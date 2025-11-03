《浪漫匿名者》劇評：小栗旬與韓孝周的熟男熟女愛情，揭露四角關係與心理創傷

2025-11-03 09:34 繆思小熊

浪漫匿名者》必看推薦：小栗旬X韓孝周 跨國浪漫鉅獻

《浪漫匿名者》一上線即佔據了多國NETFLIX排行榜，獲得了口碑好評。觀眾更是從現齡已42歲的小栗旬所散發出的熟男魅力與完美身材感受到滿滿戀愛感!睽違10多年沒有出演愛情劇的小栗旬，更是讓人大力敲碗日後的更多演出。

《浪漫匿名者》男主角小栗旬，令人無法抵擋的熟男浪漫

小栗旬飾演的藤原狀亮，展現出驚人的細膩演技。時而散發著熟齡男子的溫柔體貼，時而完美演繹著因有著「無法和人接觸的障礙」帶來的尷尬、恐懼、彆扭，時而又流露出初戀般的青澀與珍惜，這樣多角化的深刻表現，讓觀眾更能感受到這部劇帶來的溫度。

《浪漫匿名者》女主角韓孝周，流利日文，清新動人

而飾演女主角的韓孝周韓國女星，現齡38歲的話，出演的「匿名甜點師」，卻帶著2x歲的青春與清新。頂著俐落的中長髮的造型，更添幾分青澀。妹妹頭瀏海則更凸顯「眼神」。熟練的日語表達更是讓觀眾為之驚艷，不時穿插著幾句韓國的精華詞語「歐爸」、「撒朗」、「撒朗嘿」，別具有異國風情而帶來的浪漫與趣味。

《浪漫匿名者》四人的秘密與恐懼解析

一起來盤點四位各自的祕密與面具：

男主角藤原壯亮(小栗旬飾)，因小時候曾目睹哥哥的死亡，將其連結到「自己和哥哥『有手的碰觸』才導致離世」(因為哥哥生了重病，劇中沒有交代是甚麼疾病，但是鏡頭有刻意帶到「無塵室」。)，藤原壯亮因而連結為「因為自己很髒，才會導致愛人離世」。因而有著「無法觸碰他人」的心理障礙。

從此以後無法與他人再有任何的接觸，只要一有接觸就會起雞皮疙瘩。

頻繁洗手、噴酒精、換衣服，是因為他覺得自己「髒」並不是潔癖、或是嫌棄他人。而是他獲得安全感的一個方式。

但奇妙的是，他遇到女主角李荷娜(韓孝周飾)就完全沒事!

(這樣命中注定的劇情還是很好嗑呀!)

女主角李荷娜(韓孝周飾)身為一個「無法直視他人」的巧克力師傅。自從母親過後，就再也沒有她能夠鼓起勇氣對視的對象了，一直以來都是躲在黑岩健二的背後，默默地做著她最喜歡的巧克力甜點。直到黑岩健二突然的離世，讓她的生活再次失去了依靠，也幸好在命運美好的安排之下，她得以走進「Le Sauveur」。

(甜點店的名字亦有救世主的寓意的這個設計真的太好了)

遇見了很好的工作夥伴、戀人，因而正式啟動了她的人生，得以走出自我框架，擁抱世界和幸福。

男二高田寬(赤西仁飾演)，「Brush」音樂酒吧老闆，是藤原狀亮口中做甚麼都第一的，智慧魅力男，飄逸的中長髮流露著一絲絲放蕩不羈的氣質，卻處處展現了溫柔。在遇到了女二艾琳(Irene)後更是魂牽夢縈，兩人在愛與傷害之間逐步向前邁進。

第7集時高田寬在跟艾琳「告別」(告白)時，他透露他的母親有酒精成癮症，因為父親每天都打她，小時候母親離開他，他不知道自己能做甚麼，而艾琳就讓他想到了他的母親。稱艾琳又漂亮又善良。

女二艾琳Irene(中村友理飾)是藤原壯亮的好友兼主治醫生，巧合的是，同時也是荷娜的主治醫生，儘管是出版過多本心理學著作的知名精神科醫生，卻受情感問題困擾。

在第6集也揭曉了原因是因為她的母親是一個沒有愛情就活不下去的人，母親三不五時就會企圖自殺，為了引起母親的交往對象的關注，幼小的她必須負責收拾善後，甚至後來就直接拋棄了她。

「永遠不會為男人而活，絕對不毀掉自己的人生」因而成為她的信念。

不想要有任何像一般情侶的「戀愛關係」，因為這之於她而言就等於是一種「自毀行為」。但在最後一集，艾琳亦前往國外進行團體諮商，而後在男女主角的婚禮上，兩人亦攜手向前。

不論有什麼樣的身分地位、職業背景，每個人均有自己難以啟齒的困境和秘密。 就像女主角李荷娜Hana(日文名)所說的：「像山葵的我，也能走出來」。 我們在生命的過程中，會帶著自己的秘密、恐懼，有著不同於他人的難言之隱，但這一點點的「瑕疵」，終有一天會遇到能讓自己癒合，並且擁抱自己的存在。
嗨~我是熊~熱愛文字、樂於思考、享受生活 不論是劇情評論解析還是觀點分享 希望我的文字能成為銜接現實與幻想的橋樑 看見內心最溫柔的存在 激發最具潛力的堅韌 親愛的~讓我們活出有選擇的人生 一起過上有餘裕的獨特life style!

#戀愛 #小栗旬 #韓孝周 #日劇推薦 #浪漫匿名者

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人

2025-10-22 14:53 女子漾／編輯張念慈
坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人。圖片來源：坤達、王大陸粉專
坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人。圖片來源：坤達、王大陸粉專

藝人「閃兵風暴」持續延燒，許多人忍不住問：「為什麼要逃避兵役？」其實從星座角度來看，逃避不一定是膽小，而是一種性格反射。面對責任壓力、制度束縛或輿論焦點，有幾個星座天生就容易用「逃」來保護自己。一起來看看，誰最容易在風暴中消失無蹤。

逃避冠軍星座1：雙魚座-用幻想逃避現實

雙魚座是十二星座裡最愛築夢的角色，他們的內心柔軟又多愁善感，面對現實壓力時，最常採取「裝作沒事」的策略。當責任上門、規範太嚴，他們的第一反應往往是「也許事情會自己解決」。這樣的幻想，讓雙魚暫時得到安慰，但也讓他們錯過面對現實的時機。

就像坤達、修杰楷的事件引發社會討論，雙魚常在壓力下逃入理想世界，直到現實敲門，才驚覺自己已站在風口浪尖。

修杰楷。圖片來源：修杰楷臉書
修杰楷。圖片來源：修杰楷臉書

逃避冠軍星座2：雙子座-聰明反被聰明誤

雙子座的腦袋轉得快，最擅長「找漏洞」。他們會想盡辦法規避麻煩，心裡盤算：「或許能圓回來、也許不會被發現。」但正因為太依賴臨場反應，往往在現實面前翻船。

藝人王大陸就是雙子座，這種「賭徒式心態」讓雙子表面看似靈活，其實是最典型的逃避者。他們害怕被責任綁死，寧可冒風險，也不想被規則限制。

王大陸。圖片來源：王大陸IG
王大陸。圖片來源：王大陸IG

逃避冠軍星座3：射手座-樂觀是假象，壓力來了就溜

射手座一向以開朗、自由聞名，但他們的「樂觀」常是一種自我防禦機制。當事情變得嚴肅或牽涉責任時，他們會瞬間消失，說是需要時間「冷靜思考」，其實是在逃避現實。

射手怕被約束，也不擅長承受長期壓力。當社會輿論、規範制度讓他們喘不過氣時，就會選擇先躲起來再說。

逃避冠軍星座4：水瓶座——理性過頭，把規則當假議題

水瓶座的逃避方式最高級：他們用「理性」來否定制度。水瓶總喜歡問「為什麼要照這樣做？」「這規定合理嗎？」在他們心裡，道德與責任只是可以被檢驗的假設，而非必須遵守的準則。

但世界是由共同約定維繫的，當水瓶自以為「理性」時，往往被社會認為「冷漠」。逃避不一定是怕，而是他們想用思辨逃開束縛，卻忘了現實終究要負責。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #水瓶座 #射手座 #雙子座 #雙魚座

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度

2025-10-21 16:00 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：許我耀眼官方微博
圖片來源：許我耀眼官方微博

有些人一出場就自帶光芒，走到哪都讓人想多看一眼；也有人明明很有實力，卻總覺得自己不夠好。你屬於哪一種呢？這份心理測驗將揭開你的「自信能量」，看看在別人眼裡你的氣場到底有多強！

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

【問題一】當你走進一個充滿陌生人的場合時，你第一個反應是什麼？

A. 抬頭挺胸，主動觀察周圍氣氛

B. 找熟人聊天，不想被誤會孤單

C. 假裝滑手機，等待有人主動搭話

D. 想趕快找地方躲起來

【問題二】別人誇你很有魅力時，你的反應是？

A. 自然接受，微笑說謝謝

B. 開玩笑說「哪有～」但其實有點開心

C. 不太敢直視對方，覺得被誇很不自在

D. 立刻反駁：「我才沒有！」

【問題三】當你遇到想嘗試的新挑戰時，你會怎麼做？

A. 馬上行動，不試怎麼知道？

B. 思考後再決定，但多半會去做

C. 猶豫很久，怕做不好

D. 通常放棄，覺得反正沒成功過

【問題四】你在鏡子前看著自己時，腦中最常出現的想法是？

A. 我今天狀態很好

B. 這個角度還不錯

C. 好像需要改進什麼

D. 為什麼我怎麼看都不對勁

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

測驗結果

A最多：氣場滿分型：自信是你的天生魅力

你知道自己的優點，也懂得讓別人看見。你的自信來自穩定的自我價值，而不是外界評價。這樣的你，走到哪都能吸引目光。

但別忘了，真正的自信不是完美，而是坦然。當你學會接受不完美，也是一種更深層的力量。

B最多：溫柔堅定型：你的自信藏在氣質裡

你不會刻意炫耀，但行為舉止間自然散發出一種讓人信任的穩重感。你的魅力在於溫和與真誠。

唯一要注意的是，你有時太在意他人感受，會壓抑自己的想法。學會勇敢表達，你的光會更明亮。

圖片來源：《許我耀眼》微博
圖片來源：《許我耀眼》微博

C最多：隱性自卑型：你有實力，但總覺得不夠好

你其實能力不錯，卻常被比較與懷疑綁住，害怕被看見缺點。你的問題不是沒有自信，而是「太在意別人」。

試著多給自己肯定，你不需要完美，也能被喜歡。當你敢相信自己，氣場會瞬間翻倍。

D最多：玻璃心型：你的自信需要重新修復

你太容易被外界評價動搖，常把別人的話當成真理。這樣的你容易陷入「越努力越焦慮」的循環。

先停下來，重新傾聽自己的聲音。自信不是一夜之間建立的，而是每天一點點，從「我值得被喜歡」開始。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#魅力 #心理測驗

《范姜控粿粿出軌王子》再掀渣風暴！盤點演藝圈11位「婚內背叛代表」

《范姜控粿粿出軌王子》再掀渣風暴！盤點演藝圈11位「婚內背叛代表」

2025-10-29 13:55 女子漾／編輯張念慈
《范姜控粿粿出軌王子》再掀渣風暴！盤點演藝圈11大婚內偷吃名人。圖片來源：范姜彥豐、粿粿粉專
《范姜控粿粿出軌王子》再掀渣風暴！盤點演藝圈11大婚內偷吃名人。圖片來源：范姜彥豐、粿粿粉專

男星范姜彥豐今天無預警在社群發文怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊，痛罵：「我的信任與真心被狠狠踐踏，成了戴著綠帽的小丑。」一句控訴瞬間引爆網路輿論，也讓外界再度想起那些年讓人「愛情幻滅」的演藝圈出軌風暴。

王力宏的「蕾神之鎚」、阿翔的街頭熱吻，到福原愛的「兩天一夜」爭議，以下整理出11位婚內出軌被實錘的藝人故事，有人一夜之間從模範偶像變全民公敵，也有人事後重生復出，但每一段背叛都曾讓大眾重新懷疑愛情的真實。

婚內出軌藝人1. 王力宏：蕾神之鎚砸碎才子光環

王力宏和李靜蕾之前營造甜蜜夫妻形象。
王力宏和李靜蕾之前營造甜蜜夫妻形象。

2021年底，李靚蕾揭露王力宏多次召妓、冷暴力與感情控制，讓昔日「音樂才子」形象瞬間崩塌。她的長文直指他「偽裝愛家，實則荒唐」，引發全網轟動，被網友封為「蕾神之鎚」。

王力宏雖出面道歉、宣布暫退演藝圈，但長達20年的完美人設已無法挽回，這場婚變成為華語娛樂圈最具代表性的出軌事件。

婚內出軌藝人2. 阿翔 × 謝忻：車邊熱吻照毀掉一世清白

阿翔 × 謝忻：車邊熱吻照毀掉一世清白。圖片來源：阿翔IG
阿翔 × 謝忻：車邊熱吻照毀掉一世清白。圖片來源：阿翔IG

2019年，媒體拍下阿翔與謝忻街頭擁吻照震驚各界，阿翔多年來以「模範丈夫」著稱，與妻子育有三子女，形象乾淨親民，卻被曝與謝忻在工作期間陷入不倫戀。事件曝光後兩人淚灑記者會道歉，但民眾不買帳，甚至有網友怒喊：「這場八點檔太噁心！」阿翔沉寂兩年才逐漸回歸螢光幕，阿翔的妻子Grace（龔淑卿）不離不棄，如今夫妻常在社群分享恩愛日常。

婚內出軌藝人3. 鄭人碩 × 小薫：戲裡戲外分不清的「影帝不倫戀」

鄭人碩。圖片來源：公視提供
鄭人碩。圖片來源：公視提供

演技派男星鄭人碩以直率個性與硬派形象聞名，但拍攝《角頭》系列後卻深陷「戲假情真」風波。他與合作女星小薫被爆婚內曖昧、頻繁約會，他雖辯稱已離婚，但前妻在社群暗示「時間點重疊」，讓外界譁然。事後兩人乾脆公開戀情，從被罵到「順勢成真」。

婚內出軌藝人4. 陶喆 × 楊子晴：音樂才子落淚認錯

陶喆2014年風光迎娶富家千金江佩蓉，不料隔年已婚的陶喆，就接受舊愛楊子晴邀約上酒店交歡，當晚楊子晴在飯店大廳被狗仔偷拍，隔天立即出示訊息對話截圖接受採訪爆料，引燃轟動兩岸的「陶色腥聞」，彷彿一切都在女方計畫之中。

事件延燒十幾天，陶喆終親上火線認錯，強調是遭女方主動邀約設計，愧歉：「對不起自己的妻子Penny之外，也給社會大眾做了最不好的示範。」老婆沒提離婚、完全原諒且不告通姦。

婚內出軌藝人5. 倪安東 × 管罄：婚外情修成正果

2017年，偶像歌手倪安東被爆已婚生女，卻與女歌手管罄婚內出軌。
2017年，偶像歌手倪安東被爆已婚生女，卻與女歌手管罄婚內出軌。

2017年，偶像歌手倪安東被爆已婚生女，卻與女歌手管罄婚內出軌。他坦承兩人「在台灣與美國都發生過關係」，一句誠實反而掀起更大輿論。事件發生後，倪安東與前妻離婚，管罄也因此被捲入風波並被指為「小三」。儘管經歷了這段感情爭議，倪安東與管罄在2023年3月登記結婚，並於同年7月在美國和台灣舉辦了婚禮。

婚內出軌藝人6. 周洺甫：婚照未乾就爆出親密照

前「183 Club」成員周洺甫與歌手愛紗的婚姻本是演藝圈佳話，但3年後爆出因外遇離婚。愛紗在臉書宣布，「很抱歉曾經祝福我結婚的每一位朋友，我跟周洺甫離婚了」，沒有想到自己的婚姻裡會有不忠誠，等於證實周洺甫外遇。愛紗表示，2個月前愛紗發現周洺甫與一名女性友人互動曖昧、過從甚密。一問之下，坦承出軌，愛紗情緒崩潰，決定離婚。

婚內出軌藝人7. 許志安 × 黃心穎：車內熱吻全港震驚

鄭秀文(左)與老公許志安一起度過低潮。圖片來源：摘自微博
鄭秀文(左)與老公許志安一起度過低潮。圖片來源：摘自微博

被譽為「香港最堅定愛情」的許志安與鄭秀文，經歷多年分合終成眷屬，許志安卻在2019年被拍到車內激吻黃心穎。影片一出，全港嘩然，他開記者會崩潰痛哭：「我很噁心，很錯，很陌生！」成了港圈最丟臉的告白。鄭秀文選擇原諒，近日許志安隨組合「BIG FOUR」在香港舉行演唱會，夫妻一起慶祝許志安58歲生日，走過婚變風波後，感情回歸恩愛。

婚內出軌藝人8. 福原愛：國民甜心變背叛象徵

福原愛。圖片來源：摘自福原愛微博
福原愛。圖片來源：摘自福原愛微博

日本桌球女神福原愛與江宏傑婚後甜蜜育有兩子，卻被日媒拍到外型像大谷翔平的「橫濱男」約會外遇，跨國婚姻最終於2021年離婚收場。

福原愛離婚前動作不斷，透過好友放話指老公江宏傑言語霸凌，大姑江姊也被福原愛形容成「毒姑」，不過隨著橫濱男元配轟她說謊，兩人根本是「雙不倫」，福原愛當時又把親媽丟在台灣只顧談戀愛，種種行為讓網友和日媒也不無法再相挺，形象從國民偶像變成輿論箭靶。

婚內出軌藝人9. 陳綺貞：文青女神陷入「小三疑雲」

陳綺貞。圖片來源：本報資料照片
陳綺貞。圖片來源：本報資料照片

向來以清新文青形象著稱的陳綺貞，2019年被爆與已婚銀行高層熱戀，事後她雖表示不知情並已與對方分手，但仍被捲入「小三疑雲」，男方妻子也對她提告。這件事不僅讓陳綺貞的形象受損，甚至影響到她的演藝事業。

婚內出軌藝人10. 王瞳 × 馬俊麟：螢幕情侶變成真實不倫戀

艾成與王瞳。圖片來源：臉書
艾成與王瞳。圖片來源：臉書

王瞳與馬俊麟因戲擦出火花，背叛各自伴侶，爆出「本土劇不倫戀」。正宮提告後，兩人事業重創、形象崩壞，但王瞳仍被男友艾成原諒並結婚。悲劇的是，2022年艾成因情緒困擾墜樓身亡，這段過往再度被輿論翻出，成為她人生揮之不去的陰影。

婚內出軌藝人11. 伊能靜 × 黃維德：牽手照成婚姻終點線

2008年，伊能靜與庾澄慶9年婚姻因「牽手門」劃下句點。當時她與黃維德在大陸街頭十指緊扣被拍下，引發黃維德有女友、伊能靜已婚的「雙劈事件」風波。事後黃維德向大眾道歉並解釋是朋友間的互動，而伊能靜在隔年結束了與庾澄慶的婚姻。此事件對兩人的演藝事業都造成了衝擊。

伊能靜:2015年與中國演員秦昊再婚，多年後她以《乘風破浪的姊姊》翻紅；黃維德事業重心轉往大陸，近年來在中國大陸的戲劇作品中表現活躍。

庾澄慶2016年與小14歲的前主播張嘉欣再婚，婚後育有一對子女，分別是女兒「哈密瓜」和兒子「哈寶」。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#不倫 #謝忻 #演藝圈 #王力宏 #陳綺貞 #福原愛 #李靚蕾 #倪安東 #王子邱勝翊

