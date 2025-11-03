2025-11-03 17:21 女子漾／編輯ANDREA
雙11家電3C購物懶人包：Logitech、Xiaomi、Samsung、B&O 限時優惠一次看
一年一度的雙11購物節正式開跑！從辦公神器到智慧家電，再到頂級音響，今年各大品牌不只比拼價格，更推出滿額禮、限量贈品與抽獎活動，讓消費者用最划算的價格入手心願清單。以下整理各大品牌的優惠重點，讓你快速掌握2025雙11必買攻略。(陸續更新...
Logitech 羅技：李珠珢同款鍵鼠最低639元起
Logitech「雙11狂歡購物節」即日起至11月16日登場，主打辦公、電競與人體工學全系列下殺5折起。
熱門商品如 MX Master 3S 智能滑鼠、MX Keys S 鍵盤 優惠價各為2,990元（原價3,990元），創作者愛用的 MX Creative Console 主控台 則特價5,990元。
此外，人體工學系列 Wave Keys 鍵盤、LIFT 滑鼠 皆降至1,990元。
加碼滿額活動還有 李珠珢限量週邊、UberEats抵用券、iPhone 17抽獎 等多重好禮，實體與線上皆可參加。
Xiaomi 小米：智慧家電全面5折起
小米雙11於10月31日至11月17日開跑，主打「萬元升級全屋智慧生活」。
熱銷 REDMI Note 14 手機最低3,999元起，智慧投影機 L1 Pro 6,999元；
掃除神器 掃拖機器人 X20 Max 直降3,496元至12,499元，75吋智慧顯示器 A Pro 優惠價28,499元再送小平板。
活動期間於小米商城消費滿1,111元即可抽 Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2026 QLED。
另有11/6至11/11台北SOGO忠孝館Roadshow體驗活動，現場打卡抽AIoT好禮、領限量折扣券。
Samsung 三星：全通路折扣、回饋雙享
三星推出「Samsung Week 雙11購物節」，線上線下同步開跑。
Galaxy S24 Ultra 最低6折、指定平板滿萬現折1,111元，充電配件快閃最低3.5折。
智慧顯示器現折3,000元再送3,000元即享券，指定家電再享最高 11% Samsung Rewards 回饋。
Galaxy Z系列摺疊旗艦購機回饋最高超過16,000元，使用LINE Pay與富邦J卡付款還可再拿LINE POINTS與5%回饋。
洗衣機、投影機等指定機型再送高額好禮，粉絲入手正是時候。
Bang & Olufsen：百年典藏7折起
丹麥奢華音響品牌 Bang & Olufsen（B&O） 以百年為名推出 The Centennial Collection 百年典藏系列，經典款 Beoplay H100、Beosound A5、Beosound A9 以復古世紀紅、棕、藍配色重新亮相。
除典藏展示將於11月15日至2026年1月25日巡迴全台，B&O也同步舉辦「雙11七折盛典」，指定耳機與喇叭享7折優惠起，通路包含遠寬官網、PChome、momo與Yahoo購物中心。
