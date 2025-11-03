2025-11-03 14:29 陳唯君
穿上ENHYPEN親手設計的衣服！「Artist-Made Collection」快閃台北
從北京、紐約、香港、掀起快閃熱潮的《Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP》，海外巡迴最終站，於10月31日在LaLaport南港正式揭幕，恰逢ENHYPEN出道五週年之際，為期17天的快閃店有著特別的紀念意義，彷彿獻上一份生日大禮與台灣粉絲相見！
此次快閃店以 ENHYPEN 七位成員（Jungwon、Heeseung、Jay、Jake、Sunghoon、Sunoo、Ni-ki）「想與 ENGENE（官方粉絲名）一起使用的物品」為主題，透過成員個人品味與個性，結合屬於他們的生活風格，傳達「希望在日常中與粉絲時刻相伴」的意涵。ENHYPEN 官方 YouTube 頻道更公開長達約十一個月的商品製作幕後影片，成員親自參與設計過程一覽無遺，從暖心實用的設計概念，到專屬細節的誠意巧思，ENGENE能透過每一件週邊商品感受 ENHYPEN 成員獨特創造力！
部分亮點商品包括隊長Jungwon設計了以「마음이(心意)」為靈感的睡衣與地毯；Heeseung則推出可自由客製化的鑰匙圈與胸針套組；Jay設計了展現個人日常風格的短袖 T-shirt 與圍裙。Jake則挑選了自己常用的項鍊與保溫杯；Sunghoon創作了以「白色小狗」為靈感的連帽外套與公仔鑰匙圈；Sunoo推出了可愛的毛帽與療癒滿滿的氣氛燈；Ni-ki則親自以手寫字與自身照片設計了飛行外套及香氛蠟燭。另外，快閃店期間只要購買一件指定成員設計的商品，就可獲得該成員海報一張，可累贈！
延續海外巡迴的高質感風格完整移展至台北最終場，現場設置電話亭、代表七位成員的滑板等沉浸式體驗感滿滿的展示區，除了可近距離欣賞成員設計的原創商品，更獨家新增台灣限定週邊如：明信片、貼紙組、髮圈、杯墊等商品，成為必搶重點商品之一。現場設立拍照專區與帥氣的成員大型背板讓ENGENE們捕捉打卡，與成員留下甜蜜合影，希望讓台灣 ENGENE 也能沉浸於 ENHYPEN 所創造的獨特世界觀！
[活動期間及地點]
* 活動期間：2025年10月31日（五） - 2025年11月16日（日）
* 開放時間：
週日～週四 | 11:00 – 21:30 (UTC+8)（最後入場時間為 21:00）
週五～週六 | 11:00 – 22:00 (UTC+8)（最後入場時間為 21:30）
* 活動地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港
(115018 台灣台北市南港區經貿二路131號1樓)
[等候及入場辦法]
* 本快閃店無需事前預約，將依現場排隊順序發放號碼牌，並依照號碼牌順序入場。
* 當日上午 10:00 (UTC+8) 起將依排隊順序發放號碼牌。每人限領一張，不可偕同入場。號碼牌不得轉讓給他人。
* 快閃店開放入場前，請遵從現場工作人員的指示，於外部等候區依序排隊。
* 若有擅自脫離隊伍、插隊等不正當行為，或造成他人困擾之行為，可能會被限制入場。
* 等候時禁止使用椅子及帳篷。
* 快閃店開放入場後，請遵從現場工作人員的指示，依排隊順序入場。
* 根據現場情況，可能會改為現場排隊入場，而非發放號碼牌。
* 停留時間：入場後，每人可在快閃店內停留40分鐘。
(第1場 11:10-11:50, 第2場 12:00-12:40, 第3場 12:50-13:30, 第4場 13:40-14:20, 第5場 14:30-15:10, 第6場 15:20-16:00, 第7場 16:10-16:50, 第8場 17:00-17:40, 第9場 17:50-18:30, 第10場 18:40-19:20, 第11場 19:30-20:10, 第12場 20:20-21:00, 第13場 21:10-21:50)
* 週日～週四不開放第13場次。
* 入場人數：每場次60人
* 每場次的入場人數可能根據現場情況進行調整。
* 為確保能順利入場，請於入場時間開始前15分鐘於等候區排隊。
* 每張號碼牌僅能在標示的場次時間內入場一次。離場後不得再次入場。即使延遲入場，也必須在規定的停留時間（40分鐘）結束時離場。
