【選書】人生苦短 而你我都是流浪者—《流浪者之歌》

我需要先成為無知的愚人，然後才能發現自我中永恆的阿特曼，我需要造作罪孽才能重新開始生活。而我的路又將引我到何方？這條路簡直愚不可及，彷彿是螺旋形，也許是原地繞圈子；但無論它會引我到何方，我都將循路前行。





改編釋迦摩尼得道故事 探討人生意義

由德國作家赫曼・赫塞所著的《流浪者之歌》，以婆羅門之子「悉達多」的求道之路為主軸，撰寫如何由名望之後，歷經窮困、苦行、奢華，求教於娼妓、沙門長者、佛祖、船夫、大自然，流浪了一輩子之後，終於看透真理、得證解脫的過程。

故事聽起來很熟悉，甚至有人會認為這是一本講述佛教創始者悉達多・喬達摩（釋迦摩尼佛），但若是仔細觀察，就會發現《流浪者之歌》中，悉達多出身婆羅門，與史實上釋迦摩尼出身剎帝利有所出入。此外，藉由悉達多求道於佛祖的情節，也可以看出作者並不是筆誤，而是將「悉達多・喬達摩」這個名字，有意識地區分成兩個個體。或許有人會認為，這顯示了作者並不了解佛教的脈絡，但或許這才是整本書的精髓所在。

從萬物、百業求道的流浪者

儘管從各種資訊看來，主角悉達多仍是聰慧於常人的，但藉由將悉達多切割出來，《流浪者之歌》在佛祖得道的故事中，提供了一個常人可以投射的角色，他會犯錯、曾經愚昧、自傲、焦慮，甚至就連在接近結尾，還為了親情經歷一番掙扎。也因此，比起傳說故事，《流浪者之歌》或許更能給人啟發，就如同譯者楊玉功所說：「照出讀者內心之悉達多」。

我發覺我們已然陷入了語意的迷宮和言詞的衝突，我並不否認我剛才有關愛的言詞明顯與喬達摩的教義對立，這就是我之所以如此懷疑言詞的原因。（中略）對於這位偉大的導師，我認為事實比言詞更重要，他的生平事蹟比他的教義更重要，他的姿儀比他的言論更重要，並非由於言論與思想，而是由於他的生平與事蹟我才將他視為偉人。

在閱讀的過程中，讀者或許最容易忽略的，就是作者身為德國人，卻對於佛教理論頗有專精的事實，而在這本由漫遊者文化所出版的版本中，譯者楊玉功與校譯丁君君的專業能力也展露無遺。尤其是最後這段，當悉達多再次遇到少年時期的友人僑文達時的論述，更是最後的精華所在。

文字、語言如迷霧 看透才能認清本質

雖然就如同悉達多所說，語意經常是迷宮甚至陷阱，但這段文字卻也精確地呈現了許多宗教的信仰者，甚至是現實生活中的場景，都過於著墨在表層的文字與言語，最後反而離目標越來越遠。就如同成功人士的書籍般，許多人往往希望複製同樣的途徑獲得成功，卻忽略了時空條件與自我基礎截然不同的現實。

「道法自然」，在閱讀的過程中，這句話不經意地出現在腦海，同時更驚訝地發現，其實或許各宗教的目的都是相同，只是每位聖人所使用的方法各異，又因為他們遺留下來的經典，讓信徒誤以為得道的方式只有一種，忽略身邊其實萬物都存在著知識、經驗與真理。

指引世間流浪者們走出迷惘的小說

原本是因為想要整理書架，意外重新拿起這本書，卻沒想到在為了決定它的去留而重新閱讀的過程中，發現過去從未領略，或是曾經讀懂卻早已遺忘的收穫。也因此，想要藉由這次介紹它，讓更多人看見曾經風靡歐美的這本《流浪者之歌》，並推薦給所有在生命中感到迷惘、困惑、挫折的流浪者們，或許它也能給予你不同的視野與心境，找到撫慰自己、讓自己獲得平靜的道路。