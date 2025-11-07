【選書】鹿城的弒夫寓言 兇手從來都不只一個—《殺夫》

1983年獲得聯合報中篇小說首獎，李昂的作品〈殺夫〉，可想而知在戒嚴時期必定引發大量的議論。除了「弒夫」這個在傳統社會中，被視為以下犯上、逆倫的罪行，以農村社會為背景的內容，更描繪出傳統社會中，街頭巷談的八卦風氣，如何阻斷一個人向外求助的生路，最後終至悲劇。儘管是距今已約40年前的作品，其中的種種情節卻依舊諷刺地在現代社會隨處可見，同時也讓人不禁反思，自己是否不知不覺間，也成為了造就某一場悲劇的共犯。

由聯經所出版的這本​​《殺夫》，除了收錄得獎作品〈殺夫〉外，也集結了另外八篇短篇小說。總共九篇小說都是以農村社會的女性作為背景，談論這些因為各種原因不見容於傳統價值觀的女主角們，及圍繞在她們周遭的道聽塗說。作為本書的重點，〈殺夫〉由一起殺人案件為基礎，延伸出主角林市，如何在丈夫家暴、鄰居言語霸凌下被逼入困境，並且在壓抑到最後時，展開最激烈的反撲。

長期受暴的加害者 傑出的犯罪心理書寫





就如同其他評論所說，〈殺夫〉是一本經典的犯罪心理作品，雖然因為時代不同，有些用字顯得比較「復古」，但作者細膩的描寫技巧，卻精準地呈現了林市如何在經歷一連串事件的過程中，包含小時候看見媽媽的悲劇、被娘家遺棄、成為性暴力與家暴受害者、遭受鄰居言語霸凌等，心理狀態不斷改變的過程。以人物為主、景物為輔，不論是蘆葦、日光，甚至是豬頭麵線等，出現在小說場景中的事物，也在作者筆下成為烘托氣氛的要角。

和〈殺夫〉相比，前面八篇小說雖然各自獨立，卻又能夠從人名看出彼此間的關聯，就如同從八個不同的視角，看見這座名為「鹿城」的小村落。不只寫出女性在傳統價值當中的弱勢，貫穿其中幾篇的角色「李素」，藉由一篇篇的故事，似乎也呈現出了這些受到壓迫的女性，如何諷刺地一步步轉身，加入壓迫者的行列。

鹿城不乏有人讚賞蔡官持重明理。以為也只有文進士家才會調教出這樣知禮明義、辯是非的女兒，但心地較謙厚的人們，卻以為蔡官就是為此才落得大半輩子替人洗衣。然而，卻從來沒有人計算過，蔡官的是非良心，引發出多少鹿城的家庭糾紛，傷了多少人的心，或甚且毀了多少人的清白，造成多少人、事上的絕裂。 —〈蔡官〉

兇手不只一個 社會與加害者的共謀

有些人會認為〈殺夫〉是女性主義的作品之一，但姑且不論內容，至少在書名上，當原為「婦人殺夫」中的「婦人」消失、被改成只有「殺夫」，女性的主體性被去除，或許就會大大削弱其說服力。然而。其中的情節卻仍是驚世駭俗、發人深省的。尤其是當八卦已成為一群人賴以為生的職業，道聽塗說竟然可被接受，甚至是信仰的現今，閱讀《殺夫》更讓人想起曾經紅極一時的饒舌歌曲〈兇手不只一個〉。

追根究底，這一切不論書中的情節，或是現實社會中的種種紛擾，或許都源自於人類最深層的本性，而這一切似乎並不只是台灣傳統社會的風氣，而是普遍存在於人類心中的原罪。但就如同俗諺說「好奇心會殺死貓」（Curiosity killed the cat），人類可能有一天也將因為這些窺探欲與虛榮心而自取滅亡。