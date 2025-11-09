【選書】前MBC記者的家書 了解韓國、反思台灣—《我相信世界可以改變：韓國MBC記者提供的鏡子》

我是為了雙胞胎兒子而開始動筆寫這本書的。當醫院宣判我只剩下有限生命，面臨難以預測的未來時，我最擔心的是年幼的孩子。妻子一個人要獨自扶養兩個男孩勢必相當艱難。更重要的是，我擔心孩子在人生面臨要做出重大決斷的時刻，身邊卻沒有可以傾談的人該怎麼辦。因此我想透過自己經歷過的人生，來告訴他們這個社會是怎麼回事。

2019年8月，韓國前MBC記者李容馬過世，儘管相較於JTBC知名主播孫石熙（《蟋蟀之歌》作者），台灣或許並沒有太多人了解這位，曾在第一線見證韓國新自由主義將手伸入媒體，在挺身抗爭之後成功復職，最後卻仍舊因為腹膜癌病逝的韓國知名記者。然而，儘管從書名就可以感受到其中濃厚的理想性，他在生前所留下的這本作品，卻絕對值得所有關注台灣社會、政治未來發展的人，好好閱讀。

如同作者的序所說，《我相信世界可以改變：韓國MBC記者提供的鏡子》比起政治評論、社會觀察，其實更像是他留給自己兩位兒子的家書。但他與韓國經濟一同成長的生命故事，湖南出身、曾任經濟、社會與政治線記者的經驗，卻也是外國讀者了解韓國社會分裂、政治環境變化，與媒體發展歷程的最佳途徑。

以記者角度解釋韓國近代社會發展

因為是湖南（全羅道）出生，所以能夠強烈感受到地域情結在社會的影響力；政治系的「陶冶」，更讓他習慣抗爭，並且得以用更不同的目光，看待在盧武鉉政府期間，好不容易從街頭運動搖身成為政治人物，卻缺乏內涵的「三八六世代」；在擔任記者期間，駐點警局成為近距離了解韓國檢察、司法文化的最佳窗口；最關鍵的經濟記者時期，更讓他得以頗析韓國財閥如何歷經次次經濟危機，成為大到不能倒的巨獸。而記者職務本身，更讓他得以看清南韓公營媒體，所面臨的考驗。

儘管點出了許多韓國社會的弊病，但在書中琢磨最多的，或許還是對於盧武鉉政府嘆惋。因為總是挑戰不可能而獲得「傻瓜」稱號，當年的盧武鉉以史上最低學歷入主青瓦台，不只嘗試跨越地域情結，延續「陽光政策」與北韓維持良好關係，最後卻在種種醜聞之下跳崖身亡。在韓國歷任總統當中，盧武鉉可說是許多進步派民眾心中永遠的痛，而在李容馬深入淺出的分析下，我們也得以更加了解這段，在「韓流」大肆風行之前的政治史。

金大中、盧武鉉兩個民主政府為什麼會改革失敗？既得權益勢力的抵抗又是如何形成的？新的改革如果想成功應該怎麼做？回顧過去，通常就能找到答案，只是我們不注意罷了。





讓韓國的歷史成為明鏡 反思台灣發展

為什麼要了解韓國的近代變遷？書腰上的「讀懂韓國！了解台灣！」或許是最佳的註腳，只要閱讀完《我相信世界可以改變：韓國MBC記者提供的鏡子》，就可以發現兩國的社會議題雖然不是完全相等，卻往往能夠找到互相對應的部分。

最後，必須特別推薦讀者在正式開始之前，先好好閱讀由大塊文化董事長郝明義所撰寫的序論，除了有許多背景知識介紹外，加上他過去在韓國的經驗，也會讓整個閱讀的體驗更佳深刻。