翻盤大眾口碑！NMIXX 最新單曲〈Blue Valentine〉終於獲得與實力匹配的好成績！

Hi there，如果有在關注 K-Pop 的朋友或許會知道NMIXX엔믹스這個團體，他們是來自大公司 JYPE 的女團，也就是 TWICE、ITZY 等女團的師妹，雖然在他們出道之後一直被讚譽為目前最有實力的女團之一，但是在歌曲成績方面卻一直不慍不火，當然也有擁戴他們的粉絲們，不過在大眾傳播度方面似乎總是差了那麼一點。好在機會是留給準備好的人，唱跳實力堅強的 NMIXX 終於在發行第一張正規專輯《Blue Valentine》(2025) 時迎來了大眾口碑的翻盤！憑藉專輯同名曲〈Blue Valentine〉(2025) 擄獲了許多路人粉絲的欣賞！

都已經出道三年多才發行第一張正規專輯，我認為這的確有些對不起他們的實力，在唱跳俱佳但沒有大爆紅的同時，其實已經發行了四張迷你專輯，並且擁有幾首小有知名度的單曲，例如〈DICE〉(2022)、〈Love Me Like This〉(2023) 等等，儘管在串流、商業成績不算天花板等級但也絕不容忽視。而如今藉著〈Blue Valentine〉一舉獲得了多個韓國打歌節目的一位成績，並且也成為了 NMIXX 的首支 RAK 單曲，希望隨著時間發酵，有機會成為他們的第一首 PAK 單曲。

NMIXX 的作品曲風總是獨特，這首〈Blue Valentine〉也不例外，在歌曲風格和節奏變化等各方面都玩得很精彩。首先在曲風方面算是一首流行搖滾歌曲，這在 NMIXX 過往的歌曲中不是沒出現過，只是這次實在是太令人驚豔了，因為還要搭上節奏層面的快慢變化，他們將快與慢融入在主歌、副歌之外，初次聽或許甚至分不太出來他們的段落間隔，但正因為這樣巧妙的編曲安排，所以讓歌曲的層次感上升到最大值，而即便在任何速度時也都能感受到他們滿滿的正向感。

如果簡化一點來說，〈Blue Valentine〉是首在探討希望的歌曲，大致的意思成員在一起追求夢想的路上一定會有出分歧的時候，但到了最後大家都明白原來一同朝著希望前進才是最好的方向。這樣的氛圍在整體歌曲中也可以輕易地就聽出來，並且他們也將這種豐富的內心活動帶到 MV 當中，在其中他們出現在很多不同的場景，有些是現實、有些又像是虛擬情境。交織而成一部眼花撩亂的影片，然而又和歌曲本身契合得不得了！

我很喜歡在 MV 中將音樂快慢別也表現得具體的這一點，無論是場景或成員的鏡頭都能很好地和音樂搭配在一起，除了這次歌曲非常好聽之外，我認為 MV 也為此次的亮眼成績加了不少分！另外在除了 MV 之外，我也推薦大家可以去看看 NMIXX 在舞蹈練習室裡的影片，尤其是大家都裝扮成藍色角色的版本，雖說整部影片的趣味成分很高的，但還是不僅讓人佩服他們怎麼在莫名其妙、甚至有些人視線根本看不太到的情況下，完成了和一般情形沒差多少的演出，這確實滿令人驚喜的！

我不曉得 NMIXX 在台灣的人氣到底如何，但我知道上次他們在台灣開演唱會時的迴響非常不錯，常常被網友戲稱為「特戰隊」的他們，好身手終於被大眾認可了！這張專輯《Blue Valentine》、這首單曲〈Blue Valentine〉，簡直是將他們這幾年的些許憋屈一次性地爆發出來！不僅是在歌曲中追求、實踐希望，他們在現實生活當中，也獲得了屬於他們自己的希望，一路走來的他們也終於算是熬出頭啦！順道一提，除了主打歌曲之外的整張專輯我都滿推薦的，強烈的 NMIXX 風格不會讓人失望的！

