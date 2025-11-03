立冬轉運來了！「4生肖」祿存星加持　財運翻紅、事業穩步高

張員瑛。圖片來源：IG@for_everyoung10

11月7日迎來節氣「立冬」，代表秋天正式結束、冬天開啟，也象徵運勢能量開始轉動。紫微斗數專家姚本軍指出，立冬後「祿存星」發威，對生肖豬、羊、馬、雞帶來好消息。祿存星象徵「穩定與收穫」，意味著過去的努力將逐漸開花結果，不論是升遷、加薪還是貴人相助，這4個生肖在立冬後迎來轉運時機，只要持續踏實耕耘，就能穩穩接住好運與財氣。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖豬

紫微斗數中祿存星在2025年立冬開始對於生肖豬產生影響，對豬者而言，這是一段「運勢回升」的時期。豬者天生善良務實，常常默默付出，但未必會向外爭取。在此時象徵著過往所累積的人情、能力與信譽，正準備回來報償給他們。

事業上的進展會變得更加踏實，有機會得到主管的肯定，也可能在組織中獲得更穩定的角色。更重要的是，祿存讓豬者的眼光變得更精準，對於機會與風險的判斷更為靈巧，不再依賴運氣，而是以智慧把握未來。

立冬之後，若豬者願意稍微積極一些，將能迎來穩中有進的好時機。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖羊

祿存星在2025年立冬開始對於生肖羊，那種「踏實換成果」的能量更加明顯。羊者本身帶著柔韌之心，雖然溫和卻有堅持，受祿存星影響，事業基礎更加鞏固。

升遷、加薪、被委以更重要責任等現象都可能發生，尤其是那些長期在同一領域深耕的羊者，更能感受到職涯的地位提升。

祿存也象徵財務穩定，因此羊者在工作中，不僅會獲得實質的回報，也能累積長遠的價值與人脈。這段時間越是在自己的專業裡深挖，越能受惠；越是展現可靠的特質，就越容易被提拔與信任。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖馬

祿存星在2025年立冬開始對於生肖馬，它帶來的是一種「貴人從人而來」的運勢。馬者熱情、行動力強，人際網絡本就活絡，此時受祿存影響，這種人脈力量更能轉化為具體機會。

朋友介紹的工作、合作夥伴的支持、團隊共同創業的契機，都可能在這時浮現。祿存也讓馬者在面對合作時更懂得互利共贏，不會再一味獨行，而懂得集眾之力成事。

立冬後的社交活動如果能多參加、多互動，不僅能遇見新的貴人，甚至能重新連結舊識，促成事業上的加分轉折。這是一段「越願意分享，就越能得到支持」的好時機。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖雞

祿存星在2025年立冬開始對於生肖雞，它帶來的不只是財富，更是「心態成熟帶動機會」的祝福。雞者聰明敏銳，但有時在競爭中容易過度緊繃。受祿存影響，象徵內在變得更篤定、更從容，反而能吸引外界的助力。

當雞者不再急於證明自己，而是以穩健的節奏前進，事業上的運勢自然水漲船高。精神狀態變好、人緣變順、貴人靠近，甚至連投資或副業也更容易做出正確判斷。

同時需要強調的是「先調整能量，再迎接機會」，而雞者只要心安定，財與事業就會逐步到位。