下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米豆RiceBean評價，胺基酸沐浴露溫和控油、淨味沐浴乳霜助眠放鬆，把浴室變身五星級SPA｜溫和洗沐保養心得

夏天是不是一個讓人又愛又恨的季節？☀️

身為一個每天在辦公室和通勤路上奔波的OL，我超愛夏天的陽光和各種漂亮的衣服，但同時也對那黏膩的汗水和失控的皮脂感到頭痛不已…😫

特別是當你精心打扮，想穿上一件削肩或露背小洋裝，卻因為背上那些不聽話的小瑕疵而猶豫再三，那種心情真的只有我們自己懂！

更尷尬的是，一整天會議、報告轟炸下來，再加上擠捷運的悶熱，回到家總覺得身上有股難以言喻的「疲憊味」，那種感覺真的會讓人自信心直接掉到谷底…

洗澡，本該是一天中最放鬆的Me Time，卻常常變成只是為了完成任務的匆忙流程。

一直在尋找，有沒有一種沐浴產品，不只能解決我最在意的背痘和體味問題，還能把浴室變成我專屬的身心療癒小角落呢？

夏日穿搭殺手！那些不敢露出的背和尷尬的氣味...

我猜，有這種煩惱的絕對不只我一個！台灣這種潮濕悶熱的天氣，對油性或混合性肌膚來說，簡直就是一場災難。

背部的肌膚因為長時間被衣服覆蓋，加上汗水和油脂的雙重攻擊，毛孔特別容易堵塞，那些惱人的小顆粒就這樣春風吹又生，一片一片地冒出來，舊的還沒消，新的又來報到…😭

試過很多號稱「抗痘」的沐浴產品，但很多都過於刺激，洗完後背部肌膚變得超級乾澀緊繃，感覺水分都被抽乾了，結果反而刺激皮脂分泌得更旺盛，陷入一個可怕的惡性循環。

更別提有些產品洗完後那種「假滑感」，沖了半天還是覺得身上有一層東西，真的讓人很不舒服。

而異味問題，更是許多人不敢說出口的秘密。它不一定是汗臭，有時候是一種皮脂混合著汗水和疲勞的複雜氣味，尤其在壓力大的時候更明顯。

用香味太濃郁的沐浴乳去硬蓋，結果只是讓味道變得更奇怪，那種欲蓋彌彰的感覺，真的比什麼都還尷尬…

尋覓命定沐浴露之旅，遇見米豆RiceBean的「剛剛好」哲學

就在我快要放棄，打算整個夏天都用T-shirt封印我的背部時，我遇見了米豆 RiceBean。

實測！米" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1761538455-1163114116-g_l.jpg"> 下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​

他們家的品牌理念「剛剛好，就是最好的狀態」，完全打中我的心坎！💖

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​在這個什麼都追求「極致」、「最多」的時代，「剛剛好」反而是一種最難得的溫柔與智慧。這不就像我們在生活中追求的平衡感嗎？

深入了解後，發現他們全系列都是胺基酸潔淨系統，不含那些我極力想避開的SLS/SLES、酒精、矽靈和刺激性防腐劑，對敏弱肌超級友好！

這讓我這個皮膚偶爾會鬧脾氣的人感到非常安心。

這次我一口氣入手了他們家兩大明星商品：針對背痘設計的「逗號控油穀物胺基酸沐浴露」，以及主打淨味舒眠的「夜寧淨味沐浴乳霜」。

我選的香氣分別是指定的「月季玫瑰」和「琥珀晚霞」，準備來一場最極致的居家沐浴體驗！

給背痘溫柔的逗點，清爽呼吸的肌膚—逗號控油沐浴露

先來說說這瓶被我視為「背痘終結者」的逗號控油沐浴露吧！

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​它的瓶身設計簡約又有質感，琥珀色的凝露配上金色壓頭，擺在浴室裡就像個漂亮的裝飾品。

我選的「NO.1 月季玫瑰」，是那種一聞就會讓人心情變好的味道！🌹

它不是那種很甜膩、很有侵略性的玫瑰味，而是一種非常清新、帶著水氣的晨間玫瑰香。

像是清晨走進一座灑滿露珠的玫瑰花園，可以聞到玫瑰花瓣的清甜，還夾雜著一點點荔枝般的果香和綠葉的氣息，非常有層次感。

這個味道把原本單純的清潔過程，瞬間提升成一場浪漫的感官饗宴，讓我真心期待每一次使用它的時刻。

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​質地是透明的凝露狀，流動性很好。加水輕輕一搓，就能產生非常細緻綿密的泡沫，這就是胺基酸潔淨成分的特色！

它的泡沫不像市面上有些沐浴乳那麼誇張豐厚，但卻更有彈性、更扎實。

在身上按摩的時候，感覺每一寸肌膚都被溫柔地包覆著。

我會特別在背部、胸口這些容易長東西的地方加強按摩，停留個一兩分鐘，讓裡面的有效成分好好作用一下。

沖洗的時候完全不費力，一下就沖乾淨了！

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​最讓我驚豔的是洗後的膚觸，是一種「會呼吸」的潔淨感。

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​摸起來清爽，卻完全不乾澀，肌膚保有一種水潤的彈性，完全沒有那種洗掉一層皮的緊繃感。這對我這種混合偏乾肌來說，真的太重要了！

連續用了快兩週，我真的感覺背部的顆粒感改善很多，那些囂張的紅色小點點也變得比較穩定、不再隨便冒出來。

最重要的是，肌膚摸起來變得更平滑細緻，暗沉感也降低了。

現在我終於可以自信地穿上我衣櫃裡那件細肩帶上衣，享受陽光灑在肩上的感覺了！✨

關掉世界的喧囂，一場專屬夜晚的琥珀晚霞儀式

如果說「逗號控油沐浴露」是我日間的戰鬥夥伴，那這瓶「夜寧淨味沐浴乳霜」，絕對就是我結束一天疲憊後的「靈魂慰藉」。

光是它絲滑的乳霜質地，就已經贏了一半！

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​我選的香氣是「琥珀晚霞」，這味道真的太高級、太有層次了！🧡

它的前調是清新的佛手柑與檸檬，中調轉為溫柔的玫瑰與沉穩的雪松，最後以溫暖的琥珀、白麝香與檀木收尾。

整個香氣聞起來就像在一個高級飯店的Lounge Bar，手上拿著一杯威士忌，看著窗外日落晚霞，溫暖又慵懶，瞬間把一整天的煩躁都隔絕在外。

它的質地是白色的濃郁乳霜狀，擠在手上能感覺到它的滋潤度。泡沫不像控油款那麼多，但同樣非常細滑。

塗抹在身上時，那種絲滑的觸感伴隨著溫暖的香氣，真的會讓人忍不住閉上眼睛深呼吸，彷彿一天的壓力都隨著水蒸氣一起蒸發了。

這不只是一瓶沐浴乳，它是一場完整的放鬆儀式。

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​

成分裡的PCA鋅和茶樹淨味因子，讓它不只是單純用香味掩蓋體味，而是從源頭調理。

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​洗完後，肌膚上留下的是一種非常淡雅、彷彿天生自帶的體香，乾淨又溫暖。

而且它的保濕度真的沒話說，洗完澡就算暫時忘了擦身體乳，皮膚摸起來還是非常水潤柔嫩，完全沒有乾癢的感覺。

添加的鎂元素據說能幫助放鬆，我確實覺得用它洗完澡後，整個人都鬆弛下來，躺在床上很快就能進入夢鄉，睡眠品質也提升了。😴

我的選擇困難解方？其實你可以兩個都要！

說真的，這兩瓶我都愛到不行，根本選不出來！

所以我的用法是，白天出門前如果沖澡，或是今天流汗比較多、感覺比較油膩時，我就會用「逗號控油沐浴露」來加強潔淨和調理；晚上下班回家，想要好好放鬆、洗去一身疲憊時，就用「夜寧淨味沐浴乳霜」來一場香氛SPA。

下班後的療癒秘密！終結夏日背痘、尷尬體味的命定沐浴乳實測！米

​如果你跟我一樣，有背痘、毛孔粗大的困擾，又希望沐浴品質地溫和不刺激，那「逗號控油沐浴露」絕對是你的蜜糖。

如果你更在意體味問題，或是希望沐浴的同時能舒緩壓力、幫助睡眠，那「夜寧 new 淨味沐浴乳霜」的儀式感一定能滿足你。

當然，最好的方式就是像我一樣，把他們兩個都帶回家！😉

畢竟，寵愛自己是不需要做選擇的。每天的沐浴時光，是我們褪去所有角色、只做自己的珍貴時刻。

選擇一款對的沐浴產品，不只是清潔，更是一種生活的態度，一種溫柔對待自己的方式。

推薦給每一個在生活中努力發光的你，一起來體驗米豆RiceBean帶來的「剛剛好」的美好吧！💕

官網｜米豆 RiceBean

FB粉專｜米豆 RiceBean

Google商家｜米豆美麗工作室