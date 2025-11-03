地價稅開徵啦！誰要繳、怎麼算、怎麼省？一篇搞懂 2025 地價稅懶人包

圖片來源：FB @財政部、canva

一年一度的地價稅季又到啦！每年 11 月開徵的「地價稅」是針對當年度 1/1 至 12/31 期間的土地持有課徵。今天編輯整理了地價稅資訊懶人包，提醒大家繳費期限、地價稅試算連結，還有繳費優惠懶人包，一起看下去吧！

地價稅是什麼？

地價稅是依照「公告土地現值」所計算的年度土地稅。只要你是土地所有權人（含共有、繼承），原則上都要申報與繳納。地價稅是跟著土地走，不是跟著「住在那塊地的人」走，所以有土地就會收到地價稅通知單。

圖片來源：FB @財政部

誰要繳地價稅？

只要依法被視為「土地持有者」，就要繳交地價稅。除了直覺的土地所有權人，共有人要按份負擔，公有地由管理機關負責；設有典權的土地由典權人繳；有承領、耕作權的人也在範圍內；信託土地則由受託人負責。

8 月 31 日是納稅義務基準日，只看這一天的土地登記。如果你是在 9 月 1 日之後才買房，就不用繳當年度地價稅。

圖片來源：FB @財政部

地價稅三大必記關鍵日

1. 8/31 納稅義務基準日

這一天土地登記簿上記載的所有權人，就要繳全年的地價稅。9/1 之後才買房的人，不用繳當年度地價稅。

2. 9/22 前申請特別稅率與減免

想用「自用住宅用地稅率」或其他減免資格，必須於開徵前 40 日完成申請，也就是 9/22 前（遇假日順延）。錯過只能明年再申請，不能追溯。

3. 11/1 地價稅開徵

繳納期間11/1～11/30（今年順延至 12/1）。同一縣市多筆土地合併 1 張稅單寄送；跨縣市則分別寄送。

注意！若逾期未繳，每超過 3 天加徵 1% 滯納金，最高 10%，再拖超過 30 日，可能移送執行。

圖片來源：FB @財政部

地價稅怎麼算？

地價稅是用土地的「申報地價」來算，基本稅率為 10‰（千分之十）。如果你在同一縣市的土地總價超過累進起點，會照超過的倍數逐級提高稅率，最高可到 55‰。如果是符合資格的自用住宅用地，就能享 2‰ 優惠稅率，省很大。

圖片來源：FB @財政部

計算方式分兩步：

1. 課稅地價＝土地面積 × 申報地價

2. 地價稅額＝課稅地價 × 該級距稅率 − 累進差額

地價稅試算看這邊

台北市地價稅試算

新北市地價稅試算

桃園市地價稅試算

台中市地價稅試算

台南市地價稅試算

高雄市地價稅試算

地價稅繳費方式

1.金融機構臨櫃

2.四大超商（限 3 萬內）

3.ATM / 約定扣款

4.信用卡繳稅

5.行動支付掃 QR Code（悠遊付、台灣 Pay 等）

地價稅繳費優惠一次看

1.悠遊付優惠

可繳全台 19 縣市地價稅，凡綁卡、連帳戶，就有小回饋可拿。

．玉山銀行

綁定玉山信用卡用悠遊付繳稅，再去登錄就能拿 0.2% 玉山 e point，雖然回饋不大，但至少是穩拿型，每戶最多 50 點。

．元大銀行

這家最直接，只要用元大銀行帳戶扣款、單筆滿 2,000 元，立刻送 100 元悠遊付回饋金，限量 1,000 名，手速慢就沒有。

．華南 SnY

走小額累積路線，只要每週四用 SnY 帳戶扣款、滿 500 元就能拿到最高 6% 回饋，但有上限：每戶每週最多 30 元、前 1,200 名。

2. 台灣 Pay 抽獎

於10/27–12/4，掃稅單 QR Code 繳稅，就有抽獎資格，一張稅單等於一次抽獎機會。獎項包含釜山雙人機＋酒、iPhone Air / iPhone 17、Marshall 音響，及SOGO 禮券。

圖片來源：臺灣銀行官網

3. 信用卡繳稅優惠

土地銀行：刷滿三千，就能享受三期或六期零利率。

第一銀行：刷滿一萬元並事先登錄，就能分三或六期免息。

新光銀行：無論金額多少都能直接用三期或六期零利率。

陽信銀行：刷滿三千就能分期，而且最高可分到兩百萬元額度免息。

聯邦銀行：刷滿三千就能享三期零利率。

遠東銀行：刷滿三千同樣提供三期免息方案。

元大銀行：刷滿三千也能輕鬆用三期零利率。

永豐銀行：只要登錄並刷滿三千，就能選三期或六期免息。

中信銀行：免手續費，刷滿一萬元再給三期零利率。

玉山銀行：透過玉山 Wallet 或 Paytax 單筆滿五千並完成登錄，就能開三期免息分期。