會大眾做了最不好的示範。」老婆沒提離婚、完全原諒且不告通姦。

2017年，偶像歌手倪安東被爆已婚生女，卻與女歌手管罄婚內出軌。

2017年，偶像歌手倪安東被爆已婚生女，卻與女歌手管罄婚內出軌。他坦承兩人「在台灣與美國都發生過關係」，一句誠實反而掀起更大輿論。事件發生後，倪安東與前妻離婚，管罄也因此被捲入風波並被指為「小三」。儘管經歷了這段感情爭議，倪安東與管罄在2023年3月登記結婚，並於同年7月在美國和台灣舉辦了婚禮。

婚內出軌藝人6. 周洺甫：婚照未乾就爆出親密照

前「183 Club」成員周洺甫與歌手愛紗的婚姻本是演藝圈佳話，但3年後爆出因外遇離婚。愛紗在臉書宣布，「很抱歉曾經祝福我結婚的每一位朋友，我跟周洺甫離婚了」，沒有想到自己的婚姻裡會有不忠誠，等於證實周洺甫外遇。愛紗表示，2個月前愛紗發現周洺甫與一名女性友人互動曖昧、過從甚密。一問之下，坦承出軌，愛紗情緒崩潰，決定離婚。

婚內出軌藝人7. 許志安 × 黃心穎：車內熱吻全港震驚

鄭秀文(左)與老公許志安一起度過低潮。圖片來源：摘自微博

被譽為「香港最堅定愛情」的許志安與鄭秀文，經歷多年分合終成眷屬，許志安卻在2019年被拍到車內激吻黃心穎。影片一出，全港嘩然，他開記者會崩潰痛哭：「我很噁心，很錯，很陌生！」成了港圈最丟臉的告白。鄭秀文選擇原諒，近日許志安隨組合「BIG FOUR」在香港舉行演唱會，夫妻一起慶祝許志安58歲生日，走過婚變風波後，感情回歸恩愛。

婚內出軌藝人8. 福原愛：國民甜心變背叛象徵

福原愛。圖片來源：摘自福原愛微博

日本桌球女神福原愛與江宏傑婚後甜蜜育有兩子，卻被日媒拍到外型像大谷翔平的「橫濱男」約會外遇，跨國婚姻最終於2021年離婚收場。

福原愛離婚前動作不斷，透過好友放話指老公江宏傑言語霸凌，大姑江姊也被福原愛形容成「毒姑」，不過隨著橫濱男元配轟她說謊，兩人根本是「雙不倫」，福原愛當時又把親媽丟在台灣只顧談戀愛，種種行為讓網友和日媒也不無法再相挺，形象從國民偶像變成輿論箭靶。

陳綺貞。圖片來源：本報資料照片

向來以清新文青形象著稱的陳綺貞，2019年被爆與已婚銀行高層熱戀，事後她雖表示不知情並已與對方分手，但仍被捲入「小三疑雲」，男方妻子也對她提告。這件事不僅讓陳綺貞的形象受損，甚至影響到她的演藝事業。

婚內出軌藝人10. 王瞳 × 馬俊麟：螢幕情侶變成真實不倫戀

艾成與王瞳。圖片來源：臉書

王瞳與馬俊麟因戲擦出火花，背叛各自伴侶，爆出「本土劇不倫戀」。正宮提告後，兩人事業重創、形象崩壞，但王瞳仍被男友艾成原諒並結婚。悲劇的是，2022年艾成因情緒困擾墜樓身亡，這段過往再度被輿論翻出，成為她人生揮之不去的陰影。

婚內出軌藝人11. 伊能靜 × 黃維德：牽手照成婚姻終點線

2008年，伊能靜與庾澄慶9年婚姻因「牽手門」劃下句點。當時她與黃維德在大陸街頭十指緊扣被拍下，引發黃維德有女友、伊能靜已婚的「雙劈事件」風波。事後黃維德向大眾道歉並解釋是朋友間的互動，而伊能靜在隔年結束了與庾澄慶的婚姻。此事件對兩人的演藝事業都造成了衝擊。

伊能靜:2015年與中國演員秦昊再婚，多年後她以《乘風破浪的姊姊》翻紅；黃維德事業重心轉往大陸，近年來在中國大陸的戲劇作品中表現活躍。

庾澄慶2016年與小14歲的前主播張嘉欣再婚，婚後育有一對子女，分別是女兒「哈密瓜」和兒子「哈寶」。