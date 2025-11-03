雙11家電3C購物懶人包：Logitech、Xiaomi、Samsung、B&O 限時優惠一次看

2025-11-03 17:21 女子漾／編輯ANDREA
一年一度的雙11購物節正式開跑！從辦公神器到智慧家電，再到頂級音響，今年各大品牌不只比拼價格，更推出滿額禮、限量贈品與抽獎活動，讓消費者用最划算的價格入手心願清單。以下整理各大品牌的優惠重點，讓你快速掌握2025雙11必買攻略。(陸續更新...

Logitech 羅技：李珠珢同款鍵鼠最低639元起

Logitech「雙11狂歡購物節」即日起至11月16日登場，主打辦公、電競與人體工學全系列下殺5折起。

熱門商品如 MX Master 3S 智能滑鼠、MX Keys S 鍵盤 優惠價各為2,990元（原價3,990元），創作者愛用的 MX Creative Console 主控台 則特價5,990元。

此外，人體工學系列 Wave Keys 鍵盤、LIFT 滑鼠 皆降至1,990元。

加碼滿額活動還有 李珠珢限量週邊、UberEats抵用券、iPhone 17抽獎 等多重好禮，實體與線上皆可參加。

Xiaomi 小米：智慧家電全面5折起

小米雙11於10月31日至11月17日開跑，主打「萬元升級全屋智慧生活」。

熱銷 REDMI Note 14 手機最低3,999元起，智慧投影機 L1 Pro 6,999元；

掃除神器 掃拖機器人 X20 Max 直降3,496元至12,499元，75吋智慧顯示器 A Pro 優惠價28,499元再送小平板

活動期間於小米商城消費滿1,111元即可抽 Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2026 QLED。

另有11/6至11/11台北SOGO忠孝館Roadshow體驗活動，現場打卡抽AIoT好禮、領限量折扣券。

Samsung 三星：全通路折扣、回饋雙享

三星推出「Samsung Week 雙11購物節」，線上線下同步開跑。

Galaxy S24 Ultra 最低6折、指定平板滿萬現折1,111元，充電配件快閃最低3.5折。

智慧顯示器現折3,000元再送3,000元即享券，指定家電再享最高 11% Samsung Rewards 回饋。

Galaxy Z系列摺疊旗艦購機回饋最高超過16,000元，使用LINE Pay與富邦J卡付款還可再拿LINE POINTS與5%回饋。

洗衣機、投影機等指定機型再送高額好禮，粉絲入手正是時候。

Bang & Olufsen：百年典藏7折起

丹麥奢華音響品牌 Bang & Olufsen（B&O） 以百年為名推出 The Centennial Collection 百年典藏系列，經典款 Beoplay H100、Beosound A5、Beosound A9 以復古世紀紅、棕、藍配色重新亮相。

除典藏展示將於11月15日至2026年1月25日巡迴全台，B&O也同步舉辦「雙11七折盛典」，指定耳機與喇叭享7折優惠起，通路包含遠寬官網、PChome、momo與Yahoo購物中心。

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人

2025-10-22 14:53 女子漾／編輯張念慈
藝人「閃兵風暴」持續延燒，許多人忍不住問：「為什麼要逃避兵役？」其實從星座角度來看，逃避不一定是膽小，而是一種性格反射。面對責任壓力、制度束縛或輿論焦點，有幾個星座天生就容易用「逃」來保護自己。一起來看看，誰最容易在風暴中消失無蹤。

逃避冠軍星座1：雙魚座-用幻想逃避現實

雙魚座是十二星座裡最愛築夢的角色，他們的內心柔軟又多愁善感，面對現實壓力時，最常採取「裝作沒事」的策略。當責任上門、規範太嚴，他們的第一反應往往是「也許事情會自己解決」。這樣的幻想，讓雙魚暫時得到安慰，但也讓他們錯過面對現實的時機。

就像坤達、修杰楷的事件引發社會討論，雙魚常在壓力下逃入理想世界，直到現實敲門，才驚覺自己已站在風口浪尖。

逃避冠軍星座2：雙子座-聰明反被聰明誤

雙子座的腦袋轉得快，最擅長「找漏洞」。他們會想盡辦法規避麻煩，心裡盤算：「或許能圓回來、也許不會被發現。」但正因為太依賴臨場反應，往往在現實面前翻船。

藝人王大陸就是雙子座，這種「賭徒式心態」讓雙子表面看似靈活，其實是最典型的逃避者。他們害怕被責任綁死，寧可冒風險，也不想被規則限制。

逃避冠軍星座3：射手座-樂觀是假象，壓力來了就溜

射手座一向以開朗、自由聞名，但他們的「樂觀」常是一種自我防禦機制。當事情變得嚴肅或牽涉責任時，他們會瞬間消失，說是需要時間「冷靜思考」，其實是在逃避現實。

射手怕被約束，也不擅長承受長期壓力。當社會輿論、規範制度讓他們喘不過氣時，就會選擇先躲起來再說。

逃避冠軍星座4：水瓶座——理性過頭，把規則當假議題

水瓶座的逃避方式最高級：他們用「理性」來否定制度。水瓶總喜歡問「為什麼要照這樣做？」「這規定合理嗎？」在他們心裡，道德與責任只是可以被檢驗的假設，而非必須遵守的準則。

但世界是由共同約定維繫的，當水瓶自以為「理性」時，往往被社會認為「冷漠」。逃避不一定是怕，而是他們想用思辨逃開束縛，卻忘了現實終究要負責。

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度

2025-10-21 16:00 女子漾／編輯張念慈
有些人一出場就自帶光芒，走到哪都讓人想多看一眼；也有人明明很有實力，卻總覺得自己不夠好。你屬於哪一種呢？這份心理測驗將揭開你的「自信能量」，看看在別人眼裡你的氣場到底有多強！

【問題一】當你走進一個充滿陌生人的場合時，你第一個反應是什麼？

A. 抬頭挺胸，主動觀察周圍氣氛

B. 找熟人聊天，不想被誤會孤單

C. 假裝滑手機，等待有人主動搭話

D. 想趕快找地方躲起來

【問題二】別人誇你很有魅力時，你的反應是？

A. 自然接受，微笑說謝謝

B. 開玩笑說「哪有～」但其實有點開心

C. 不太敢直視對方，覺得被誇很不自在

D. 立刻反駁：「我才沒有！」

【問題三】當你遇到想嘗試的新挑戰時，你會怎麼做？

A. 馬上行動，不試怎麼知道？

B. 思考後再決定，但多半會去做

C. 猶豫很久，怕做不好

D. 通常放棄，覺得反正沒成功過

【問題四】你在鏡子前看著自己時，腦中最常出現的想法是？

A. 我今天狀態很好

B. 這個角度還不錯

C. 好像需要改進什麼

D. 為什麼我怎麼看都不對勁

測驗結果

A最多：氣場滿分型：自信是你的天生魅力

你知道自己的優點，也懂得讓別人看見。你的自信來自穩定的自我價值，而不是外界評價。這樣的你，走到哪都能吸引目光。

但別忘了，真正的自信不是完美，而是坦然。當你學會接受不完美，也是一種更深層的力量。

B最多：溫柔堅定型：你的自信藏在氣質裡

你不會刻意炫耀，但行為舉止間自然散發出一種讓人信任的穩重感。你的魅力在於溫和與真誠。

唯一要注意的是，你有時太在意他人感受，會壓抑自己的想法。學會勇敢表達，你的光會更明亮。

C最多：隱性自卑型：你有實力，但總覺得不夠好

你其實能力不錯，卻常被比較與懷疑綁住，害怕被看見缺點。你的問題不是沒有自信，而是「太在意別人」。

試著多給自己肯定，你不需要完美，也能被喜歡。當你敢相信自己，氣場會瞬間翻倍。

D最多：玻璃心型：你的自信需要重新修復

你太容易被外界評價動搖，常把別人的話當成真理。這樣的你容易陷入「越努力越焦慮」的循環。

先停下來，重新傾聽自己的聲音。自信不是一夜之間建立的，而是每天一點點，從「我值得被喜歡」開始。

《范姜控粿粿出軌王子》再掀渣風暴！盤點演藝圈11位「婚內背叛代表」

《范姜控粿粿出軌王子》再掀渣風暴！盤點演藝圈11位「婚內背叛代表」

2025-10-29 13:55 女子漾／編輯張念慈
男星范姜彥豐今天無預警在社群發文怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊，痛罵：「我的信任與真心被狠狠踐踏，成了戴著綠帽的小丑。」一句控訴瞬間引爆網路輿論，也讓外界再度想起那些年讓人「愛情幻滅」的演藝圈出軌風暴。

王力宏的「蕾神之鎚」、阿翔的街頭熱吻，到福原愛的「兩天一夜」爭議，以下整理出11位婚內出軌被實錘的藝人故事，有人一夜之間從模範偶像變全民公敵，也有人事後重生復出，但每一段背叛都曾讓大眾重新懷疑愛情的真實。

婚內出軌藝人1. 王力宏：蕾神之鎚砸碎才子光環

2021年底，李靚蕾揭露王力宏多次召妓、冷暴力與感情控制，讓昔日「音樂才子」形象瞬間崩塌。她的長文直指他「偽裝愛家，實則荒唐」，引發全網轟動，被網友封為「蕾神之鎚」。

王力宏雖出面道歉、宣布暫退演藝圈，但長達20年的完美人設已無法挽回，這場婚變成為華語娛樂圈最具代表性的出軌事件。

婚內出軌藝人2. 阿翔 × 謝忻：車邊熱吻照毀掉一世清白

2019年，媒體拍下阿翔與謝忻街頭擁吻照震驚各界，阿翔多年來以「模範丈夫」著稱，與妻子育有三子女，形象乾淨親民，卻被曝與謝忻在工作期間陷入不倫戀。事件曝光後兩人淚灑記者會道歉，但民眾不買帳，甚至有網友怒喊：「這場八點檔太噁心！」阿翔沉寂兩年才逐漸回歸螢光幕，阿翔的妻子Grace（龔淑卿）不離不棄，如今夫妻常在社群分享恩愛日常。

婚內出軌藝人3. 鄭人碩 × 小薫：戲裡戲外分不清的「影帝不倫戀」

演技派男星鄭人碩以直率個性與硬派形象聞名，但拍攝《角頭》系列後卻深陷「戲假情真」風波。他與合作女星小薫被爆婚內曖昧、頻繁約會，他雖辯稱已離婚，但前妻在社群暗示「時間點重疊」，讓外界譁然。事後兩人乾脆公開戀情，從被罵到「順勢成真」。

婚內出軌藝人4. 陶喆 × 楊子晴：音樂才子落淚認錯

陶喆2014年風光迎娶富家千金江佩蓉，不料隔年已婚的陶喆，就接受舊愛楊子晴邀約上酒店交歡，當晚楊子晴在飯店大廳被狗仔偷拍，隔天立即出示訊息對話截圖接受採訪爆料，引燃轟動兩岸的「陶色腥聞」，彷彿一切都在女方計畫之中。

事件延燒十幾天，陶喆終親上火線認錯，強調是遭女方主動邀約設計，愧歉：「對不起自己的妻子Penny之外，也給社會大眾做了最不好的示範。」老婆沒提離婚、完全原諒且不告通姦。

婚內出軌藝人5. 倪安東 × 管罄：婚外情修成正果

2017年，偶像歌手倪安東被爆已婚生女，卻與女歌手管罄婚內出軌。
2017年，偶像歌手倪安東被爆已婚生女，卻與女歌手管罄婚內出軌。

2017年，偶像歌手倪安東被爆已婚生女，卻與女歌手管罄婚內出軌。他坦承兩人「在台灣與美國都發生過關係」，一句誠實反而掀起更大輿論。事件發生後，倪安東與前妻離婚，管罄也因此被捲入風波並被指為「小三」。儘管經歷了這段感情爭議，倪安東與管罄在2023年3月登記結婚，並於同年7月在美國和台灣舉辦了婚禮。

婚內出軌藝人6. 周洺甫：婚照未乾就爆出親密照

前「183 Club」成員周洺甫與歌手愛紗的婚姻本是演藝圈佳話，但3年後爆出因外遇離婚。愛紗在臉書宣布，「很抱歉曾經祝福我結婚的每一位朋友，我跟周洺甫離婚了」，沒有想到自己的婚姻裡會有不忠誠，等於證實周洺甫外遇。愛紗表示，2個月前愛紗發現周洺甫與一名女性友人互動曖昧、過從甚密。一問之下，坦承出軌，愛紗情緒崩潰，決定離婚。

婚內出軌藝人7. 許志安 × 黃心穎：車內熱吻全港震驚

被譽為「香港最堅定愛情」的許志安與鄭秀文，經歷多年分合終成眷屬，許志安卻在2019年被拍到車內激吻黃心穎。影片一出，全港嘩然，他開記者會崩潰痛哭：「我很噁心，很錯，很陌生！」成了港圈最丟臉的告白。鄭秀文選擇原諒，近日許志安隨組合「BIG FOUR」在香港舉行演唱會，夫妻一起慶祝許志安58歲生日，走過婚變風波後，感情回歸恩愛。

婚內出軌藝人8. 福原愛：國民甜心變背叛象徵

日本桌球女神福原愛與江宏傑婚後甜蜜育有兩子，卻被日媒拍到外型像大谷翔平的「橫濱男」約會外遇，跨國婚姻最終於2021年離婚收場。

福原愛離婚前動作不斷，透過好友放話指老公江宏傑言語霸凌，大姑江姊也被福原愛形容成「毒姑」，不過隨著橫濱男元配轟她說謊，兩人根本是「雙不倫」，福原愛當時又把親媽丟在台灣只顧談戀愛，種種行為讓網友和日媒也不無法再相挺，形象從國民偶像變成輿論箭靶。

婚內出軌藝人9. 陳綺貞：文青女神陷入「小三疑雲」

向來以清新文青形象著稱的陳綺貞，2019年被爆與已婚銀行高層熱戀，事後她雖表示不知情並已與對方分手，但仍被捲入「小三疑雲」，男方妻子也對她提告。這件事不僅讓陳綺貞的形象受損，甚至影響到她的演藝事業。

婚內出軌藝人10. 王瞳 × 馬俊麟：螢幕情侶變成真實不倫戀

王瞳與馬俊麟因戲擦出火花，背叛各自伴侶，爆出「本土劇不倫戀」。正宮提告後，兩人事業重創、形象崩壞，但王瞳仍被男友艾成原諒並結婚。悲劇的是，2022年艾成因情緒困擾墜樓身亡，這段過往再度被輿論翻出，成為她人生揮之不去的陰影。

婚內出軌藝人11. 伊能靜 × 黃維德：牽手照成婚姻終點線

2008年，伊能靜與庾澄慶9年婚姻因「牽手門」劃下句點。當時她與黃維德在大陸街頭十指緊扣被拍下，引發黃維德有女友、伊能靜已婚的「雙劈事件」風波。事後黃維德向大眾道歉並解釋是朋友間的互動，而伊能靜在隔年結束了與庾澄慶的婚姻。此事件對兩人的演藝事業都造成了衝擊。

伊能靜:2015年與中國演員秦昊再婚，多年後她以《乘風破浪的姊姊》翻紅；黃維德事業重心轉往大陸，近年來在中國大陸的戲劇作品中表現活躍。

庾澄慶2016年與小14歲的前主播張嘉欣再婚，婚後育有一對子女，分別是女兒「哈密瓜」和兒子「哈寶」。

