《浪漫匿名者》劇評：小栗旬與韓孝周的熟男熟女愛情，揭露四角關係與心理創傷

《浪漫匿名者》必看推薦：小栗旬X韓孝周 跨國浪漫鉅獻

《浪漫匿名者》一上線即佔據了多國NETFLIX排行榜，獲得了口碑好評。觀眾更是從現齡已42歲的小栗旬所散發出的熟男魅力與完美身材感受到滿滿戀愛感!睽違10多年沒有出演愛情劇的小栗旬，更是讓人大力敲碗日後的更多演出。

Copyright ©Netflix

《浪漫匿名者》男主角小栗旬，令人無法抵擋的熟男浪漫

小栗旬飾演的藤原狀亮，展現出驚人的細膩演技。時而散發著熟齡男子的溫柔體貼，時而完美演繹著因有著「無法和人接觸的障礙」帶來的尷尬、恐懼、彆扭，時而又流露出初戀般的青澀與珍惜，這樣多角化的深刻表現，讓觀眾更能感受到這部劇帶來的溫度。

《浪漫匿名者》女主角韓孝周，流利日文，清新動人

而飾演女主角的韓孝周韓國女星，現齡38歲的話，出演的「匿名甜點師」，卻帶著2x歲的青春與清新。頂著俐落的中長髮的造型，更添幾分青澀。妹妹頭瀏海則更凸顯「眼神」。熟練的日語表達更是讓觀眾為之驚艷，不時穿插著幾句韓國的精華詞語「歐爸」、「撒朗」、「撒朗嘿」，別具有異國風情而帶來的浪漫與趣味。

Copyright ©Netflix

《浪漫匿名者》四人的秘密與恐懼解析

一起來盤點四位各自的祕密與面具：

男主角藤原壯亮(小栗旬飾)，因小時候曾目睹哥哥的死亡，將其連結到「自己和哥哥『有手的碰觸』才導致離世」(因為哥哥生了重病，劇中沒有交代是甚麼疾病，但是鏡頭有刻意帶到「無塵室」。)，藤原壯亮因而連結為「因為自己很髒，才會導致愛人離世」。因而有著「無法觸碰他人」的心理障礙。

Copyright ©Netflix

從此以後無法與他人再有任何的接觸，只要一有接觸就會起雞皮疙瘩。

頻繁洗手、噴酒精、換衣服，是因為他覺得自己「髒」並不是潔癖、或是嫌棄他人。而是他獲得安全感的一個方式。

但奇妙的是，他遇到女主角李荷娜(韓孝周飾)就完全沒事!

Copyright ©Netflix

(這樣命中注定的劇情還是很好嗑呀!)

女主角李荷娜(韓孝周飾)身為一個「無法直視他人」的巧克力師傅。自從母親過後，就再也沒有她能夠鼓起勇氣對視的對象了，一直以來都是躲在黑岩健二的背後，默默地做著她最喜歡的巧克力甜點。直到黑岩健二突然的離世，讓她的生活再次失去了依靠，也幸好在命運美好的安排之下，她得以走進「Le Sauveur」。

(甜點店的名字亦有救世主的寓意的這個設計真的太好了)

遇見了很好的工作夥伴、戀人，因而正式啟動了她的人生，得以走出自我框架，擁抱世界和幸福。

Copyright ©Netflix

男二高田寬(赤西仁飾演)，「Brush」音樂酒吧老闆，是藤原狀亮口中做甚麼都第一的，智慧魅力男，飄逸的中長髮流露著一絲絲放蕩不羈的氣質，卻處處展現了溫柔。在遇到了女二艾琳(Irene)後更是魂牽夢縈，兩人在愛與傷害之間逐步向前邁進。

第7集時高田寬在跟艾琳「告別」(告白)時，他透露他的母親有酒精成癮症，因為父親每天都打她，小時候母親離開他，他不知道自己能做甚麼，而艾琳就讓他想到了他的母親。稱艾琳又漂亮又善良。

Copyright ©Netflix

女二艾琳Irene(中村友理飾)是藤原壯亮的好友兼主治醫生，巧合的是，同時也是荷娜的主治醫生，儘管是出版過多本心理學著作的知名精神科醫生，卻受情感問題困擾。

在第6集也揭曉了原因是因為她的母親是一個沒有愛情就活不下去的人，母親三不五時就會企圖自殺，為了引起母親的交往對象的關注，幼小的她必須負責收拾善後，甚至後來就直接拋棄了她。

Copyright ©Netflix

「永遠不會為男人而活，絕對不毀掉自己的人生」因而成為她的信念。

不想要有任何像一般情侶的「戀愛關係」，因為這之於她而言就等於是一種「自毀行為」。但在最後一集，艾琳亦前往國外進行團體諮商，而後在男女主角的婚禮上，兩人亦攜手向前。

Copyright ©Netflix

不論有什麼樣的身分地位、職業背景，每個人均有自己難以啟齒的困境和秘密。 就像女主角李荷娜Hana(日文名)所說的：「像山葵的我，也能走出來」。 我們在生命的過程中，會帶著自己的秘密、恐懼，有著不同於他人的難言之隱，但這一點點的「瑕疵」，終有一天會遇到能讓自己癒合，並且擁抱自己的存在。