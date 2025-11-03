2025-11-03 17:21 女子漾／編輯王廷羽
《月亮在江邊流淌》5大看點！金世正古裝首挑戰、姜泰伍退伍回歸演繹靈魂交換愛戀
古裝控、浪漫控注意！韓國古裝愛情劇又添一部CP化學炸裂新作，《月亮在江邊流淌》11/8起在friDay影音獨家上線。這次由金世正、姜泰伍組成新鮮臉龐CP，配上靈魂互換、宮廷復仇、亡妻疑雲等劇情線，既甜、又虐、還帶玄幻感，根本讓人一眼陷入。今天編輯整理《月亮在江邊流淌》的5大看點，快一起來看看這部新作的魅力。
《月亮在江邊流淌》看點1：金世正首挑古裝，向河智苑請益「靈魂互換」演法
金世正第一次主演古裝劇，就直接挑戰「一人靈魂互換兩種性格」的高難度設定。她分享，一開始才發現要準備的細節很多，除了研究靈魂互換的表演方式，還得練習方言、調整語氣節奏，連韓服儀態都仔細練習，希望呈現韓國文化之美。面對難題，她特別向《祕密花園》河智苑請教分飾靈魂的心法，河智苑提醒「與對手演員的默契最重要」。因此她與姜泰伍在拍攝前、彩排時花大量時間交流，也會觀察彼此細微表情、動作，讓角色轉換更自然。
《月亮在江邊流淌》看點2：姜泰伍退伍回歸！再戰古裝與靈魂互換
《月亮在江邊流淌》是姜泰伍退伍後的第二部作品，也是他繼《綠豆傳》後時隔6年再次出演古裝。他坦言起初有些緊張，特別回頭看自己過去的古裝演出，重新調整語氣與演法。這次為了詮釋靈魂互換，他觀察金世正的笑容、習慣動作、甚至無意識的小表情，努力捕捉她的細節並融合在角色裡。工作人員形容他像「能量棒」般帶來正能量，讓角色的情感層次更加飽滿。
《月亮在江邊流淌》看點3：亡妻既視感+靈魂互換劇情，情感拉扯濃度高
故事從痛失摯愛開始，王世子因亡妻的離開而封閉自己，直到遇見外貌神似亡妻、卻失去記憶的女主角。兩人意外互換靈魂，開啟一段「換位思考、將心比心」的奇幻旅程。愛情線既有命運交錯的浪漫，也包含失去後重新面對感情的心境拉扯，情緒層次濃厚，是一種慢慢滲透的甜與暖。
《月亮在江邊流淌》看點4：精彩配角登場，卡司陣容厚實
除了金世正、姜泰伍，劇中也集結多位人氣與實力演員。《愛的迫降》最帥忙內李新英飾演被廢位的嫡長子，氣質孤高、背負家族傷痕；《篡位》出身的洪秀珠則演出權勢千金金優姬，美貌與家族背景亮眼，卻被命運牽制。同時還有《太陽的後裔》晉久、《陽光先生》金南喜、《舉重妖精金福珠》池一株、《老頑固實習生》朴雅仁，以及「母親專業戶」南基愛同台演出，宮廷戲份質感與張力更完整。
《月亮在江邊流淌》看點5：強導配人氣卡司，滿滿韓式浪漫美學
《月亮在江邊流淌》由《我們，家》導演李東賢、《境遇之數》編劇趙勝熙合作，畫面質感、角色氛圍都備受期待。劇組甚至立下收視公約：若突破兩位數，導演將自費在MBC門口請客100杯咖啡，演員也笑說要穿韓服一起送咖啡，「讓MBC正門真的咖啡流淌」。
《月亮在江邊流淌》於friDay影音獨家跟播，11/8起每週六日更新。
