震撼華娛圈！歷年「毒品風波藝人」回顧，這位男星現況超反轉！

娛樂圈內毒品事件層出不窮，藝人一旦牽涉其中，事業往往遭遇重創，也反映出台前光鮮與私下壓力之間的落差，更揭示出娛樂生態與社會結構的問題，從早期資深藝人到新生代偶像，毒品陰影從未真正消散。

近期最受矚目的莫過於馬來西亞華裔創作歌手黃明志，他因在台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝案中被捲入吸毒爭議，警方在現場查獲藍色藥丸並對其進行尿檢，結果呈多項毒品陽性反應，包括安非他命、K他命及四氫大麻酚，黃明志本人則堅決否認吸毒與持有毒品，強調自己僅飲酒過量，並聲稱遭到黑函勒索，雖案件仍在調查中，但事件已在社群媒體掀起巨大輿論爭議。

柯震東與房祖名事件（2014）

柯震東拍攝《那些年，我們一起追的女孩》後大紅，卻因在北京吸食大麻被捕，爆出娛樂圈毒品問題，而同時房祖名亦因涉毒被拘，警方一次查獲多名藝人涉毒，當這起事件爆出後，整個華語娛樂圈可說是震撼不已。

原本以青春形象走紅的柯震東，瞬間從「國民初戀」變成「毒品負面教材」，廣告代言全面喊停、戲約全數解約，手上拍攝中的電影也被迫停工，中國官方更一度將他列為「封殺藝人名單」，讓他在演藝圈幾乎「消失」長達數年。

而與他一同被捕的房祖名，也因涉毒入獄六個月，父親成龍更公開道歉，強調「教育失職」，成為當時最轟動的父子檔事件。

資深藝人賀一航吸毒事件（2010）

臺灣資深藝人賀一航，曾因吸毒及召妓風波被媒體曝光，消息傳出後震撼整個演藝圈。身為長年活躍於綜藝與戲劇領域的老牌藝人，他的形象一向親民、風趣，此次醜聞不僅令觀眾錯愕，也讓業界感嘆「偶像終究也是凡人」。

事件發生後，賀一航隨即登記戒毒，並召開記者會誠懇道歉，坦言自己在工作壓力與情緒低潮下做出錯誤選擇，願意負起全部責任。經過治療與反省，他逐步淡出螢光幕前，將重心轉向家庭與健康，多年後他雖重返螢幕，但已不再以喜劇形象為主，而是更低調地參與戲劇演出。

謝和弦的吸毒風波到自我省思

歌手謝和弦多次捲入吸毒風波，最早可追溯至2012年，他在社群平台上自曝吸食大麻，隨後主動到案並驗出陽性反應，引發社會譁然，也導致唱片公司與他解約。之後他一度接受治療並坦承罹患躁鬱症，情緒與心理壓力成為外界關注焦點。2019年，警方再度在其住處查獲大麻，他被依毒品罪嫌帶回偵訊並交保候傳。事件重挫其形象，也讓他與台灣民眾黨的關係劃下句點。儘管爭議不斷，謝和弦仍持續透過音樂創作及社群發聲，態度反覆引發兩極評價

祝釩剛三度染毒風波 從偶像男團到直播主的轉折人生

出身自男團 183 Club 的祝釩剛，憑藉《王子變青蛙》、《新兵日記》等戲劇打開知名度，形象一度陽光帥氣，然而他的演藝之路卻屢因毒品蒙塵，2007 年與 2013 年兩度因涉毒遭警方拘捕後，他改名為「張佑天」轉往中國發展。

沒想到 2020 年又被查出持有含大麻油的電子菸，第三度捲入毒品風波，自此淡出台灣演藝圈，據傳他現已投入中國直播產業，靠著網路銷售轉型成功，月收入最高曾達百萬。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885